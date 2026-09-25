Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang langlebiger Güter im August unverändert

Die Nachfrage nach langlebigen US-Wirtschaftsgütern ist im August unverändert geblieben, wie aus den vom US-Handelsministerium veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Gesamtaufträge für langlebige Güter - Waren mit einer Lebensdauer von drei Jahren oder mehr - sanken im August um 0,1 Milliarden US-Dollar auf 338,6 Milliarden Dollar. Im Juli war noch ein Anstieg von 0,9 Prozent verzeichnet worden.

Dienstleistungsindex der Fed Kansas City im September unverändert

Die Dienstleistungsaktivität in der Mitte der USA ist im September stagniert, während die Erwartungen für die zukünftige Aktivität leicht gestiegen sind. Dies geht aus einer monatlichen Umfrage der regionalen US-Notenbank von Kansas City hervor.

Kanadischer Großhandelsumsatz im August voraussichtlich gesunken

Der kanadische Großhandel hat sich im vergangenen Monat abgeschwächt. Eine vorläufige Schätzung deutet auf einen Umsatzrückgang hin. Die vorläufige Erhebung der Großhandelsumsätze von Statistics Canada deutet auf einen Rückgang der Umsätze im August um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat hin. Dies wäre ein Rückschlag nach den Umsatzsteigerungen der beiden vorangegangenen Monate.

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)