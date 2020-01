Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigt im Dezember

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Dezember konjunkturell bedingt schlechter entwickelt. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, stieg die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber November um 8.000 Personen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen nur einen Zuwachs von 5.000 erwartet. Im November hatte sich die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt um revidiert 14.000 verringert.

Inflation in Bundesländern steigt im Dezember

In einer Reihe von Bundesländern hat die Inflation im Dezember angezogen. In Bayern stieg die jährliche Inflationsrate auf 1,3 Prozent, in Sachsen auf 1,4 Prozent, in Hessen und Baden-Württemberg auf 1,5 Prozent und in Nordrhein-Westfalen auf 1,7 Prozent. Brandenburg legt seine Preisdaten erst am Montag vor. Der grundlegende Inflationsdruck in Deutschland befindet sich seit Monaten auf einem leicht aufsteigenden Ast.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im November schwächer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im November abgeschwächt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 3,4 (Vormonat: 3,8) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchsen um 3,5 (3,5) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 3,7 (3,7) Prozent und die Konsumentenkredite um 5,8 (5,7) Prozent.

Bundesregierung sieht gefährliche Eskalation im US-Iran-Konflikt

Die Bundesregierung hat angesichts des US-Raketenangriffs auf einen iranischen General die Sorge vor einer Zuspitzung des Konflikts geäußert. Die US-iranischen Beziehungen seien an "einem gefährlichen Eskalationspunkt", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Das Ziel müsse nun sein, "mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen".

Iraks Schiitenführer Moktada al-Sadr reaktiviert seine Anti-US-Miliz

Der einflussreiche irakische Schiitenführer Moktada al-Sadr hat nach dem tödlichen US-Angriff auf den iranischen Elite-General Kassem Soleimani seine Anti-US-Miliz wieder zum Kampf gerufen. Über den Kurzbotschaftendienst Twitter rief er die Kämpfer seiner vor gut einem Jahrzehnt offiziell aufgelösten Mahdi-Armee auf, sich "bereit zu halten". Während der jahrelangen US-Präsenz im Irak war die etwa 60.000 Mann starke Mahdi-Armee von al-Sadr lange der mächtigste Gegner der US-Truppen.

Irak verurteilt tödlichen US-Angriff auf Milizenführer und Top-General

Die irakische Regierung hat nach dem tödlichen US-Angriff auf den iranischen Elite-General Kassem Soleimani und einen wichtigen irakischen Milizenführer in Bagdad vor einer verheerenden militärischen Eskalation gewarnt. Der Angriff werde "einen zerstörerischen Krieg im Irak auslösen", erklärte der geschäftsführende irakische Regierungschef Adel Abdel Mahdi. Er sei zudem ein "ungeheuerlicher Verstoß" gegen die Sicherheitsvereinbarung mit den USA, die die Bedingungen für die US-Präsenz im Irak regelt.

Iran ernennt nach Tod von Top-General neuen Chef der Al-Kuds-Brigaden

Der Iran hat nach dem tödlichen US-Angriff auf den Elite-General Kassem Soleimani einen neuen Chef der Al-Kuds-Brigaden ernannt. Den Posten übernehme nach dem "Märtyrertod" des "glorreichen" Generals Soleimani der Brigadegeneral Esmail Kaani, teilte Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei auf seiner Internetseite mit.

USA rufen ihre Bürger zur "sofortigen" Ausreise aus Irak auf

Nach dem tödlichen US-Angriff auf den einflussreichen iranischen Elite-General Kassem Soleimani hat die US-Regierung ihre Bürger aufgerufen, den Irak umgehend zu verlassen. Die US-Botschaft in Bagdad rief alle US-Bürger in dem Krisenstaat am Freitag zur "sofortigen" Ausreise auf. Soleimani war in der Nacht zu Freitag bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff in Bagdad getötet worden.

Russland stoppt Öllieferungen an Weißrussland

Russland hat offenbar vorläufig seine Öllieferungen an den Nachbarn Weißrussland gestoppt. Der weißrussische Energieversorger Belneftekim teilte mit, die zwei Raffinerien des Landes würden von Russland nur noch mit dem "technischen Minimum" beliefert. Es werde aber daran gearbeitet, die Lieferverträge für Januar noch abzuschließen.

Städte und Gemeinden fordern Milliarden-Investitionen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat ein massives langfristiges Investitionspaket gefordert, um bei der Infrastruktur, dem Klimaschutz und der Digitalisierung voranzukommen. "Wir leben vielerorts immer noch von der Substanz", erklärten DStGB-Präsident Uwe Brandl und Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg anlässlich der jährlichen Bilanzpressekonferenz in Berlin. Allein der kommunale Investitionsrückstand habe im vergangenen Jahr mehr als 138 Milliarden Euro betragen.

Städtebundpräsident lehnt Windbürgergeld ab

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat sich gegen das von der SPD vorgeschlagene Windbürgergeld ausgesprochen. "Wer die Energiewende will, muss bestimmte Dinge tolerieren, und zwar entschädigungslos. Dazu gehört auch der Aufbau von Windparks", erklärte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Uwe Brandl, anlässlich der jährlichen Bilanzpressekonferenz in Berlin. Wenn man beginne, fürs Stillhalten Geld zu zahlen, werde dies bald auch bei Straßen, Radwegen und anderen Infrastrukturprojekten weitergehen.

Unionsfraktionschef lehnt Koalition mit Grünen wie in Wien ab

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat ein Bündnis aus Konservativen und Grünen nach dem Vorbild Österreichs für Deutschland derzeit ausgeschlossen. Die Union wolle ihren eigenen Weg gehen "und nicht irgendwie nach grün schauen oder irgendwie nach rechts schauen", sagte Brinkhaus im ZDF-Morgenmagazin. Zwar gebe es auch schwarz-grüne Koalitionen auf Länderebene, "aber es ist nicht unser Ziel". In Wien hatte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) unter dem designierten Kanzler Sebastian Kurz zuvor ein Bündnis mit den Grünen geschlossen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Nov +4,5 Mrd GBP (Okt: +5,6 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Nov +4,1 Mrd GBP (Okt: +4,3 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Nov 64.994 (Okt: 64.662)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov +0,6 Mrd GBP (Okt: +1,3 Mrd GBP)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2020 07:30 ET (12:30 GMT)