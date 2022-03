Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation steigt im Februar auf 5,8 Prozent

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Februar deutlicher als erwartet zugenommen. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen um 5,8 (Januar: 5,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, was ein neues Allzeithoch war. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent und eine Jahresteuerung von 5,3 Prozent prognostiziert.

Commerzbank: Euroraum-Inflation im März bei über 6 Prozent

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil rechnet damit, dass Inflation im Euroraum im März bei über 6 Prozent liegen wird. "Es besteht weiterhin ein erheblicher Inflationsdruck, der durch den Krieg in der Ukraine noch erhöht wird. Die Energiepreise, insbesondere die Preise für Strom und Gas, dürften in den nächsten Monaten weiter kräftig zulegen", schreibt Weil in einem Kommentar zum unerwartet starken Anstieg der Verbraucherpreise im Februar. Für 2022 sei nun mit einer jahresdurchschnittlichen Teuerung von 5,5 Prozent zu rechnen.

Rehn: Vor Normalisierung die Folgen des Ukraine-Kriegs abwägen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn nicht normalisieren, ehe sie die Folgen des Ukraine-Kriegs abschätzen kann. "Die Richtung der Normalisierung ist meiner Meinung nach immer noch angemessen", sagte Rehn in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die wirtschaftliche Erholung sei relativ stark und die Beschäftigung nehme zu.

Deutsche Bank: EZB sollte für Euro intervenieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von George Saravelos, Devisenstratege bei der Deutschen Bank, zugunsten des Euro intervenieren. "Der Euro korreliert zunehmend negativ mit den Preisen von Erdöl und Erdgas", schreibt Saravelos in einem Kommentar. Je mehr Erdöl und Erdgas stiegen, desto mehr falle der Euro, was die in Euro gehandelten Rohstoffe noch weiter in die Höhe treibe - "eine teuflische Inflationsspirale", wie der Analyst meint. Der effizienteste Weg, den Inflationsdruck in der Eurozone zu verringern, sei derzeit ein stärkerer Euro.

Bundesbank/Nagel: Inflation 2022 im Schnitt bei 5 Prozent

Die Deutsche Bundesbank rechnet nach den Worten ihres Präsidenten Joachim Nagel damit, dass der Energiepreisschub durch den russischen Überfall auf die Ukraine zu einem weiteren Inflationsanstieg in Deutschland führen wird. "Ich erwarte, dass wir unsere Prognose für die Inflationsrate in Deutschland 2022 abermals anheben müssen", erklärte Nagel anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts der Bundesbank für 2021. Bereits im Februar habe die Bundesbank eine am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate von 4-1/2 Prozent für möglich gehalten.

PEPP-Kauf von Bundesanleihen kostet Bundesbank 1,22 Mrd Euro

Der Erwerb von Bundesanleihen mit negativer Rendite im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP hat der Deutschen Bundesbank 2021 Zinsaufwendungen von 1,221 (2020: 0,386) Milliarden Euro beschert. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, belief sich der Nettozinsertrag über alle Programme hinweg auf 0,101 (0,444) Milliarden Euro.

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Februar stärker als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im Februar deutlicher als erwartet verringert. Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 33.000, nachdem sie im Vormonat um 48.000 zurückgegangen war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von 20.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote sank unerwartet auf 5,0 (Januar: 5,1) Prozent.

HWWI erwartet 2022 BIP-Wachstum von 2,0 Prozent und 2023 von 3,0 Prozent

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat angesichts der veränderten Rahmenbedingungen infolge des Ukraine-Kriegs seine Prognose für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr gesenkt. Unter den aktuellen, deutlich verschlechterten Bedingungen werde für 2022 nun mit einem Wirtschaftswachstum von nur mehr 2,0 Prozent und für 2023 mit einem von 3,0 Prozent gerechnet. "Die Ukraine-Krise hat erhebliche negative Auswirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft", erklärte das Institut.

Capital Economics: Russland steht vor scharfer Rezession

Die Volkswirte von Capital Economics sehen Russland wegen des Überfalls auf die Ukraine auf eine schwere Rezession im Jahr 2022 zusteuern. Sie verweisen auf die scharfen Sanktionen, sich verschlechternde finanzielle Bedingungen sowie die Perspektive einer Bankenkrise. Das russische Bruttoinlandsprodukt dürfte im laufenden Jahr um 5 Prozent abstürzen. Vor dem Überfall auf die Ukraine hatten die Analysten Russland ein Wachstum von 2,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Scholz schließt militärisches Eingreifen der Nato in Ukraine-Krieg aus

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ausgeschlossen, dass das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato der Ukraine militärisch im Krieg gegen Russland beistehen werde. Vielmehr werde der Westen die Ukraine auf anderem Wege in dieser schwierigen Situation unterstützen. Außerdem forderte Scholz Russland zur sofortigen Einstellung der militärischen Kampfhandlungen in der Ukraine und zu Friedensgesprächen auf.

Spanien kündigt Waffenlieferungen für Ukraine an

Spanien hat wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Waffenlieferungen an Kiew angekündigt. Spanien werde "den ukrainischen Widerstand" mit "militärischem Offensivmaterial" ausstatten, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez im spanischen Parlament. Bislang hatte Spanien militärische Unterstützung nur im Rahmen der EU-Militärhilfen in Höhe von 500 Millionen Euro angekündigt.

China nimmt an Finanzsanktionen gegen Russland nicht teil

China ist gegen einseitige Finanzsanktionen und wird sich nicht an den Sanktionen beteiligen, die westliche Länder gegen Russland verhängen, sagte Guo Shuqing, Vorsitzender der chinesischen Regulierungsbehörde für das Bank- und Versicherungswesen. Als Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine haben die westlichen Verbündeten unter anderem beschlossen, mehrere russische Banken vom globalen Finanznachrichtensystem Swift auszuschließen.

Russland zu neuen Gesprächen mit Ukraine bereit

Russland hat sich zu erneuten Verhandlungen mit der Ukraine am Mittwochabend bereit erklärt. "Unsere Delegation ist bereit, die Gespräche fortzusetzen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Die russische Abordnung werde "am frühen Abend vor Ort sein", sagte Peskow, ohne jedoch den Verhandlungsort zu nennen. Er hoffe, dass die ukrainischen Unterhändler ebenfalls erscheinen werden.

Opec dürfte an ihrem Förderkurs festhalten

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten treffen sich am Mittwoch zu einem der wichtigsten Treffen seit Beginn der Pandemie. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat den Ölpreis auf über 100 Dollar steigen lassen, wobei die beiden wichtigen Benchmarks zum ersten Mal seit 2014 über dieser Marke lagen. Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg zuletzt um 8 Prozent auf 103,41 Dollar pro Barrel. Brent-Rohöl, die weltweite Referenz, stieg um 7,1 Prozent auf 104,97 Dollar.

