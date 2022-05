Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB sollte Nettoanleihekäufe Anfang des 3. Quartals beenden

Präsidentin Christine Lagarde hat sich für eine Ende der Nettoanleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Beginn des dritten Quartals ausgesprochen und erklärt, dass eine Zinserhöhung "wenige Wochen" danach erfolgen könnte. In einer Rede bei einer Veranstaltung der slowenischen Zentralbank äußerte sich Lagarde damit etwas vorsichtiger, als einige EZB-Ratsmitglieder dies in den vergangenen Tagen getan haben.

Nagel: EZB könnte Zins im Juli erhöhen

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihren Leitzins nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel im Juli erhöhen - nach dem Ende der Bilanzvergrößerung via Anleihekauf. "Diese Reihenfolge ist sinnvoll, da die Fortsetzung der Nettokäufe und die gleichzeitige Erhöhung der EZB-Leitzinsen ein widersprüchliches Signal aussenden würden: Eine solche Politik würde die kurzfristigen Zinssätze erhöhen und gleichzeitig die mittel- und langfristigen Zinssätze nach unten drücken", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext bei einer Konferenz der DZ Bank.

VÖB-Volkswirte: EZB hebt Leitzins spätestens im 3Q an

Die Chefvolkswirte der Mitgliedsinstitute des Verbands öffentlicher Banken (VÖB) rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagenzins demnächst erhöhen wird. "Bereits im Juli 2022 - spätestens im dritten Quartal 2022 - könnte die erste Zinserhöhung erfolgen, und es dürften weitere Zinsschritte nach oben folgen, sodass der Einlagensatz noch in diesem Jahr ins positive Terrain wechseln könnte", heißt es in der VÖB-Kapitalmarktprognose.

Berlusconi scheitert mit Klage gegen EZB-Beschluss

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist mit einer Klage gegen einen Beschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) vor dem Gericht der Europäischen Union gescheitert. Die EZB habe Berlusconi den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an der Banca Mediolanum untersagen dürfen, erklärte das Gericht in Luxemburg. Aufgrund einer früheren Verurteilung wegen Steuerbetrugs erfülle er die Anforderungen nicht.

Bundesrat fordert mehr finanzielles Engagement des Bundes

Die Länder haben in ihrer Stellungnahme zu dem von der Regierung vorgeschlagenen Ergänzungshaushalt 2022 ein stärkeres finanzielles Engagement des Bundes zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges angemahnt. Die geplante Energiepreispauschale für alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen von 300 Euro und der Kinderbonus von 100 Euro je Kind belasteten nach Angaben der Bundesregierung die Haushalte von Ländern und Kommunen absehbar mit rund 6,8 Milliarden Euro - also mehr als der Hälfte der Gesamtkosten von 11,8 Milliarden Euro. "Der Bundesrat fordert, dass der Bund die Belastungen für die Energiepreispauschale wie beim geplanten Klimageld vollständig trägt", erklärten die Länder.

Länder könnten bei Entlastungspaket Vermittlungsausschuss anrufen

Der Berliner Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) fordert, dass der Bund den Ländern beim geplanten Energieentlastungspaket deutlich entgegenkommt. Wesener schloss sich der Position Bayerns an, wonach man ohne Entgegenkommen des Bundes auch über einen Vermittlungsausschuss nachdenken müsse. Die geplanten Zuschüsse seien richtig. "Mit dieser Entlastung sind allerdings auch erhebliche Mindereinnahmen der öffentlichen Hand verbunden, knapp 12 Milliarden Euro, und einen Großteil dieser Mindereinnahmen, die sollen die Länder und Kommunen tragen", sagte Wesener im RBB. So sehe es bisher der Gesetzentwurf des Bundes vor. Knapp 7 Milliarden Euro sollten hier allein auf die Länder entfallen.

Allianz: Ölembargo sofort möglich - Gasembargo braucht Vorbereitung

Die EU kann nach Aussage der Allianz-Volkswirte Manfred Stamer und Katharina Utermöhl problemlos ein sofortiges Embargo für Rohölimporte aus Russland verhängen, weil die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) schnell für Ersatz sorgen würde. Schwieriger wäre aus Sicht der Ökonomen ein Gasembargo, weil einige Länder stark von russischem Gas abhängig sind. Deshalb müsse ein solcher Schritt gut vorbereitet werden.

Ausbildung ukrainischer Soldaten an Panzerhaubitzen beginnt

In Deutschland beginnt am Mittwoch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000. Wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums mitteilte, trafen die Soldaten in der Bundeswehr-Artillerieschule in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz ein. Die Ausbildung dauert üblicherweise 40 Tage, kann bei entsprechenden Vorkenntnissen aber auch verkürzt werden. Deutschland will sieben Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine abgeben. Die Niederlande liefern ihrerseits fünf der schweren Geschütze.

Russischer Gastransit durch die Ukraine geht deutlich zurück

Die Kämpfe in der Ostukraine wirken sich auf den russischen Gastransit nach Europa aus: Die Menge russischen Erdgases über die wichtige Route Sochraniwka in der Region Luhansk sank am Mittwoch auf null, wie aus Daten des ukrainischen Gasnetzbetreibers GTSOU hervorging. Die über den Knotenpunkt Sudscha geleitete Gasmenge sollte demnach voraussichtlich steigen - allerdings nicht genug, um den Rückgang komplett auszugleichen. GTSOU hatte am Dienstag erklärt, die Präsenz russischer Truppen in der Nähe der Anlagen Sochraniwka und Nowopskow in der Region Luhansk mache es unmöglich, den üblichen Gastransit sicherzustellen.

