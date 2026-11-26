Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Protokoll deutet auf Zinserhöhung im Dezember hin

Viele Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) hätten am 29. Oktober nach Aussagen der EZB für eine sofortige Zinserhöhung stimmen können. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen am 28./29. Oktober hervorgeht, sprachen aus ihrer Sicht die seit der September-Sitzung veröffentlichten Daten für eine Zinserhöhung. Allerdings schlug Chefvolkswirt Philip Lane vor, den Zins wegen der erhöhten Unsicherheit unverändert zu lassen. Die Aussagen deuten darauf hin, dass die EZB ihre Geldpolitik am 17. Dezember straffen wird.

J. Safra Sarasin: Noch keine SNB-Zinserhöhung im Dezember

Eine Zinserhöhung durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) rückt aus Sicht von Karsten Junius, Chefvolkswirt von J. Safra Sarasin, zwar näher, dürfte aber noch nicht im Dezember kommen. "Höhere Inflationsraten könnten sich als vorübergehend erweisen, da die im Inland erzeugte Inflation und die erwartete Lohnentwicklung für das nächste Jahr lediglich moderat bleiben", schreibt er in seinem Ausblick auf die Zinsentscheidung am 10. Dezember. Das aktuelle gesamtwirtschaftliche Umfeld spreche für ein schrittweises Vorgehen.

Hernández de Cos wird neuer EZB-Präsident - Zeitung

Pablo Hernández de Cos wird laut einem Zeitungsbericht neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Wie die Financial Times berichtet, wird er von einer Mehrheit der Länder der Eurozone unterstützt. Beim Gipfel in Brüssel am Donnerstag habe die niederländische Regierung gesagt, sie würde sich hinter den spanischen Ökonomen stellen. Sie beendete damit die Unterstützung für ihren eigenen Kandidaten Klaas Knot, den früheren Gouverneur der niederländischen Zentralbank und den einzigen Gegenkandidaten für die EZB-Präsidentschaft, wie die Zeitung weiter berichtet.

Ölpreisstabilisierung wird Zinserhöhungen nicht verhindern

Die bloße Stabilisierung der Ölpreise auf dem aktuellen Niveau reicht für die Notenbanken der entwickelten Volkswirtschaften nicht aus, um die Zinsen unverändert zu lassen, schreibt Erick Muller von Muzinich & Co in einer Research Note. "Die Ölpreise dürften weiterhin eine herausragende Rolle unter den vom Anleihemarkt beobachteten Faktoren spielen", meint er. Eine Situation von "weder Krieg noch Frieden" sei kaum tragbar, meint Muller und fügt hinzu, dass dadurch eine hohe Risikoprämie in den Rohölpreisen verankert bleibe. "Je länger die Ölpreise auf hohem Niveau verharren, desto größer ist das Risiko, dass sie sich deutlich auf die Kerninflation niederschlagen", meint er. Muzinich erwartet, dass sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte anheben werden.

Opec+ im Spagat zwischen drohendem Ölüberschuss und Hormus-Risiko

Die Opec und ihre Verbündeten stehen vor einem schwierigen Spagat, wenn sie am Sonntag zusammenkommen. Die Gruppe bereitet sich darauf vor, Produktionsziele für 2027 festzulegen. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines drohenden weltweiten Überangebots an Öl und anhaltender Bedrohungen für die Energieversorgung im Nahen Osten. Da die bestehenden Produktionsvereinbarungen zum Jahresende auslaufen, müssen wichtige Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder sowie weitere Produzenten der erweiterten Gruppe namens Opec+ entscheiden, wie viel Öl jedes Land nachhaltig fördern kann und wie viel das Kartell im kommenden Jahr gemeinsam pumpen soll.

Kanada mit Forderung nach CO2-Steuerbefreiung für Autobauer konfrontiert

Die Gewerkschaft der kanadischen Automobilarbeiter und die Provinz Ontario haben am Donnerstag von der liberalen Bundesregierung gefordert, Automobilhersteller von einer industriellen CO2-Steuer zu befreien. Die in einer gemeinsamen Erklärung vorgebrachte Forderung stellt den jüngsten Versuch dar, Stellantis zum Verbleib eines Werks in Brampton (Ontario) nahe Toronto und zur Fortführung der dortigen Fahrzeugproduktion zu bewegen. Stellantis hat eine vorläufige Vereinbarung zum Verkauf der Fabrik an ein lokales Rüstungsunternehmen geschlossen. Der Konzern argumentiert, der Weiterbetrieb der Anlage sei angesichts hoher US-Zölle wirtschaftlich nicht tragfähig.

Kanadas Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft steigt im September nach zweimonatigem Rückgang

Kanadas Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft ist im September nach zwei aufeinanderfolgenden Rückgangsmonaten leicht gestiegen. Auch die Quote der offenen Stellen legte erstmals seit Dezember wieder zu. Wie das Statistikamt Statistics Canada am Donnerstag mitteilte, ergab die monatliche Erhebung zur Lohn- und Gehaltsbeschäftigung im September ein Plus von 9.700 Stellen bzw. einen Anstieg um 0,1 Prozent. Auf Zwölfmonatsbasis stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 0,7 Prozent bzw. 127.800. Der Zuwachs im September reichte jedoch nicht aus, um den Verlust von 31.400 Arbeitsplätzen aus dem Juli und August wettzumachen.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)