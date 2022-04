Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IWF: Ukraine-Krieg erschwert Abbau der Corona-Schulden

Die weltweiten Schulden dürften nach dem außerordentlich starken Anstieg infolge der Corona-Pandemie nicht so deutlich wie bislang erwartet sinken. Die Ursachen dafür sind nach Aussage des Internationalen Währungsfonds (IWF) der kriegsbedingte Rückgang des Wirtschaftswachstums und der Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise, der neue Hilfsmaßnahmen notwendig macht. Außerdem könnten eine unerwartet deutliche Straffung der Geldpolitik die Zinsen steigen lassen und damit die Refinanzierung der Staaten verteuern, wie der IWF in seinem aktuellen "Fiscal Monitor" schreibt.

Eurozone-Produktion steigt im Februar moderat

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Februar moderat gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 2,0 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,5 Prozent gerechnet.

Bauverband warnt nach jüngsten Zahlen vor Konjunktureinbruch

Nach dem Anstieg der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im März 2022 um 30,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr hat der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) vor einem Einbruch für die Branche gewarnt. Hauptverantwortlich für den Anstieg sei weiter die Preisentwicklung bei Energie, neben Erdgas habe auch der Erzeugerpreis für Dieselkraftstoff deutlich um 65,8 Prozent über dem Niveau von März 2021 gelegen. "Der Preisanstieg bei Diesel trifft die Bauunternehmen besonders stark, immerhin entfällt im Baugewerbe knapp die Hälfte der benötigten Energie auf Dieselkraftstoff", sagte HDB-Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller.

Baerbock sichert Ukraine Unterstützung bei militärischer Ausbildung und Wartung zu

Angesichts des Streits um Waffenlieferungen für die Ukraine hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) der Führung in Kiew zugesichert, militärisch "mit der Ausbildung und Wartung zu helfen". Panzerlieferungen seien kein Tabu für die Bundesregierung, "aber kurzfristig ist bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können", sagte Baerbock nach einem Treffen mit Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics in Riga.

Hofreiter warnt vor "de facto Drittem Weltkrieg"

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter hat der Bundesregierung vorgeworfen, mit ihrer Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine eine weltkriegsartige Ausweitung des Konflikts zu riskieren. Das Problem der Haltung Deutschlands sei, "dass wir bei den Sanktionen bremsen, bei den Waffenlieferungen bremsen, und damit die Gefahr droht, dass der Krieg sich immer länger hinzieht", sagte Hofreiter im ZDF-Morgenmagazin. Und je länger sich der Krieg hinziehe, desto größer werde die Gefahr, "dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten de facto Dritten Weltkrieg rutschen".

Kiew: Einigung auf Fluchtkorridor für Zivilisten aus Mariupol

Die ukrainische Regierung hat sich nach eigenen Angaben mit den russischen Truppen auf einen Fluchtkorridor für Zivilisten aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol geeinigt. "Wir haben es geschafft, eine vorläufige Einigung auf einen humanitären Korridor für Frauen, Kinder und alte Menschen zu erzielen", erklärte die stellvertretende Regierungschefin Iryna Wereschtschuk im Messengerdienst Telegram. Die Zivilisten sollen demnach in die Stadt Saporischschja gebracht werden. "Angesichts der katastrophalen Lage in Mariupol konzentrieren wir unsere Bemühungen heute in dieser Richtung", sagte die stellvertretende Regierungschefin.

DIW: Stromversorgung auch ohne russische Energie sicher

Im kommenden Jahr ist nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) "auch ohne russische Energielieferungen eine sichere Stromversorgung möglich". Die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke könne und sollte wie geplant im Dezember 2022 erfolgen, so das Institut. Kurzfristig müssten Kohlekraftwerke aus der Netzreserve genutzt und die Sicherheitsbereitschaft einiger Kraftwerke verlängert werden. Mittelfristig sei bei dem von der Bundesregierung im Osterpaket angestrebten beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien ein rückläufiger Bedarf an Erdgas- und Kohleverstromung bis 2030 zu beobachten.

IW-Chef Hüther fordert Prüfung des Gas-Frackings

Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, fordert eine ernsthafte Prüfung des Frackings. "Grundsätzlich muss für einen schnellen Ausstieg aus russischem Gas jede Option geprüft und ernsthaft erwogen werden. Das gilt selbstverständlich für das Fracking und die Gasförderung in Deutschland", sagte Hüther der Rheinischen Post. Hingegen warnte die Spitzenkandidatin der Grünen in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, vor Gas-Fracking. Fracking-Gas aus NRW könne "keinen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten".

Preise an der Zapfsäule stiegen noch nie so stark wie im März dieses Jahres

Die aktuellen Preissteigerungen an der Zapfsäule sind vergleichbar mit früheren Krisen - jedoch war der Anstieg noch nie so stark wie jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Das hat das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer Analyse der Preisentwicklung für Erdöl und Mineralölprodukte sowie Erdgas in den vergangenen 50 Jahren ermittelt. Das Fazit: Die Preise stiegen zuletzt stärker als während der beiden Ölkrisen 1973/1974 und 1979/1980 sowie der Finanzmarktkrise 2008/2009.

Schulze will globales Bündnis für Ernährungssicherheit anstoßen

Im Kampf gegen die drohende Hungerkrise wegen des Ukraine-Kriegs will Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit anstoßen. Dieses solle sowohl kurzfristig Hilfe koordinieren als auch langfristig krisenfeste Strukturen aufbauen, sagte Schulze in Berlin vor ihrem Abflug zur Weltbanktagung in Washington. Bei der Tagung will die Ministerin für ihre Idee werben - in ersten Gesprächen sei sie auf "offene Ohren" gestoßen.

Studie: Familien mit niedrigem Einkommen leiden am stärksten unter Inflation

Familien mit niedrigem Einkommen tragen laut einer Studie aktuell die höchste Inflationsbelastung, Singles mit hohem Einkommen die geringste - und die Differenz ist deutlich größer als in den Vormonaten: Gemessen an den für diese Haushaltstypen repräsentativen Warenkörben seien die Preise im März um 7,9 Prozent respektive um 6,0 Prozent gestiegen, während der Wert über alle Haushalte hinweg bei 7,3 Prozent lag, so der Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

Macron und Le Pen gehen in Debatte vor der Präsidentschaftswahl

Vier Tage vor der entscheidenden Runde der französischen Präsidentschaftswahl treffen Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen am Mittwochabend in ihrem einzigen Fernsehduell aufeinander. Von 21.00 Uhr an werden beide zwei Stunden lang ihr Programm verteidigen und um die Wählerstimmen kämpfen. Umfragen zufolge kommt Macron derzeit auf 55 bis 56,5 Prozent, etwa 10 Punkte weniger als vor fünf Jahren.

IWF fordert von Sri Lanka Umstrukturierung der Schulden vor Gewähren von Hilfen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat den krisengeplagten Inselstaat Sri Lanka aufgefordert, seine Auslandsschulden umzustrukturieren, bevor ein Hilfsprogramm des Fonds abgeschlossen werden kann. Das Land müsse Schritte unternehmen, um die Tragfähigkeit seiner Schulden wieder herzustellen, bevor es IWF-Kredite erhalte, erklärte der Zuständige des Fonds für das Land, Masahiro Nozaki. Die Zustimmung eines vom IWF unterstützten Programms für Sri Lanka hänge von entsprechenden Zusicherungen ab.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Feb Defizit 7,6 Mrd EUR (Vj Überschuss 23,6 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte Feb +0,8%, Importe +1,5% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz Feb saisonbereinigt Defizit 9,4 Mrd EUR (Jan: Defizit 7,7 Mrd EUR)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)