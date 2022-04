Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex Deutschland deutet auf Rezession

Der Sentix-Konjunkturindex ist im April auf das niedrigste Niveau seit dem Ende der ersten Corona-Welle gefallen. Das deutet nach Einschätzung des Beratungsunternehmens Sentix darauf hin, dass Deutschland in eine Rezession abgleiten wird. der Sentix-Index sinkt auf minus 17,1 (März: minus 5,2) Punkte, den niedrigsten Wert seit Juni 2020. Der Index der Lagebeurteilung ging auf minus 4,8 (plus 10,0) Punkte zurück und war damit so niedrig wie zuletzt im März 2020, am Beginn des ersten Corona-Lockdown. Der Erwartungsindex fiel auf minus 28,8 (minus 19,3) Punkte. So schwach waren die Konjunkturerwartungen zuletzt im Januar 2009, mitten in der großen Finanzkrise.

Banken setzen auf baldiges Zinssignal der EZB

Die privaten Banken rechnen auch in den kommenden Monaten mit einem deutlich steigenden Preisniveau in Deutschland und sehen deshalb dringenden Handlungsbedarf und ein Zinssignal der Europäischen Zentralbank (EZB) im dritten oder spätestens im vierten Quartal. "Mit über 7 Prozent hat die Inflation ein Niveau erreicht, das noch vor Kurzem außerhalb unserer Vorstellungskraft lag", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Sewing. "Mit jedem Monat wächst die Gefahr, dass sich dieses Niveau festsetzt. Darauf haben die privaten Banken seit langem hingewiesen", erklärte Sewing. Daher bestehe dringender Handlungsbedarf.

BGA warnt vor harten Zeiten

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat nach der Veröffentlichung der jüngsten Außenhandelszahlen vor massiven Belastungen durch den Krieg in der Ukraine gewarnt. "Der Außenhandel muss sich auf harte Zeiten einstellen", erklärte BGA-Präsident Dirk Jandura. "Wir müssen jetzt die Unternehmen stärken, um so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern." Von der Politik erwarteten die Außenhändler die Sicherstellung der Energieversorgung, den Abbau von Bürokratie, um auf Veränderungen flexibel reagieren zu können, und einen Ausbau der Verkehrs- und Digitalinfrastruktur.

DIHK: Februarexporte sind kein Trost

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich trotz deutlich gestiegener Ausfuhrzahlen im Februar pessimistisch zur weiteren Entwicklung gezeigt. "Die halbwegs guten Februarexporte sind angesichts der aktuellen Entwicklungen kein Trost", erklärte Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine sowie die neuerlich verschärften Produktions- und Logistikstörungen in China erschüttern den Welthandel."

BDI: Konjunktureller Ausblick für Industrie sieht sehr trübe aus

Der Krieg in der Ukraine hat die konjunkturellen Aussichten für die deutsche Industrie erheblich eingetrübt und die Investitionsbereitschaft der Industrie gedämpft. Wie aus dem Quartalsbericht des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) hervorgeht, gefährdet die konjunkturelle Unsicherheit die wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr. Gleichzeitig warnte der Verband vor einem Embargo gegen russisches Gas, da dieses in vielen Branchen zu Produktionsstörungen führen würde. Die Bundesregierung sei nun gefordert, mit einem neuen Entlastungspaket die wirtschaftliche Stärke Deutschlands und seiner Unternehmen zu bewahren.

HDE: Verbraucherstimmung fällt infolge des Krieges auf Allzeittief

Die Verbraucherstimmung hat sich in Deutschland infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der steigenden Inflation massiv eingetrübt. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sinkt das HDE-Konsumbarometer für den Monat April den fünften Monat in Folge und fällt auf ein neues Allzeittief. Der Wert liegt bei 89,56 Punkten nach 94,50 im März und 94,62 im Februar. Der Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen hätten insbesondere die Konjunktur- und Einkommenserwartungen der Verbraucher gedämpft. In den kommenden drei Monaten sind laut HDE daher keine Konsumimpulse zu erwarten.

Umfrage: Jeder Siebte wegen hoher Inflation in finanziellen Schwierigkeiten

Die hohe Teuerungsrate bringt laut einer Umfrage im Auftrag der Postbank immer mehr Menschen in Deutschland in finanzielle Schwierigkeiten. Rund jeder siebte Erwachsene kann demnach kaum noch seine täglichen Ausgaben bestreiten, wie die Postbank mitteilte. Dies entspricht über 10,4 Millionen Menschen, im Vergleich zum Januar waren dies 36 Prozent mehr. Besonders betroffen waren demnach Menschen mit niedrigem Einkommen.

