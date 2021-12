Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bundesbank: Deutsches BIP könnte in 4Q etwas sinken

Die Deutsche Bundesbank will trotz guter Konjunkturdaten für Oktober nicht ausschließen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands im vierten Quartal sinken wird. In ihrem aktuellen Monatsbericht erklärt sie das mit den neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie den Materialengpässen in der Industrie. Die Inflation dürfte in den nächsten Monaten bei über 4 Prozent bleiben.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss im Oktober unverändert

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Oktober konstant geblieben. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt wie im September einen positiven Saldo von 18 Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss fiel auf 16 (18) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 216 (207) Milliarden Euro zunahmen und die Importe auf 199 (189) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 16 (9) Milliarden Euro positiv.

Lindner: Joachim Nagel wird als Bundesbank-Präsident vorgeschlagen

Der ehemalige Bundesbanker Joachim Nagel soll nach dem Willen der Bundesregierung Jens Weidmann an der Spitze der Deutschen Bundesbank nachfolgen. Das gab Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekannt. "Bundeskanzler Olaf Scholz und ich schlagen Joachim Nagel als neuen Präsidenten der Bundesbank vor", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Angesichts von Inflationsrisiken wächst die Bedeutung einer stabilitätsorientierten Geldpolitik", hob der Finanzminister hervor. "Er ist eine erfahrene Persönlichkeit, die die Kontinuität der Bundesbank sichert." Weidmann wird am Dienstag seine Entlassungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten.

Regierung: Bundeskabinett berät wohl Mittwoch über Berufung Nagels

Das Bundeskabinett wird nach Aussage von Regierungssprecher Wolfgang Büchner voraussichtlich am Mittwoch über die Berufung des ehemaligen Bundesbankers Joachim Nagel zum Nachfolger von Bundesbankpräsident Jens Weidmann beraten. Weidmann zieht sich nach zehn Jahren aus dem Amt zurück. Er wird am Dienstag seine Entlassungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten.

Versicherer erwarten für 2022 Beitragswachstum von bis zu 3 Prozent

Die deutsche Versicherungswirtschaft blickt nach Angaben ihres Branchenverbandes vorsichtig optimistisch ins kommende Geschäftsjahr. "Aktuell erwarten wir für 2022 ein Beitragswachstum zwischen 2 und 3 Prozent für den Versicherungssektor insgesamt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen. In der Lebensversicherung dürfte die Corona-Pandemie auch 2022 die Geschäftsaussichten dämpfen. "Wir halten ein Beitragswachstum zwischen 1 und 2 Prozent für realistisch", sagte Asmussen.

Habeck: Ohne Umbau der Wirtschaft drohen Arbeitsplatzverluste

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor einem Verlust an Arbeitsplätzen für den Fall gewarnt, dass Deutschland nicht auf die klimafreundlicheren Produktionsfelder der Zukunft setzt. Der Umbau des Landes hin zur Klimaneutralität sei teuer und werde Anpassungen erfordern, sagte Habeck im Deutschlandfunk. Die Wirtschaftsfelder der Zukunft würden global gesehen klimaneutrale Wirtschaftsfelder sein.

Habeck gegen EU-Einstufung von Atomkraft als nachhaltige Energiequelle

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat seine Ablehnung gegen die Einstufung von Atomenergie als "nachhaltige" Energiequelle bekräftigt. Im Deutschlandfunk sagte Habeck, dass Deutschland nicht wieder in die Atomkraft einsteigen werde. Man unterstütze daher auch nicht das Vorhaben einiger Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU), dass die Europäische Kommission Investitionen in Atomenergie als nachhaltig einzustufen soll.

Erdogan verspricht niedrigere Inflation

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut versprochen, den starken Anstieg der Verbraucherpreise im Land zu drosseln. "Die Inflation wird sobald wie möglich fallen - so Gott will", sagte Erdogan am Sonntagabend. Gleichzeitig bekräftigte er seinen Widerstand gegen eine Leitzinserhöhung. Der Kurs der türkischen Lira fiel daraufhin am Montag um 5 Prozent.

Chinesischer Tennisstar nimmt Missbrauchsvorwürfe gegen Parteifunktionär zurück

Überraschende Wende im Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai: In ihrem ersten Interview seit ihrem mehrwöchigen Verschwinden aus der Öffentlichkeit nahm die 35-Jährige am Sonntag die gegen einen Parteifunktionär erhobenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zurück - und sprach von "vielen Missverständnissen". Der Damentennis-Verband WTA zeigte sich angesichts der Äußerungen am Montag erneut besorgt um das Wohlergehen der Tennisspielerin.

