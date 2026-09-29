Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Reden werden genau auf Tonänderungen beobachtet

Es ist ein weiterer Tag mit zahlreichen Reden von Vertretern der US-Notenbank. Die Fed-Gouverneure Michael Barr, Christopher Waller und Michelle Bowman sowie der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, werden ihre Ansichten zur Wirtschaft darlegen. Das Volkswirteteam der Deutschen Bank sagt, es werde ihre Reden auf etwaige Tonänderungen bezüglich der Finanzierungsbedingungen angesichts des starken Anstiegs der Anleiherenditen beobachten, aber alles in allem schienen die Fed-Vertreter "aus demselben hawkishen Gesangbuch zu singen".

US-Verbrauchervertrauen im September laut Conference Board stark gefallen

Das Verbrauchervertrauen ist im September nach zwei Vormonaten mit einer Abschwächung gefallen. Dies ging aus einer monatlichen Umfrage des Conference Board hervor.

Zahl der offenen Stellen in den USA im August leicht gesunken

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im August geringfügig gesunken, während die Neueinstellungen leicht zunahmen und die Entlassungen leicht zurückgingen. Dies geht aus dem monatlichen Bericht des Arbeitsministeriums über offene Stellen und die Personalfluktuation hervor.

Wachstum der US-Hauspreise zog im Juli erneut an

Das Wachstum der US-Hauspreise hat im Juli erneut zugelegt. Die Trends fielen jedoch je nach Region unterschiedlich aus, während sich die Inflation abschwächte. Der S&P Cotality Case-Shiller National Home Price Index, der die Hauspreise im ganzen Land misst, stieg in den zwölf Monaten bis Juli um 1,9 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 1,6 Prozent im Juni.

Kanadas BIP zieht nach Stagnation im Juli wieder an

Die kanadische Wirtschaft scheint sich nach der Stagnation im Juli wieder erholt zu haben. Dies bereitet das Land auf ein gedämpfteres Wachstum vor, da die Zölle zunehmen. Das Bruttoinlandsprodukt blieb im Juli gegenüber dem Vormonat unverändert und beendete damit eine dreimonatige Expansionsphase, die ein nach oben korrigiertes Wachstum von 0,4 Prozent im Juni umfasste, wie Statistics Canada mitteilte. Die vorläufigen Daten der Behörde deuten auf einen Anstieg der Produktion um 0,2 Prozent im August hin.

Britischer Wohnungssektor dürfte von Regierungsprogramm profitieren

Die Ankündigung der britischen Regierung eines Programms zur Unterstützung von Erstkäufern von Eigenheimen dürfte den Wohnungssektor ankurbeln, schreibt Anthony Codling von RBC Capital Markets in einer Research Note. Der am Dienstag veröffentlichte Geld- und Kreditbericht der Bank of England hat gezeigt, dass sich die Hypothekengenehmigungen im August auf 54.918 verlangsamt haben. Sie lagen damit unter der Konsensprognose von 56.100 von Ökonomen in einer Umfrage des WSJ. Die Daten zeigten, dass eine Stimulierung der Nachfrage notwendig sei und die Regierung plane, dies zu beheben, meint Codling.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Sep +8,2% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)