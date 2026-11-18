Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Mitglied Waller: Müssen bei Zinserhöhungen etwas aggressiver vorgehen

Christopher Waller, Vorstandsmitglied der US-Notenbank, hat erklärt, die Notenbank müsse aggressivere Maßnahmen ergreifen, um die Inflation einzudämmen. "Wenn man [die Inflation] wirklich senken will, muss man anfangen, aggressivere Maßnahmen zu ergreifen", sagte Waller am Mittwoch auf CNBC. In früheren Äußerungen hatte Waller die Möglichkeit einer Anhebung um einen halben Prozentpunkt ins Gespräch gebracht, sollten die Kernpreise in den Inflationsdaten für Oktober um rund 0,3 Prozent steigen. "Ich hatte nicht gedacht, dass dies passieren würde, aber es ist geschehen", sagte Waller.

Mehrheit im EZB-Rat will Anhebung der Mindestreserve - Agentur

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird bei seiner Sitzung am 25. November laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über eine Anhebung der Mindestreserve für Banken beraten. Wie Reuters unter Berufung auf "Insider" berichtet, gibt es in dem Gremium inzwischen eine Mehrheit für eine Anhebung von 1 auf 2 Prozent. Die EZB (und die nationalen Zentralbanken des Euroraums) zahlen den Banken Zinsen für ihre Überschusseinlagen. Müssen die Banken eine höhere Mindestreserve vorhalten, sinkt automatisch das Ausmaß der Überschussreserven. Eine Auswirkung wäre, dass EZB und nationale Zentralbanken weniger Zinsen an die Banken zahlen müssten.

Bund investiert mit 83 Milliarden Euro soviel wie nie zuvor in Bahninfrastruktur

Der Bund stellt Rekordsummen für die Schieneninfrastruktur in Deutschland bereit und will die Investitionen mit neuen Regeln besser steuern. Eine Leistungsvereinbarung mit der Bahn-Tochter InfraGO soll ab 2027 dafür sorgen, dass Bundesmittel für den Erhalt und die Modernisierung des Schienennetzes bei den Fahrgästen und Güterverkehrskunden auch ankommen. In den Jahren bis 2031 werden der Bahn rund 83 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität zur Verfügung gestellt, wie es in einer Mitteilung des Bundesverkehrsministerium heißt. "Dafür erwarten wir konkrete Fortschritte", sagte Verkehrsminister Steffen Bilger, "eine zuverlässigere, leistungsfähigere und modernere Bahn, die zu spürbaren Verbesserungen bei den Fahrgästen führt."

Kanadas Carney und Trump erörtern Bemühungen um Handelsabkommen

Der kanadische Premierminister Mark Carney und Präsident Trump haben am Mittwoch am Rande des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in China über Handelsfragen gesprochen. Das Büro von Carney teilte in einer kurzen Erklärung mit, beide hätten über die laufenden Arbeiten zum Abschluss eines Handelsabkommens zwischen beiden Ländern gesprochen. Dieses solle gute Arbeitsplätze schaffen, die Bezahlbarkeit verbessern und zugleich Kanadas Sprachen, Kultur und Souveränität uneingeschränkt respektieren. Die beiden Staatschefs seien übereingekommen, die Arbeit fortzusetzen und in engem Kontakt zu bleiben, hieß es aus Carneys Büro.

US-Wohnungsbaubeginne übertreffen im Oktober die Erwartungen

Die Zahl der Wohnungsbaubeginne in den USA ist im Oktober dank einer anziehenden Bautätigkeit stärker gestiegen als erwartet. Die Wohnungsbaubeginne, ein Indikator für den Neubau von Wohnimmobilien, kletterten im Oktober um 9,9 Prozent auf 1,309 Millionen Einheiten. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von 1,25 Millionen Einheiten und einem monatlichen Anstieg um lediglich 2,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat 2025 legten die Baubeginne im Oktober um 2,8 Prozent zu. Die Baugenehmigungen, ein weiterer Maßstab für die Entwicklung im Wohnungsbau, sanken im Oktober um 7,4 Prozent auf 1,295 Millionen Einheiten.

Schwebende US-Hausverkäufe im Oktober erneut gesunken

Die Zahl der vorvertraglich gebundenen Immobilienverkäufe in den USA ist im Oktober erneut zurückgegangen, und zwar drastischer als erwartet. Dies deutet auf ein schwieriges viertes Quartal für den Immobilienmarkt hin. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht der National Association of Realtors (NAR). Der Index der schwebenden Hausverkäufe, ein auf Vertragsunterzeichnungen basierender Frühindikator für Immobilienverkäufe, sank im Oktober um 4,7 Prozent auf 63. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten einen geringeren Rückgang von 1,5 Prozent prognostiziert.

US-Rohöllagerbestände deutlich stärker gestiegen als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 13. November stärker ausgeweitet als erwartet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,38 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen lediglich einen Anstieg um 1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,657 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,192 Millionen Barrel zu. Analysten hatten nur ein Plus von 1,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,799 Millionen gestiegen waren.

Schuldenobergrenze dürfte USA Mitte bis Ende 2027 unter Druck setzen

Anleger müssen sich im nächsten Jahr voraussichtlich um eine weitere Sache sorgen. Die USA werden ihre gesetzliche Schuldenobergrenze bald anheben müssen, wahrscheinlich zwischen August und Dezember 2027. Dies geht aus einer Schätzung hervor, die das Bipartisan Policy Center am Mittwoch veröffentlicht hat. Die USA werden die Obergrenze von 41,1 Billionen US-Dollar voraussichtlich im Februar oder März erreichen. Danach kann das Finanzministerium seinen Barbestand, eingehende Steuereinnahmen und verschiedene außerordentliche Maßnahmen nutzen, um einen Zahlungsausfall abzuwenden. Diese Strategien dürften sechs bis neun Monate Zeit verschaffen, wenngleich laut der Schätzung des Zentrums weiterhin erhebliche Unsicherheit besteht.

BoE-Gouverneur Bailey sieht Dauer des Iran-Kriegs als Schlüsselfaktor für Zinspfad

Die Dauer des Krieges zwischen den USA und dem Iran sowie die dadurch ausgelöste Phase hoher Energiepreise seien entscheidend dafür, wie stark die Bank of England ihren Leitzins anheben werde. Dies erklärte Notenbankgouverneur Andrew Bailey am Mittwoch. Die Bank of England hatte Anfang dieses Monats ihren Leitzins erstmals seit Kriegsbeginn angehoben. Sie straffte ihre Geldpolitik damit als letzte unter ihren Wettbewerbern als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise. Zudem signalisierte sie, dass weitere Erhöhungen wahrscheinlich seien. Gleichzeitig dämpfte sie jedoch die Erwartungen von Anlegern, wonach der Leitzins Ende nächsten Jahres bei 5 Prozent liegen werde, verglichen mit derzeit 4 Prozent.

DJG/DJN/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)