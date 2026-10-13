|
13.10.2026 18:59:42
ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.
Opec senkt Prognose für Ölnachfragewachstum erneut - Lieferrisiken
Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat ihre Prognose für das globale Öl-Nachfragewachstum in diesem Jahr erneut gesenkt, da eskalierende Angriffe auf die Schifffahrt im Golf und Schläge der Huthis auf Saudi-Arabien neue Risiken für die regionale Versorgung bergen. Die Gruppe erdölreicher Staaten rechnet nun mit einem Anstieg der weltweiten täglichen Nachfrage um 180.000 Barrel, verglichen mit zuvor erwarteten 380.000 Barrel.
+++ Konjunkturdaten
*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Okt +10,4% gg Vorjahr
*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep +1,5% auf 3,99 Mio Jahresrate
*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep PROGNOSE: 3,95 Mio Jahresrate
*US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,8 Monatsangeboten
*US/Median-Preis bestehender Häuser Sep +1,3% gg Vj auf 417.500 USD
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.