Preise für Wohnimmobilien steigen weiter stark

Die Preise für gebrauchte Eigenheime und Eigentumswohnungen steigen weiter stark - besonders in den großen Städten. Im Landkreis München mussten Käufer im vergangenen Jahr für ein Eigenheim pro Quadratmeter 10.200 Euro bezahlen, in München 9.500 Euro, in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart je 5.000 Euro. Der Bundesschnitt lag bei 1.750 Euro pro Quadratmeter, wie die amtlichen Gutachterausschüsse und das Bundesbauinstitut mitteilten. Auch Bauland für Eigenheime wird immer teurer.

Pharmaverbände BAH und BPI wollen fusionieren

Die beiden großen Pharmaverbände BAH und BPI planen den Zusammenschluss zu einem Spitzenverband. Wie der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) mitteilte, haben die Vorstände des BAH und des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI) in intensiven Sondierungsgesprächen die Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit diskutiert. "Als Ergebnis schlagen die Vorstände beider Verbände den Mitgliedsunternehmen eine Verschmelzung vor", erklärte der BAH.

EU lässt Tür für Atomkraft als "grüne" Geldanlage offen

Die EU lässt die Tür für die Einstufung von Atomkraft als "grüne" Geldanlage offen. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten einigten sich auf eine einheitliche Definition für nachhaltige Finanzprodukte, wie der finnische EU-Vorsitz auf Twitter mitteilte. Ob Atomkraft tatsächlich als "grüne" Finanzanlage eingestuft wird, entscheidet sich demnach jedoch frühestens in zwei Jahren - der Druck auf die EU-Kommission, dies zumindest für eine Übergangszeit zu tun, ist aber groß.

EU-Parlament billigt Nominerung von Schnabel für EZB-Direktorium

Das EU-Parlament hat die Nominierung der deutschen Wirtschaftsprofessorin Isabel Schnabel für den freien Posten im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) gebilligt. 511 Abgeordnete stimmten in Straßburg für die 48-Jährige, 112 gegen ihre Nominierung. Sie soll auf die jüngst zurückgetretene Notenbankerin Sabine Lautenschläger folgen.

Banken fragen 1,089 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,484 Milliarden Euro nach 1,395 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 26 (Vorwoche: 25) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,089 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

IW-Studie: Vermögensschere geht in Deutschland nicht auseinander

Anders als weithin angenommen ist nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in den vergangenen Jahren die Vermögensungleichheit in Deutschland nicht gestiegen. IW-Direktor Michael Hüther sagte im Deutschlandfunk, dass Fakten der Illusion über die gestiegene Ungleichheit widersprächen. "Es ist gar nicht so, wie alle glauben", sagte Hüther.

Maas fordert fairere Lastenverteilung bei Flüchtlingen

Außenminister Heiko Maas hat größeres internationales Engagement und eine fairere Lastenverteilung in der Bekämpfung der Flüchtlingskrise angemahnt. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der SPD-Politiker vor dem Treffen des Globalen Flüchtlingsforums in Genf, dass die reichen Industrienationen gefragt seien.

Deutsche Umwelthilfe beklagt "verlorenes Jahr" bei Klimaschutz

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Dienstag ein "verlorenes Jahr" für Umwelt-, Verbraucher- und Klimaschutz beklagt. In ihrer Jahresbilanz wirft die DUH der Bundesregierung "umweltpolitische Ambitions- und Mutlosigkeit" vor.

Johnson will Verlängerung der Brexit-Übergangsphase per Gesetz ausschließen

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Angaben aus Regierungskreisen eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase über 2020 hinaus per Gesetz ausschließen. Die britischen Wähler hätten in der Parlamentswahl am vergangenen Donnerstag für eine "Regierung gestimmt, die den Brexit umsetzt", sagte eine Quelle aus der Downing Street. "Genau das haben wir von dieser Woche an vor."

Russland und China schlagen Lockerung von Sanktionen gegen Nordkorea vor

Russland und China haben in einem UN-Resolutionsentwurf die Lockerung von Sanktionen gegen Nordkorea vorgeschlagen. Der UN-Sicherheitsrat solle "die Sanktionsmaßnahmen gegen Nordkorea anpassen", wenn das Land seine Auflagen erfülle, hieß es in dem Entwurf. Nordkorea ist wegen seines Atomprogramms mit harten Sanktionen durch die USA und die Vereinten Nationen belegt und hatte zuletzt Zugeständnisse von Washington gefordert.

Pakistans Ex-Präsident Pervez Musharraf in Abwesenheit zum Tode verurteilt

Pakistans Ex-Militärmachthaber Pervez Musharraf ist laut Berichten von Staatsmedien in Abwesenheit wegen "Hochverrats" zum Tode verurteilt worden. Ein Sondergericht in Islamabad habe die Strafe gegen Musharraf verhängt, berichtete Radio Pakistan im Kurzbotschaftendienst Twitter. Nach Angaben von Musharrafs Anwalt Akhtar Shah wurde Musharraf wegen der Verhängung des Ausnahmezustands im November 2007 verurteilt. Shah erklärte, Musharraf habe "nichts falsch gemacht".

Eurozone /Handelsbilanz Okt Überschuss 28,0 Mrd EUR (Vj Überschuss 13,2 Mrd EUR)

GB/Arbeitslosengeldbezieher Nov +28.800; Quote 3,5%

