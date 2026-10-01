Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Lagarde: Beschränkter Zugang zu US-KI-Modellen problematisch

Der von den US-Behörden eingeschränkte Zugang europäischer Unternehmen zu den Spitzenmodellen Künstlicher Intelligenz (KI) aus den USA zeigt nach Aussage von Christine Lagarde , Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), die Notwendigkeit eigener europäischer Modelle. "Stellen Sie sich... eine Zukunft vor, in der fast jedes Institut von einigen wenigen, ausgewählten Modellen oder KI-Unternehmen abhängig ist, um Handelsstrategien anzupassen oder Schwachstellen in den eigenen Systemen aufzuspüren. In einem solchen Szenario könnte sich ein Verlust des Zugangs als massive Bedrohung für die Finanzstabilität erweisen", sagte sie zur Eröffnung der Jahrestagung des Systemrisikorats ESRB.

EZB/Nagel: TPI wird nur aus geldpolitischen Gründen eingesetzt

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihr Transmission Protection Instrument (TPI) nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel nicht einsetzen, weil ihr die Differenz zwischen den Anleiherenditen eines Landes und denen eines anderen Landes (Spread) zu hoch erscheint. "Das Mandat des EZB-Rats ist glasklar Preisstabilität, und alle Instrumente... haben nur einen Zweck: Es muss am Ende mit der Umsetzung der Geldpolitik zu tun haben", sagte Nagel bei einer Veranstaltung des Official Monetary and Financial Institutions Forum (Omfif). Die EZB habe auch verschiedene andere Instrumente, aber die hätten niemals etwas mit der Höhe von Spreads zu tun. Einen Kommentar zu den Spreads französischer Staatsanleihen lehnte Nagel ab.

Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt weiter

Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ist die vierte Woche in Folge gesunken. Dies ist das jüngste Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft trotz steigender Preise und einer schwachen Verbraucherstimmung weiterhin robust zeigt. Die Zahl der Personen, die in der Woche bis zum 26. September einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe stellten, belief sich auf 197.000. Wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte, waren dies 1.000 Anträge weniger als die revidierten 198.000 der Vorwoche. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Anstieg auf 200.000 gerechnet.

BOE-Mitglied Mann befürwortet Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflation

Der Anstieg der Anleiherenditen in den vergangenen Monaten wird die britische Wirtschaft nach Ansicht von Catherine L. Mann, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, voraussichtlich nicht ausreichend abkühlen, um die Inflation zu bändigen. Dies erklärte Mann am Donnerstag.

US-Industrieaktivität expandiert im September erneut, Preisdruck nimmt zu

Die Aktivität in der US-Industrie ist im September den neunten Monat in Folge gewachsen. Dies geht aus einer Umfrage unter Herstellungsunternehmen hervor. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management lag im September bei 54,5, verglichen mit 54,6 im August. Werte über 50 deuten auf eine Expansion des Sektors hin. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten mit einem Wert von 54,9 gerechnet.

US-Bauausgaben stiegen im August sprunghaft an

Die US-Bauausgaben sind im August deutlich stärker gestiegen, als von befragten Analysten erwartet worden war. Das geht aus dem neuesten Bericht des Census Bureau hervor. In seinem Monatsbericht teilte die Behörde mit, dass sich die Ausgaben für Bauprojekte im August auf eine saisonbereinigte Jahresrate von 2,2 Billionen US-Dollar beliefen, ein Anstieg von 0,9 Prozent gegenüber der revidierten Juli-Schätzung von 2,18 Billionen Dollar. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg der Ausgaben um 0,1 Prozent gerechnet.

+++ Konjunkturdaten +++

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)