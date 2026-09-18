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Inflation laut Fed-Vertreter Schmid auch ohne Öl zu hoch

Das Inflationsproblem der Wirtschaft werde von mehr als nur den hohen Ölpreisen angetrieben, sagte der Präsident der Federal Reserve von Kansas City, Jeff Schmid. Schmid wiederholte damit seine Äußerungen vom Sommer. Die Inflation sei auch ohne Energiepreise zu hoch, was eine Straffung der Geldpolitik erforderlich mache. Er sprach am Freitag auf der Jahresversammlung der Independent Community Bankers of Colorado.

US-Frühindikatoren im August leicht gesunken

Die US-Frühindikatoren sind im August leicht gesunken. Die Verbrauchererwartungen belasteten den Index dabei weiterhin erheblich. Der Leading Economic Index (LEI), der vom Forschungsinstitut The Conference Board veröffentlicht wird, fiel um 0,1 Prozent auf 99,5 Punkte, nach einem Anstieg von 0,2 Prozent im Juli.

US-Industrieproduktion im August unverändert

Die US-Industrieproduktion ist im August gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben, wie die US-Notenbank mitteilte. Die Produktion stagnierte im vergangenen Monat, nachdem sie im Juli und Juni noch gestiegen war. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe sank im August um 0,3 Prozent, nachdem sie sieben Monate in Folge zugelegt hatte. Die Kapazitätsauslastung der Industrie verharrte im August bei 76,3 Prozent. Sie lag damit leicht unter den Schätzungen und 3,1 Prozentpunkte unter ihrem langfristigen Durchschnitt.

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September 18, 2026 13:30 ET (17:30 GMT)