Barclays: Euroraum-Inflation 2022 bei 6,6 Prozent

Die Analysten von Barclays haben nach dem unerwartet deutlichen Anstieg der Euroraum-Verbraucherpreise im März ihre Inflationsprognose für 2022 angehoben. Wie Volkswirt Iaroslav Shelepko in einem Kommentar schreibt, erwarten sie nun einen jahresdurchschnittlichen Preisanstieg von 6,6 (bisher: 6,2) für dieses und 2,3 (2,1) Prozent für nächstes Jahr. Im April wird die Inflationsrate nach seiner Rechnung durch politische Gegenmaßnahmen wie die Senkung von Energiesteuern und Treibstoffrabatte um 0,5 Prozentpunkte gemindert. Ohne eine Verlängerung dieser Maßnahmen werde die Inflation dann aber im Juli wieder anziehen.

Inflation in der Türkei überspringt Marke von 60 Prozent

Die Inflation in der Türkei hat sich im März weiter beschleunigt und den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Die Verbraucherpreise stiegen um 61,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das türkische Statistikamt Turkstat mitteilte. Im Februar hatte die jährliche Inflationsrate 54,44 Prozent betragen.

Habeck: Können bei Sanktionen gegen Russland noch deutlich weiter gehen

Die Europäische Union kann nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Sanktionen gegen Russland deutlich ausweiten und wird dies in den kommenden Tagen tun. Gleichzeitig lehnte er erneut ein Energieembargo gegen Russland aufgrund seines Vorgehens in der Ukraine ab. "Ich bin der festen Meinung, wir können noch deutlich weiter gehen. Wir haben gesehen, wie wirksam die Sanktionen sind, wir haben auch gesehen, wo wir möglicherweise Umgehungstatbestände haben. Wir haben gesehen, wo wir weitere technische Güter untersagen können und damit die russische Wirtschaft weiter destabilisieren und schwächen können", erklärte Habeck in Berlin.

Macron verlangt neue Sanktionen gegen Russland

Nach den Berichten über mutmaßliche Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron neue Sanktionen gegen Russland gefordert. Es gebe "sehr klare Hinweise auf Kriegsverbrechen" in der Kleinstadt, sagte Macron dem Radiosender France Inter. Es sei "mehr oder weniger erwiesen", dass die russische Armee den Ort nordwestlich der Hauptstadt Kiew zum fraglichen Zeitpunkt kontrolliert habe. In Butscha waren nach Angaben der ukrainischen Behörden nach dem Abzug der russischen Soldaten hunderte getötete Zivilisten entdeckt worden. Die Leichenfunde lösten weltweit Entsetzen aus.

EU will nach Leichenfunden schnell neue Sanktionen gegen Russland verhängen

Nach der Entdeckung hunderter toter Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha will die Europäische Union möglichst rasch neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte in Brüssel "auf das Schärfste die Gräueltaten, die russische Streitkräfte laut Berichten in einer Reihe von besetzten ukrainischen Städten begangen haben". Die EU werde deshalb "dringend die Arbeit an weiteren Sanktionen gegen Russland vorantreiben", erklärte Borrell weiter. Brüsseler Diplomaten zufolge will die EU-Kommission in Kürze einen Vorschlag für verschärfte Strafmaßnahmen machen. "Die Massaker in der Stadt Butscha und anderen ukrainischen Städten werden in die Liste der auf europäischem Boden begangenen Gräueltaten aufgenommen", betonte der EU-Außenbeauftragte.

Habeck und Lemke einig bei naturverträglichem Windenergieausbau an Land

Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsministerium haben sich auf einen zügigeren Ausbau der Windenergieanlagen verständigt und legen erstmals bundeseinheitliche gesetzliche Standards für die Prüfung und Bewertung von Anlagen an Land vor. Dabei soll die artenschutzfachliche Prüfung für Anlagen an Land vereinfacht und effizienter gestaltet werden. Außerdem soll der Ersatz alter durch neue und leistungsstärkere Windenergieanlagen, das sogenannte "Repowering", erleichtert werden, indem bestehende Vereinfachungen aus dem Immissionsschutzrecht ins Naturschutzrecht überführt und konkretisiert werden.

