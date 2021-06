Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Commerzbank: Deutsche Erzeugerpreise dürften Inflation treiben

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen weist darauf hin, dass die deutschen Unternehmen die gestiegenen Einkaufspreise zunehmend an ihre Kunden weitergeben. Zwar sei das Plus der Endproduktpreise gegenüber Vorjahr mit 1,0 Prozent immer noch sehr moderat, doch weise auch hier die Tendenz in den vergangenen beiden Monaten klar nach oben, schreibt Solveen in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Anstieg der Erzeugerpreise im Mai. Er fügt hinzu: "Auf Dauer wird dieser stärkere Anstieg der Erzeugerpreise an den Verbraucherpreisen nicht spurlos vorübergehen."

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im April

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im April erstmals nach drei Rückgängen in Folge wieder gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 23 (März: 18) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss erhöhte sich auf 27 (24) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 207 (202) Milliarden Euro zunahmen und die Importe auf 180 (178) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 8 (8) Milliarden Euro positiv.

Merkel warnt wegen Delta-Variante zur Vorsicht in der Pandemie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der höheren Ansteckungsgefahr bei der Delta-Variante des Coronavirus vor zu viel Leichtsinn in der aktuellen Corona-Pandemie und in der Reisetätigkeit gewarnt. Sie bat die Luftfahrtindustrie, die besonders unter der Corona-Pandemie gelitten hat, hier um Verständnis. Die Lufthansa forderte hingegen, dass nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen für Reisende aus den USA nun auch Washington die Tore für Reisende aus Europa in die USA öffnet.

Handel will Sonntagsshopping für den Rest des Jahres

100 Tage vor der Bundestagswahl hat der Handelsverband Deutschland (HDE) die Politik aufgefordert, für mehr Rechtssicherheit für gelegentliche Sonntagsöffnungen im Einzelhandel zu sorgen. Kurzfristig sollten die Händler zum Ausgleich für die langen Lockdowns, in denen die Ladentüren geschlossen waren, für den Rest des Jahres auch sonntags öffnen dürfen. "In vielen anderen Wirtschaftsbereichen ist eine Sonntagsöffnung vollkommen selbstverständlich. In Restaurants und Gaststätten gehört es zum Alltag, dass die Türen auch am Sonntag weit geöffnet sind", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Genauso sei es bei Theatern, Kinos und Museen.

Österreich will Allianz gegen "Aushöhlung" des EU-Stabilitätspaktes schmieden

Österreich will eine Allianz aus EU-Staaten schmieden, um eine dauerhafte Aufweichung der europäischen Defizit- und Schuldenregeln zu verhindern. Es sei nötig, die hohen Schuldenstände der Mitgliedstaaten durch die Corona-Pandemie "mittel- und langfristig" abzubauen, um "vorzusorgen für die nächste Krise", sagte Finanzminister Gernot Blümel beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. In einem Brief zeigte sich Blümel besorgt über Vorschläge zur "Aushöhlung" des Stabilitäts- und Wachstumspakts.

