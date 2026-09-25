|
25.09.2026 18:59:42
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Auftragseingang langlebiger Güter im August unverändert
Die Nachfrage nach langlebigen US-Wirtschaftsgütern ist im August unverändert geblieben, wie aus den vom US-Handelsministerium veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Gesamtaufträge für langlebige Güter - Waren mit einer Lebensdauer von drei Jahren oder mehr - sanken im August um 0,1 Milliarden US-Dollar auf 338,6 Milliarden Dollar. Im Juli war noch ein Anstieg von 0,9 Prozent verzeichnet worden.
Dienstleistungsindex der Fed Kansas City im September unverändert
Die Dienstleistungsaktivität in der Mitte der USA ist im September stagniert, während die Erwartungen für die zukünftige Aktivität leicht gestiegen sind. Dies geht aus einer monatlichen Umfrage der regionalen US-Notenbank von Kansas City hervor.
Kanadischer Großhandelsumsatz im August voraussichtlich gesunken
Der kanadische Großhandel hat sich im vergangenen Monat abgeschwächt. Eine vorläufige Schätzung deutet auf einen Umsatzrückgang hin. Die vorläufige Erhebung der Großhandelsumsätze von Statistics Canada deutet auf einen Rückgang der Umsätze im August um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat hin. Dies wäre ein Rückschlag nach den Umsatzsteigerungen der beiden vorangegangenen Monate.
DJG/DJN/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.