Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum erklimmt im Juni neues Rekordhoch

Die Inflation in der Eurozone hat im Juni wegen der hohen Energiepreise auch nach den endgültigen Daten ein neues Rekordniveau erreicht. Die jährliche Inflationsrate stieg auf 8,6 (Vormonat: 8,1) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist die höchste Teuerungsrate seit Beginn der Euro-Einführung im Jahr 1999. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 1. Juli. Wegen des anhaltenden Inflationsschubs hat die EZB eine Zinswende in Aussicht gestellt.

EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards im 2Q deutlich

Die Banken des Euroraums haben ihre Kreditvergabestandards im zweiten Quartal wie erwartet deutlich gestrafft und planen das Gleiche für das dritte Quartal. Wie aus dem Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Kreditvergabe hervorgeht, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strengeren Unternehmenskreditstandards den Prozentsatz von Instituten mit weniger strengen Standards um 16 Punkte. Die Banken selbst hatten eine Straffung um 21 Punkte erwartet. Für das dritte Quartal wird eine Straffung um 18 Punkte prognostiziert. Im ersten Quartal 2021 waren die Standards um 6 Punkte gestrafft worden.

EZB-Rat diskutiert über Zinserhöhung von mehr als 25 Bp - Agenturen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters darüber diskutieren, ob er die Zinsen um mehr als die im Vorfeld signalisierten 25 Basispunkte anheben soll. Reuters berichtet unter Berufung auf zwei namentlich nicht genannte, aber informierte Personen, dass die Diskussion über die Frage, ob die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte erhöht werden sollen "weit offen" sei.

Berenberg: EZB-Rat findet Kompromiss für Spread-Kontrolle

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird sich nach Einschätzung von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding bei der Suche nach einem Instrument zur Kontrolle der Rendite-Abstände von Staatsanleihen auf einen Kompromiss einigen. "Zwar könnten die 'Tauben', die eine stärkere Intervention befürchten, die 'Falken' überstimmen, doch könnten sie gleichwohl einem Kompromiss zustimmen", schreibt Schmieding in seinem Ausblick auf die am Mittwoch beginnende Ratssitzung.

Bundesregierung will nach Wartung von Nord Stream 1 zunächst abwarten

Das Bundeswirtschaftsministerium wird nach dem Ende der üblicherweise zehntägigen Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 am Donnerstag zunächst abwarten und die Lage genau beobachten. Man bereite sich auf "alle denkbaren Szenarien" vor, wie eine Ministeriumssprecherin erklärte. Sie wollte allerdings einen Bericht des Handelsblatts nicht bestätigen, wonach die Bundesregierung mindestens bis zum kommenden Montag abwarten will, wie Russland sich bezüglich der Wiederaufnahme von Gaslieferungen über Nord Stream 1 verhält.

Kühnert: Abschalten von Nord Stream 1 für uns schlimmer als für Putin

Deutschland würde nach Ansicht von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert unter einem dauerhaften russischen Gaslieferstopp durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 stärker leiden als der russische Präsident Wladimir Putin . Ziel der Bundesregierung sei, dass die westlichen Sanktionen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Putin härter treffen müssten als Deutschland. Man habe mit der Bereitstellung der jüngst in Kanada gewarteten Gasturbine alles dafür getan, dass Russland kein technisches Argument vorschieben könne für eine dauerhafte Abschaltung der Pipeline, die aktuell gewartet wird.

VCI fordert gesellschaftlichen Kraftakt für Gaseinsparungen

Die deutsche Chemiebranche sieht die zunehmend unsicheren Gaslieferungen aus Russland mit Sorge und ruft daher zu Einsparungen über die Branche hinaus auf. "Jetzt ist jeder gefordert. Für unsere Unternehmen gilt, dass wir aktuell noch einmal alles geben, um auch die allerletzten Gas-Einsparpotenziale zu heben", sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI. Es sei aber nicht mehr viel zu holen: "Weitere Einsparungen gehen nur über Drosselung oder Verzicht bei der Produktion."

Baerbock lehnt nach Petersberg-Gesprächen Abstriche bei Klimazielen ab

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Abstriche bei den internationalen Zielen zum Kampf gegen den Klimawandel abgelehnt. Es sei trotz der schwierigen Lage weltweit "nicht richtig", den Schwerpunkt zunächst auf die Anpassung an den Klimawandel zu legen und CO2-Minderungsziele zu verschieben, sagte Baerbock zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs in Berlin. Denn dann würden auch die Kosten für die Anpassung "ins Unermessliche wachsen".

Lindner: Schuldenbremse ist ökonomisch geboten und hilft gegen Inflation

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) besteht trotz der aktuellen Krise auf einer Rückkehr zu Schuldenbremse. Dies sei verfassungsrechtlich vorgeschrieben und "ökonomisch dringend geboten", wie Lindner in einem Gastkommentar für das Magazin Der Steuerzahler schreibt. Außerdem könne die Schuldenbremse im Kampf gegen hohe Inflationsraten helfen.

EU eröffnet Beitrittsverfahren mit Nordmazedonien und Albanien

Nach jahrelangen Verzögerungen hat die Europäische Union das eigentliche Beitrittsverfahren mit Nordmazedonien und Albanien eröffnet. "Die Menschen von Albanien und Nordmazedonien haben es verdient", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel bei einem gemeinsamen Auftritt mit den Regierungschefs beider Länder, Edi Rama und Dimitar Kovacevski.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)