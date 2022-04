Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wunsch: Zinserhöhung um 50 Basispunkte 2022 selbstverständlich

Das belgische EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch geht fest davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagenzins noch in diesem Jahr von derzeit minus 0,50 auf 0,00 Prozent anheben wird. "Ausgehend von den derzeitigen Aussichten, also einem positiven Wirtschaftswachstum, werden wir die Zinsen bis Ende des Jahres auf 0 anheben", sagte Wunsch dem belgischen Magazin Knack. "Das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit", fügte er hinzu. Wunsch zufolge hat es im EZB-Rat bisher allerdings noch keine Diskussion über Zinserhöhungen gegeben. Wunsch gilt als geldpolitischer "Falke".

Panetta warnt vor "deflationärer" Geldpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte beim Umgang mit der sehr hohen Inflation im Euroraum nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta sehr behutsam vorgehen. In einer Rede anlässlich der Verleihung einer Ehrendoktorwürde sagte Panetta, dass die EZB zur Senkung des weitgehend importierten Inflationsdrucks die Hilfe der Fiskalpolitik brauche. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die EZB eine binnenwirtschaftliche Deflation auslöse.

DIW: EZB-Zinserhöhung dämpft Energiepreise und bremst Wachstum

Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) würde laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) tatsächlich den Anstieg der Verbraucherpreise ein wenig und die Energiepreise sogar spürbar bremsen. Dieser Erfolg käme allerdings auf Kosten einer ebenfalls gebremsten Produktion und einer etwas höheren Arbeitslosigkeit. "Die 7 Prozent Inflation kann die EZB nicht ignorieren, aber sie muss eine schwierige Abwägung in ihren geldpolitischen Entscheidungen treffen", kommentiert Alexander Kriwoluzky, Leiter der DIW-Abteilung Makroökonomie, die Studie.

Falkenhafte Fed-Gouverneurin macht der Inversion ein Ende

Fed-Gouverneurin Lael Brainard hat es mit ein paar einfachen Bemerkungen geschafft, die Treasuries aus ihrer Inversion zu reißen. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren, nachdem Brainard angedeutet hatte, dass die Zentralbank ihre Anleihebestände in einem "raschen" Tempo abbauen könnte, und zwar bereits im nächsten Monat.

Eurozone-Erzeugerpreise steigen im Februar kräftig

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind auch im Februar stark gestiegen, allerdings nicht so stark wie im Januar. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 1,1 (Januar: 5,1) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Volkswirte hatten im Konsens ihrer Prognosen einen Anstieg um 1,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 31,4 (Januar: 30,6) Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 31,5 Prozent gelautet.

Lindner will "schnellstmöglich" aus Öl und Gas aus Russland aussteigen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Willen bekräftigt, schnellstmöglich von Energieimporten aus Russland weg zu kommen, einen sofortigen Komplettausstieg aber erneut abgelehnt. "Wenn ich nur meinem Herzen folgen könnte, gäbe es ein sofortiges Embargo für alles", sagt Lindner der Wochenzeitung Die Zeit.

EU-Ratspräsident rechnet mittelfristig mit Importstopp für russisches Öl und Gas

EU-Ratspräsident Charles Michel rechnet mittelfristig mit Importstopps für russisches Öl und Gas in Europa. "Ich glaube, dass Maßnahmen auf Öl und sogar auf Gas früher oder später notwendig sein werden", sagte Michel im Straßburger EU-Parlament. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte als ersten Schritt ein Einfuhrverbot für Kohle aus Russland vorgeschlagen. Die Botschafter der 27 EU-Staaten berieten am Mittwoch erstmals über das neue Sanktionspaket, das unter anderem auch Importverbote für Holz und Wodka aus Russland vorsieht. Die Bundesregierung hatte zuvor ihre Zustimmung dafür signalisiert, schrittweise auch den Energiebereich einzubeziehen.

BDI: Importverbot für russische Kohle mehr als nachvollziehbar

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat das angekündigte Importverbot für Kohle aus Russland unterstützt. "Die Gräueltaten in Butscha verlangen nach einer entschiedenen, unmissverständlichen Reaktion des Westens", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. "Die Umsetzung ist nicht einfach und hat ihren Preis, aber die Entscheidung ist vor dem Hintergrund der Eskalation der Gewalt mehr als nachvollziehbar." Die Bundesregierung müsse mit den europäischen Partnern dafür sorgen, die entstehenden logistischen Herausforderungen ohne wirtschaftliche Schäden zu bewältigen. "Völlig anders ist die Situation beim Gas", betonte der BDI-Präsident.

