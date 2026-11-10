Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,3 Prozent, erwartet worden waren nur 0,2 Prozent. Jahresteuerungsraten wurden nicht berechnet, weil die Indizes im Vorjahr wegen der Schließung von Behörden nicht berechnet worden waren. Volkswirte hatten eine Gesamtteuerung von 3,9 (September: 3,7) Prozent prognostiziert und eine Kernteuerung von 2,7 (2,6) Prozent. Die Energiepreise kletterten auf Monatssicht um 0,7 Prozent und die Nahrungsmittelpreise um 0,5 Prozent.

Lane: KI liefert EZB wertvolle Einblicke in Kommunikationsaspekte

Forscher der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in jüngster Zeit intensiv mit den Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Analyse geldpolitischer Kommunikation mit den Finanzmärkten beschäftigt. Bei einer Konferenz der Bank of England (BoE) gab Lane laut veröffentlichtem Redetext aber keinen Hinweis darauf, dass die EZB inzwischen selbst systematisch KI bei der Ausrichtung ihrer Kommunikation zu Rate zieht. Er sagte lediglich, Analysten stünden heute mit Sprachmodellen (LLMs) und Maschinellem Lernen Instrumente zur Verfügung, die eine Analyse großer Textmengen ermöglichten.

Fed-Präsidentin Logan öffnet Tür für raschere Zinserhöhungen

Die Präsidentin der Dallas-Fed, Lorie Logan, sagte heute, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen möglicherweise beschleunigen müsse, nachdem ein Bericht gezeigt habe, dass die Inflation im Oktober hartnäckiger als erwartet ausgefallen sei. Logan, die in diesem Jahr ein stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses der Fed ist, hatte vor zwei Wochen erklärt, warum sie im vergangenen Monat mit einem langsameren Tempo bei den Zinserhöhungen einverstanden gewesen war. Sie fügte den für eine heutige Energiekonferenz vorbereiteten Bemerkungen folgenden Satz hinzu: "Es ist in diesem Winter möglicherweise ein schnelleres Vorgehen möglich, als der Offenmarktausschuss in diesem Herbst bislang vorgegangen ist."

US-Realeinkommen im Oktober nahezu unverändert

Die Realeinkommen in den USA sind im Oktober marginal gestiegen, nachdem sie im September gesunken waren. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, betrug das durchschnittliche Wocheneinkommen saison- und inflationsbereinigt 387,35 US-Dollar nach 387,27 Dollar im Vormonat. Die prozentuale Veränderung lag auf eine Dezimalstelle gerundet bei 0,0.

Es dürfte in naher Zukunft eine weitere Zinserhöhung geben, sagt BOE-Vertreterin Lombardelli

Die Bank of England wird ihren Leitzins voraussichtlich in naher Zukunft erneut anheben, sofern sich keine Anzeichen für eine nachlassende Inflation zeigen. Dies sagte die stellvertretende Gouverneurin Clare Lombardelli am Dienstag. Die BOE hatte vergangene Woche ihren Leitzins erstmals seit Beginn des Krieges zwischen den USA und Iran angehoben, der die Energiepreise stark in die Höhe getrieben hat. Die BOE signalisierte, dass eine weitere Zinserhöhung wahrscheinlich sei. Allerdings wies sie Markterwartungen zurück, wonach der Zinssatz bis Ende nächsten Jahres von derzeit 4 Prozent auf 5 Prozent steigen könnte.

Ölpreise geben nach, aber Analysten warnen vor übertriebenem Rückgang

Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg haben den Preis für Brent-Rohöl auf rund 90 US-Dollar pro Barrel gedrückt, ein Niveau, das zuletzt Ende August verzeichnet wurde. Im September und Oktober stiegen die Preise auf bis zu 113 Dollar pro Barrel, da sich die Anleger auf heftige Angriffe nach den US-Zwischenwahlen einstellten. Diese Sorge legte sich nach der schweren Niederlage der Republikaner, für die Vizepräsident JD Vance öffentlich den Krieg verantwortlich machte.

US-Schulden der privaten Haushalte im dritten Quartal moderat gestiegen - New York Fed

Die Verschuldung der privaten Haushalte in den USA ist im dritten Quartal um 1,8 Prozent gestiegen. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der New York Fed hervor. Die Gesamtverschuldung der US-Haushalte weitete sich im dritten Quartal um 334 Milliarden US-Dollar auf 19,1 Billionen Dollar aus. Der Anstieg sei vor allem auf die Neuvergabe von Hypotheken und Immobilienkrediten (HELOC) zurückzuführen, teilte die NY Fed mit.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Nov +10,1% gg Vorjahr

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November 10, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)