Bundesbank: Deutsches BIP sinkt im 1Q - keine Prognose für 2Q

Die Deutsche Bundesbank erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukts (BIP) Deutschlands im ersten Quartal 2021 gesunken ist. In ihrem aktuellen Monatsbericht verweist sie auf die schärferen und länger anhaltenden Corona-Schutzmaßnahmen, die zu Einbußen in vielen Dienstleistungsbereichen geführt hätten. Darüber seien wegen der zeitweiligen Reduzierung der Mehrwertsteuer Anschaffungen in das zweite Halbjahr 2020 vorverlegt worden, die nun zu Jahresbeginn gefehlt hätten.

EZB: Großbanken haben ihre Risiken kleingerechnet

Die Großbanken des Euroraums haben ihre Risiken nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) in den vergangenen Jahren in erheblichem Maß klein gerechnet. Wie die EZB zum Abschluss einer mehrjährigen Prüfung interner Modelle zur Berechnung von Risiko-Aktiva (RWA) mitteilte, machte die EZB über 5.000 Beanstandungen, die über drei Jahre zu einem Anstieg der RWA um 12 Prozent bzw. 275 Milliarden Euro und einer Minderung der Eigenkapitalausstattung (CET1) um 70 Basispunkte führte.

Sewing: Wir müssen über Basel 4 reden

Der neue Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Sewing, hat die europäischen Gesetzgeber aufgefordert, für eine schonende Einführung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 zu sorgen. "Wir müssen über Basel 4 erneut reden", sagte Sewing in einer Pressekonferenz nach seiner Wahl. Die Bankenindustrie bezeichnet Basel 3 als Basel 4, um auf eine aus ihrer Sicht unerwünschte Schwächung des Prinzips der Risikogewichtung bei der Bestimmung der Eigenkapitalanforderungen aufmerksam zu machen, die sich vor allem in höheren "Output Floors" manifestiert.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Februar

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Februar gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 26 (Januar: 35) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss verringerte sich auf 32 (38) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 199 (197) Milliarden Euro zunahmen und die Importe auf 167 (159) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 11 (12) Milliarden Euro positiv.

Grüne nominieren Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin

Die Grünen haben Parteichefin Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin ernannt. Die 40-jährige Brandenburgerin versprach einen Neuanfang für Deutschland und ein neues Verständnis von politischer Führung, bei der transparente Entscheidungen und Selbstkritik im Vordergrund stehen sollen. Baerbock ist die erste Kanzlerkandidatin der Partei und hat sich damit gegen den Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck durchgesetzt. Die endgültige Entscheidung zum Kanzlerkandidaten wird auf dem Grünen-Parteitag im Juni getroffen. Diese gilt als sicher.

Söder hält nach Gespräch mit Laschet an Kanzlerkandidatur fest

Im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union wird es voraussichtlich auch am Montag keine Entscheidung geben. CSU-Chef Markus Söder werde sich auch nach den jüngsten Gesprächen mit CDU-Chef Armin Laschet nicht von seiner Bewerbung zurückziehen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Söders Umfeld. Es sei zunächst noch nicht mit einer Entscheidung der K-Frage zu rechnen.

Altmaier fordert Dialog mit China über Reisebeschränkungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat einen engeren Dialog mit China gefordert, um die starken Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie abzubauen. Bei dieser Frage gebe es "nach wie vor große Probleme", sagte Altmaier anlässlich der Eröffnung der digitalen Außenwirtschaftstage. China sei nah an "Zero Covid" rangekommen und bemühe sich, weitere Einträge des Virus ins Land zu verhindern. "Da wird man nicht einfach zu China sagen können, öffnet eure Grenzen, sondern man wird sich um konkrete Lösungen bemühen müssen", sagte Altmaier.

Borrell: EU macht Russland für Nawalnys Gesundheit verantwortlich

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat Russland aufgefordert, dem inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny die nötige medizinische Behandlung zu ermöglichen. "Wir sind sehr besorgt über die Gesundheitssituation von Herrn Nawalny", sagte Borrell vor Beratungen der EU-Außenminister. Die EU mache Russland "für die Gesundheitssituation von Herrn Nawalny verantwortlich".

Kreml-Kritiker Nawalny soll in Krankenhaus verlegt werden

Angesichts seines bedrohlichen Gesundheitszustands soll der in Russland inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in ein Krankenhaus für Häftlinge verlegt werden. Die russische Gefängnisbehörde erklärte, der Zustand des Oppositionellen sei "akzeptabel". Die Ärzte des 44-Jährigen, der sich seit rund drei Wochen im Hungerstreik befindet, hatten in den vergangenen Tagen hingegen vor einem Herzstillstand gewarnt.

Neuseeland lehnt gemeinsame China-Politik der "Five Eyes" ab

Neuseeland hat sich gegen eine Einflussnahme des sogenannten Five-Eyes-Bündnisses auf seine China-Politik gewehrt - und sich damit erneut von der harten Haltung seiner Partner gegenüber Peking distanziert. "Wir fühlen uns nicht wohl dabei, den Aufgabenbereich der Five Eyes auszuweiten", sagte die neuseeländische Außenministerin Nanaia Mahuta. Als "Five Eyes" wird die enge Zusammenarbeit der USA, Kanadas, Großbritanniens, Australiens und Neuseelands im Geheimdienstbereich bezeichnet.

