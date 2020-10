Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt erstmals seit April

Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober in etwa wie erwartet eingetrübt. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 92,7 (September revidiert: 93,2) Punkte. Das ist der erste Rückgang seit April. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 92,9 Punkte prognostiziert - auf Basis eines ursprünglichen September-Werts von 93,4. "Angesichts steigender Infektionszahlen nehmen die Sorgen der deutschen Wirtschaft zu", kommentierte das Ifo-Institut die Zahlen.

Commerzbank: Deutsches BIP im 4Q mit "schwarzer Null"

Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, rechnet trotz des rückläufigen Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober nicht damit, dass es im vierten Quartal zu einer Rezession kommen wird. Grund: Die Regierung wird seiner Meinung nach trotz steigender Corona-Infektionszahlen einen "undifferenzierten Lockdown" mit Geschäftsschließungen vermeiden wollen. "Verhindert werden sollen nicht nur die Einbußen im Einzelhandel selbst, sondern auch die gewaltigen Auswirkungen auf das verarbeitende Gewerbe, dem der Absatzkanal zum zweiten Mal in diesem Jahr wegbrechen würde", schreibt Krämer in einem Kommentar. Alles in allem rechne er für Deutschland für das vierte Quartal mit einer schwarzen Null.

Lampe enttäuscht von Ifo-Rückgang

Der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger, ist enttäuscht vom Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober. "Ich hatte schon auf ein kleines Plus gehofft, aber die Geschäftserwartungen haben frühzeitig etwas stärker reagiert", sagte Krüger. Es stehe wegen der zunehmenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens nun zu befürchten, dass der Erholung früher als erwartet die Luft ausgehe. "Die Frage ist dann, ob wir im vierten Quartal bei der BIP-Quartalsrate noch eine Eins vor dem Komma sehen, oder nur eine Null - das wäre schlecht für den statistischen Überhang", kalkuliert er.

VP Bank: Servicesektor trägt die Last der zweiten Welle

Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Deutschland geht nach Aussage der liechtensteinischen VP Bank vor allem zu Lasten des Dienstleistungssektors. "Dabei bedarf es nicht einmal eines neuerlichen Lockdowns, um die Wirtschaft ins Wanken zu bringen. Der freiwillige Verzicht auf den Restaurantbesuch oder den Einkaufsbummel in der Innenstadt reicht aus, um für einen deutlichen Umsatzrückgang zu sorgen", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

RBC: EZB bereitet "großes Paket" für Dezember vor

RBC Capital Markets erwartet, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) bei seiner Sitzung in dieser Woche keine geldpolitischen Änderungen vornehmen wird. Allerdings gehen die Analysten Peter Schaffrik und Megum Muhic davon aus, dass die EZB angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen die Abwärtsrisiken für den Ausblick betonen wird. "Wir erwarten, dass die EZB die Märkte auf ein großes Paket an Lockerungsmaßnahmen im Dezember vorbereiten wird", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Sitzung.

Bundesbank: Deutsches BIP nähert sich Vorkrisenniveau an

Die deutsche Wirtschaftsleistung hat sich nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank trotz einer Wachstumsverlangsamung im dritten Quartal wieder dem vor der Corona-Krise erreichten Niveau angenähert. "Die deutsche Wirtschaft könnte - gemessen am vierteljährlichen Bruttoinlandsprodukt (BIP) - bereits etwas mehr als die Hälfte des drastischen Einbruchs im ersten Halbjahr wieder wettgemacht haben", schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Für die Rückkehr zum Vorkrisenniveau vom vierten Vierteljahr 2019 dürften noch etwa 5 Prozent fehlen.

Bundesbank: Deutsche Banken kommen mit Negativzins gut zurecht

Die deutschen Banken kommen nach Einschätzung der Bundesbank mit dem negativen Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bisher gut zurecht. Wie die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht darlegt, sind bis zur Corona-Krise zwar die Zinsmargen im Einlagengeschäft gesunken, doch konnte das durch andere Effekte der Geldpolitik ausgeglichen werden.

CDU-Spitze verschiebt Bundesparteitag wegen Corona-Pandemie

Die CDU-Parteigremien haben den für Anfang Dezember geplanten Parteitag wegen des sprunghaften Anstiegs der Corona-Infektionszahlen verschoben. Das erklärte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach den Sitzungen des Präsidiums und des Bundesvorstands. Auf dem Parteitag sollte der Nachfolger für die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und der Bundesvorstand gewählt werden. Bereits im April war der Parteitag wegen der Pandemie verschoben worden.

Bestürzte Reaktionen auf Tod Thomas Oppermanns

Spitzenpolitiker aus allen Parteien haben mit Entsetzen auf den überraschenden Tod des Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) reagiert. "Ich bin bestürzt und traurig über den viel zu frühen Tod Thomas Oppermanns", schrieb Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Erklärung, die Regierungssprecher Steffen Seibert über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete. Sie habe Oppermann "über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner" in großen Koalitionen geschätzt. "Als Vizepräsident des Deutschen Bundestags hat er sich in turbulenter Zeit um unser Parlament verdient gemacht", so Merkel.

Unterstützer der Opposition in Belarus beginnen Generalstreik

In Belarus hat ein landesweiter Generalstreik begonnen, mit dem die Opposition den Druck auf die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko erhöhen will. Die Straßen in der Hauptstadt Minsk waren am Montagmorgen weitgehend menschenleer, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Am Sonntag war eine Frist abgelaufen, die die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja dem autoritär regierenden Lukaschenko für dessen Rücktritt gesetzt hatte.

Chinas Führungsriege berät über neuen Fünfjahresplan

Die kommunistische Führung Chinas hat mit den Beratungen über ihre Wirtschaftsstrategie der kommenden fünf Jahre begonnen. Zu den wichtigsten Themen des Treffens hinter verschlossenen Türen zählt das Vorhaben von Präsident Xi Jinping, bis 2060 Klimaneutralität in China zu erreichen. Der 14. Fünfjahresplan der Kommunistischen Partei soll im kommenden Jahr in Kraft treten.

China kündigt Sanktionen gegen US-Waffenhersteller an

Wegen des Verkaufs von US-Rüstungsgütern an Taiwan hat China Sanktionen gegen mehrere US-Waffenhersteller angekündigt. Die USA müssten die Waffenverkäufe an Taiwan stoppen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon und weitere US-Unternehmen hatten demnach Waffen im Wert von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro an Taiwan verkauft.