Ifo: Alternativen zu russischem Gas verfügbar machen statt Lieferstopp

Ifo-Präsident Clemens Fuest hat sich dafür ausgesprochen, Alternativen zu russischem Gas aufzubauen anstatt generell auf die Lieferungen komplett zu verzichten. "Wir brauchen Parallelstrukturen, um Gasimporte aus Russland in künftigen Krisen falls notwendig schnell und zu tragbaren Kosten unterbrechen zu können", schreibt Fuest. Dies sei aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen einem vollständigen Ausstieg aus russischem Gas vorzuziehen, unabhängig davon, ob die Importe während des Krieges unterbrochen werden. "Falls es überhaupt sinnvoll ist, Gasimporte aus Russland einzustellen, dann sofort", sagte Fuest.

VDMA: Bestellungen steigen im Februar - "Zuwachs mit wenig Aussagekraft"

Die Auftragsbücher im deutschen Maschinen- und Anlagenbau haben sich im Februar ordentlich gefüllt. Aber nach Aussage des Branchenverbandes VDMA ist es ein "Zuwachs mit wenig Aussagekraft", weil noch völlig unklar ist, wie der Krieg in der Ukraine und anhaltende Material- und Personalengpässe die Geschäfte in Mitleidenschaft ziehen werden. Insgesamt legten die Bestellungen um real 11 Prozent zum Vorjahr zu, wobei die Aufträge aus dem Inland einen Zuwachs von 13 Prozent verbuchten, während aus dem Ausland 9 Prozent mehr Orders kamen.

DIHK: Bei Auftragseingängen weitere Rückgänge zu befürchten

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erwartet nach dem Minus beim Auftragseingang der Industrie im Februar weitere Rückgänge in der Folge. "Bereits vor dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Aufträge - vor allem aus dem Ausland - gesunken. Es ist zu befürchten, dass sich der Rückgang angesichts des Krieges und auch des Lockdowns in Schanghai fortsetzen wird", erklärte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen.

IfW: Welthandel wegen Ukraine-Krieg im Abschwung

Der Welthandel befindet sich aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Abschwung. Laut dem vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) erhobenen Kiel Trade Indicator belastet der Konflikt die Handelsdaten nahezu aller Volkswirtschaften und auch deutlich den Welthandel insgesamt. Der Indikator für März deutet auf einen preis- und saisonbereinigten Rückgang des Welthandels im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Prozent hin. Der für Februar prognostizierte Einbruch verschiebt sich in den März.

BGA: Energiepreise zwingen Logistikbranche in die Knie

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat angesichts massiver Belastungen der Logistikbranche durch die hohen Energiepreise Maßnahmen gefordert, um eine Insolvenzwelle zu verhindern. "Die hohen Energiepreise zwingen die Logistikbranche in die Knie. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind nicht mehr in der Lage, die steigenden Diesel- und Gaspreise zu stemmen", sagte BGA-Präsidiumsmitglied Carsten Taucke bei der Verkehrspressekonferenz des Verbandes.

Palettenindustrie beklagt Mangel an Nägeln aus russischem Stahl

Wegen des Ukraine-Kriegs befürchtet die deutsche Palettenindustrie Produktionsstillstand - mit erheblichen Folgen für die ohnehin schon angespannten Lieferketten. Wie der Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) mitteilte, sehen sich die Hersteller mit einem "akuten Mangel" an Nägeln konfrontiert, die aus russischem Stahl gefertigt werden. "Schon in wenigen Wochen könnte die Produktion bei einigen deutschen Palettenherstellern deshalb stillstehen", warnte der Verband.

Israels Regierungschef Bennett verliert Parlamentsmehrheit

Israels Regierungschef Naftali Bennett hat mit dem Rücktritt einer Abgeordneten seiner Jamina-Partei seine Mehrheit im Parlament eingebüßt. Die Parlamentarierin Idit Silman verkündte, sie wolle nicht länger Teil der Regierungskoaltion sein, weil diese die "jüdische Identität Israels" bedrohe. Auslöser war ein Beschluss des Gesundheitsministeriums, entgegen jüdischer Tradition während des Pessach-Festes gesäuertes Brot in Krankenhäusern zu erlauben.

US/MBA Market Index Woche per 1. Apr -6,3% auf 398,5 (Vorwoche: 425,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. Apr -3,4% auf 258,1 (Vorwoche: 267,1)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. Apr -9,9% auf 1.166,3 (Vorwoche: 1.295,1)

