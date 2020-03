ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die deutschen Industrie- und Handelskammern (IHKs) verschieben die für April und Mai geplanten schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer 2020. "Hiervon sind rund 210.000 Auszubildende betroffen", teilte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin mit. Bis einschließlich Mai fänden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt. Sie würden zwischen Juni und August nachgeholt. Darauf haben sich die zuständigen IHK-Gremien den Angaben zufolge verständigt.

Wasserwerke lehnen neue Düngeregeln als zu lasch ab

Der Streit um die strengeren Düngeregeln hat sich kurz vor der Abstimmung am Freitag im Bundesrat verschärft. Die Wasserwerke haben den von der Bundesregierung vorgeschlagenen Verordnungsentwurf als unzureichend zurückgewiesen. Er enthalte weiterhin zu viele Schlupflöcher und werde den europäischen Vorgaben nicht gerecht, erklärte der zuständige Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Martin Weyand.

Bundesrat billigt neue Düngemittelverordnung

Der Bundesrat hat am Freitag die neue Düngemittelverordnung mit einer Veränderung gebilligt. Mit der neuen Düngeverordnung will Deutschland EU-Recht umsetzen und drohende Strafen aus Brüssel abwenden. Demnach dürfen Landwirte in Gebieten mit besonders hoher Grundwasserbelastung künftig nur noch 20 Prozent weniger Gülle oder Dünger auf ihren Äckern verteilen.

BDI: Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen vermeiden

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts eines Vorschlags der Europäischen Kommission über eine permanente Zeitumstellung vor unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Ländern gewarnt. "Es muss in Europa darum gehen, einen Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen zu vermeiden", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Der EU-Vorschlag berge erhebliche Risiken für die vernetzten wirtschaftlichen Abläufe auf dem Kontinent.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz +2,8% gg Vorjahr

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,5% gg Vorjahr

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz +0,2% gg Vormonat

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,1% gg Vormonat

March 27, 2020