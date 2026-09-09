09.09.2026 19:06:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Finanzministerium: Anleiherückkäufe am Donnerstag könnten 6 Milliarden USD erreichen

as US-Finanzministerium hat angekündigt, dass es bei seiner Rückkaufaktion am Donnerstag längerfristige Anleihen im Wert von maximal 6 Milliarden US-Dollar erwerben wird. Damit nannte es wichtige Details zu den Bemühungen von Finanzminister Scott Bessent, die Anleiherenditen niedrig zu halten. Das US-Finanzministerium hatte bereits im vergangenen Monat angekündigt, die Rückkäufe längerfristiger Anleihen mindestens zu verdoppeln. Damit wird ein Programm ausgeweitet, das ursprünglich die Liquidität älterer, seltener gehandelter Wertpapiere verbessern sollte. Die erste Operation seit der Ankündigung im vergangenen Monat - die sich speziell auf 10- bis 20-jährige Staatsanleihen konzentriert - wird am Donnerstag von 13:40 Uhr bis 14:00 Uhr ET stattfinden.

WTO-Frühindikator deutet auf anhaltendes Handelswachstum hin

Der weltweite Warenhandel steht laut einem Frühindikator der Welthandelsorganisation (WTO) vor weiterem Wachstum. Dies gelte trotz höherer US-Zölle und der durch den Konflikt im Nahen Osten verursachten Unsicherheit. Die in Genf ansässige Organisation, die in Handelsstreitigkeiten vermittelt, teilte am Mittwoch mit, ihr Handelsbarometer sei im Juli auf 102,0 von 101,7 im April gestiegen. Ein Wert von über 100 deutet darauf hin, dass Exporte und Importe schneller wachsen als im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte.

Ölhändler stellen sich zunehmend auf langen Krieg ein

Anfang März erwarteten die meisten Händler und Analysten, dass der Konflikt im Nahen Osten innerhalb eines Monats beigelegt sein würde. Um nur einige Beispiele aus der Anfangszeit des Konflikts zu nennen: Die Allianz ging in ihrem Basisszenario von einem Friedensabkommen innerhalb von vier Wochen aus, Jefferies erwartete eine Dauer der Operationen von drei bis vier Wochen und die Société Générale erklärte, die wahrscheinlichen Szenarien sähen vor, dass eine Störung der Straße von Hormus "Tage, nicht Wochen" andauern würde.

EU plant neues Vergaberecht

Die EU-Kommisson hat einen Plan zur Neugestaltung des öffentlichen Vergabewesens in ihren 27 Mitgliedstaaten vorgelegt, der es diesen unter bestimmten Umständen ermöglicht, einige ausländische Bieter auszuschließen. Die Vorschläge zielen darauf ab, die öffentlichen Vergabeverfahren der EU für Unternehmen übersichtlicher zu gestalten und Investitionen anzukurbeln.

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 13:06 ET (17:06 GMT)

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