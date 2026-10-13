ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Opec senkt Prognose für Ölnachfragewachstum erneut - Lieferrisiken

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat ihre Prognose für das globale Öl -Nachfragewachstum in diesem Jahr erneut gesenkt, da eskalierende Angriffe auf die Schifffahrt im Golf und Schläge der Huthis auf Saudi-Arabien neue Risiken für die regionale Versorgung bergen. Die Gruppe erdölreicher Staaten rechnet nun mit einem Anstieg der weltweiten täglichen Nachfrage um 180.000 Barrel, verglichen mit zuvor erwarteten 380.000 Barrel.

+++ Konjunkturdaten

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Okt +10,4% gg Vorjahr

*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep +1,5% auf 3,99 Mio Jahresrate

*US/Verkäufe bestehender Häuser Sep PROGNOSE: 3,95 Mio Jahresrate

*US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,8 Monatsangeboten

*US/Median-Preis bestehender Häuser Sep +1,3% gg Vj auf 417.500 USD

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)