25.09.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang langlebiger Güter im August unverändert

Die Nachfrage nach langlebigen US-Wirtschaftsgütern ist im August unverändert geblieben, wie aus den vom US-Handelsministerium veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Gesamtaufträge für langlebige Güter - Waren mit einer Lebensdauer von drei Jahren oder mehr - sanken im August um 0,1 Milliarden US-Dollar auf 338,6 Milliarden Dollar. Im Juli war noch ein Anstieg von 0,9 Prozent verzeichnet worden.

Dienstleistungsindex der Fed Kansas City im September unverändert

Die Dienstleistungsaktivität in der Mitte der USA ist im September stagniert, während die Erwartungen für die zukünftige Aktivität leicht gestiegen sind. Dies geht aus einer monatlichen Umfrage der regionalen US-Notenbank von Kansas City hervor.

Kanadischer Großhandelsumsatz im August voraussichtlich gesunken

Der kanadische Großhandel hat sich im vergangenen Monat abgeschwächt. Eine vorläufige Schätzung deutet auf einen Umsatzrückgang hin. Die vorläufige Erhebung der Großhandelsumsätze von Statistics Canada deutet auf einen Rückgang der Umsätze im August um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat hin. Dies wäre ein Rückschlag nach den Umsatzsteigerungen der beiden vorangegangenen Monate.

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:27 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen