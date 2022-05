Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Anstieg Euroraum-Erzeugerpreise beschleunigt sich weiter

Der Anstieg der Erzeugerpreise im Euroraum hat sich im März deutlicher als erwartet beschleunigt. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 5,3 Prozent und lagen um 36,8 (Februar: 31,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 4,9 und eine Jahresteuerung von 36,0 Prozent prognostiziert.

Euroraum-Arbeitslosenquote im März bei 6,8 Prozent

Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat sich im März leicht verringert. Nach Mitteilung von Eurostat lag die Arbeitslosenquote bei 6,8 Prozent, nachdem sie im Februar revidiert 6,9 (vorläufig: 6,8) Prozent betragen hatte. Volkswirte hatten eine Quote von 6,8 Prozent prognostiziert. Gemäß Schätzungen von Eurostat waren im März 11,274 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Das waren 76.000 weniger als im Vormonat und 1,931 Millionen weniger als im Vorjahresmonat.

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im April - Quote unverändert 5,0%

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im April verringert. Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 13.000, nachdem sie im Vormonat um 18.000 zurückgegangen war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von 15.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote blieb wie erwartet auf dem Vormonatsniveau von 5,0 Prozent.

VDMA: Ukraine-Krieg lässt Maschinenbau-Aufträge sinken

Der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau hat im März wegen des Ukraine-Kriegs erstmals seit Anfang 2021 wieder unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Laut Mitteilung des Branchenverbands VDMA ging der gesamte Bestelleingang um real 4 Prozent zurück. Die Inlandsorder sanken um 3 Prozent, die Aufträge aus dem Ausland lagen um 5 Prozent unter dem Vorjahresniveau (Euro-Länder: minus 9 Prozent, Nicht-Euro-Staaten: minus 4 Prozent).

Scholz warnt vor Gefahr einer nuklearen Ausweitung des Ukraine-Kriegs

Bundeskanzler Olaf Scholz (ZDF) hat erneut vor der Gefahr einer nuklearen Ausweitung des Ukraine-Kriegs gewarnt. Im Interview mit dem Magazin Stern verwies Scholz auf das russische Atomwaffenpotenzial und die Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Angesichts dieses Krieges sollte man alles ernst nehmen. In der Tat sollten wir uns über Putin keinen Illusionen hingeben", sagte Scholz mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Aufgabe der Bundesregierung sei es nun, "zu verhindern, dass solche Waffen eingesetzt werden".

Bafin-Chef Branson: Ukraine-Krieg könnte Marktturbulenzen auslösen

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die damit zusammenhängenden politischen Reaktionen können nach Aussage von Mark Branson, Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), zu Turbulenzen an den Finanzmärkten führen. Branson sagte bei der Vorstellung des Bafin-Jahresberichts für 2021: "Wir wissen natürlich, dass vor allem die militärische, die handelspolitische, die sanktionspolitische und die energiepolitische Lage jederzeit stark eskalieren könnten, woraufhin es unweigerlich zu Marktturbulenzen käme."

Bafin warnt vor starkem Zinsanstieg

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) fürchtet, dass es zu einem zu scharfen Zinsanstieg im Euroraum kommen könnte. Der bei der Bafin für Bankenaufsicht zuständige Raimund Röseler sagte bei Vorstellung des Bafin-Jahresberichts auf die Frage, ob die Bafin eher das Risiko anhaltend niedriger oder aber steigender Zinsen fürchte, steigende Zinsen seien tendenziell positiv. "Aber wir haben jetzt ja stark negative Realrenditen, und das hat ja das Potenzial, dass es da nicht langsam und gemütlich mal steigt, sondern dass es da zu irgendwelchen Brüchen kommt, die dann auch zu Verwerfungen führen", fügte er hinzu. Das sei schon das, was der Bafin Sorgen mache.

Bundesnetzagentur startet Umfrage zu Gasverbrauch bei Großverbrauchern

Im Rahmen des Notfallplans Gas hat die Bundesnetzagentur am Dienstag eine Umfrage unter Unternehmen mit besonders hohem Gasverbrauch gestartet. Mit den Daten will die Behörde die "bestmögliche Informationsbasis" schaffen, um im Falle von Gaslieferengpässen über die Priorisierung der Gasversorgung entscheiden zu können, wie sie am Dienstag mitteilte.

Schutzschild für von Kriegsfolgen betroffene Unternehmen startet

Von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffene Unternehmen können jetzt konkrete Hilfsleistungen aus dem von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigten "Schutzschild" abrufen. "Die ersten beiden Programme sind nun startklar", gaben die beiden Ministerien gemeinsam mit der Förderbank KfW bekannt. So seien die Erweiterungen bei den Bund-Länder-Bürgschaftsprogrammen für vom Ukraine-Krieg nachweislich betroffene Unternehmen bereits gestartet. Dies betreffe die Bürgschaftsbanken und das Großbürgschaftsprogramm, Anträge könnten seit 29. April gestellt werden.

Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Minister Scheuer - Bericht

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Pkw-Maut nach Spiegel-Informationen ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seinen früheren Staatssekretär Gerhard Schulz eingeleitet. Behördensprecher Martin Steltner sagte dem Nachrichtenmagazin Spiegel, dass es bei dem Verfahren um den Anfangsverdacht der uneidlichen Falschaussage geht.

Oberster US-Gerichtshof will laut Medienbericht Recht auf Abtreibung kippen

Der Oberste Gerichtshof der USA bereitet einem Medienbericht zufolge ein Abschaffung des landesweiten Rechts auf Abtreibung vor. Das Nachrichtenportal Politico veröffentlichte am Montagabend (Ortszeit) in einem höchst ungewöhnlichen Vorgang einen entsprechenden Entwurf der Mehrheitsmeinung der Richter. Vor dem Gerichtsgebäude in Washington versammelten sich daraufhin spontan mehrere hundert Demonstranten für das Abtreibungsrecht, aber auch Unterstützer eines Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen.

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr 55,8

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr PROG: 55,3

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März war 55,2

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)