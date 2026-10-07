Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Frankreich erwägt Ausgabe kurzfristigerer Schuldtitel

Frankreich zieht in Erwägung, die Emission kurzfristiger Schuldtitel aufzustocken. Die Zurückhaltung der Investoren wächst zusehends, dem hoch verschuldeten Land Geld für längere Zeiträume zu leihen. In einem Interview sagte Finanzminister Roland Lescure, Frankreich werde bei der Ausgabe neuer Schulden "strategisch" vorgehen.

APP/PEPP-Anleihebestände der EZB sinken um 26 Mrd Euro

Die Bestände der von der Europäischen Zentralbank (EZB) unter dem APP- und dem PEPP-Programm erworbenen Anleihen haben sich im September um rund 26 Milliarden Euro verringert. Wie die EZB mitteilte, sanken die APP-Bestände um 19 Milliarden auf 2.056 Milliarden Euro. Die PEPP-Bestände gingen um 7 Milliarden auf 1.352 Milliarden Euro zurück.

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 2. Oktober wider Erwarten verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,186 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 1,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,92 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,382 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,68 Millionen gesunken waren.

Kurzfristige Inflationserwartungen im September gestiegen - NY Fed Survey

Die Erwartungen der Verbraucher für die künftige Inflation sind im vergangenen Monat kurz- und mittelfristig gestiegen. Dies geht aus einer Umfrage der New York Fed hervor. Die Erwartungen der Verbraucher für die künftige Inflation stiegen auf Sicht von einem Jahr auf 3,9 Prozent und auf Sicht von drei Jahren auf 3,3 Prozent, so die jüngste monatliche Ausgabe des Survey of Consumer Expectations der New York Fed. Die langfristigen Inflationserwartungen, also auf Sicht von fünf Jahren, blieben unverändert bei 3 Prozent.

Mexikos Produktion und Exporte von Leichtfahrzeugen im September gesunken

Mexikos Produktion und Exporte von Autos und leichten Nutzfahrzeugen haben im September zweistellige Rückgänge verzeichnet, während die Inlandsverkäufe von Neuwagen gestiegen sind. Dies teilte das nationale Statistikamt Inegi am Mittwoch mit. Mexiko habe im vergangenen Monat 301.803 Leichtfahrzeuge hergestellt, was einem Rückgang von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche, so Inegi. Die Exporte seien um 12 Prozent auf 277.369 Einheiten gesunken. Die Inlandsverkäufe von Neuwagen, die auch importierte Modelle umfassen, seien im Vergleich zum September 2025 um 7,9 Prozent auf 129.274 Einheiten gestiegen.

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October 07, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)