Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IMK: Deutsche Inflation hat Höhepunkt im Dezember erreicht

Der Höhepunkt der deutschen Inflation dürfte nach Ansicht des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung im Dezember überschritten sein. "Im Januar ist mit einem deutlichen Rückgang der Inflationsrate auf spürbar weniger als 5 Prozent zu rechnen. Im Jahresverlauf wird die Inflationsrate dann langsamer weiter nachgeben", erklärte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet er mit einer Inflationsrate von unter 3 Prozent.

Spekulationen über eine Fed-Zinserhöhung um 50 Basispunkte

Wird die US-Notenbank zu der "Schock-und-Furcht"-Taktik der drastischen Zinserhöhungen zurückkehren, die sie in den 1980er und 1990er Jahren zur Bekämpfung der Inflation eingesetzt hat? Oder wird sie den maßvollen Ansatz der letzten Jahre beibehalten? Da die Inflation den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten erreicht hat, mehren sich die Gerüchte über eine drastische Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte bereits im März.

IEA: Ölnachfrage übersteigt 2022 das Vorkrisenniveau

Die weltweite Ölnachfrage wird nach Einschätzung der Internationale Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahr das Niveau vor der Pandemie übersteigen, da die Impfquoten steigen und sich die jüngsten Infektionswellen nicht als so schwerwiegend erwiesen haben, dass sie eine Rückkehr zu strengen Abriegelungsmaßnahmen rechtfertigen würden. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht hob die IEA ihre Wachstumsprognose für die Ölnachfrage für 2022 um 200.000 Barrel pro Tag auf 3,3 Millionen Barrel pro Tag an.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im November

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im November gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 24 (Vormonat: 19) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss lag wie im Oktober bei 16 Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 225 (215) Milliarden Euro zunahmen und die Importe auf 210 (199) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 23 (18) Milliarden Euro positiv.

Aiwanger für Ausnahmen bei Bayerns Abstandsregeln für Windräder

Bayerns Landwirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die umstrittene Abstandsregel für Windräder in Bayern infrage gestellt. Vor dem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag sagte Aiwanger dem Handelsblatt, dass man die sogenannte 10-H-Regelung, die besagt, dass Windkraftanlagen mindestens den zehnfachen Abstand ihrer Höhe von einer Wohnbehausung haben müsse, flexibler handhaben könne. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Regelung zuletzt vehement verteidigt.

Norwegens Premier: Länder sollen frei über Nato-Mitgliedschaft entscheiden

Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store hat auf das Recht von Ländern wie Schweden und Finnland gepocht, über eine Nato-Mitgliedschaft frei entscheiden zu können. Gleichzeitig zeigte er sich besorgt über die Sicherheitslage an der ukrainischen Grenze zu Russland. Auf einer Konferenz des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zur Dekarbonisierung der deutschen Industrie sagte Store, dass Norwegen und Deutschland die Situation in und um die Ukraine ähnlich beurteilten.

Blinken warnt vor "kurzfristiger" Aufstockung russischer Truppen an Ukraine-Grenze

Bei seinem Besuch in Kiew hat US-Außenminister Antony Blinken vor einer "sehr kurzfristigen" Aufstockung der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine gewarnt. Washington wisse von entsprechenden Plänen in Moskau, sagte Blinken bei seinem Besuch in Kiew. "Das gibt Präsident Putin die Möglichkeit, ebenfalls sehr kurzfristig weitere aggressive Maßnahmen gegen die Ukraine zu ergreifen." Er forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, einen "friedlichen Weg" zu gehen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 14. Jan +2,3% auf 593,7 (Vorwoche: 580,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 14. Jan +7,9% auf 305,7 (Vorwoche: 283,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 14. Jan -3,1% auf 2.276,3 (Vorwoche: 2.349,8)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2022 07:30 ET (12:30 GMT)