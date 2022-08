Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ministerium: Völliger Verzicht auf Gas in der Stromerzeugung nicht möglich

Deutschland kann nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums nicht komplett auf Gas zur Stromerzeugung verzichten. Dies sei "aus Gründen der Sicherheit des Stromnetzes aktuell nicht möglich", hieß es in einem Papier aus dem Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Insgesamt soll der Einsatz von Gas im Bereich der Stromerzeugung aber deutlich reduziert werden. Mit der Einschätzung stellt sich das Wirtschaftsministerium gegen Forderungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und auch von der Union, nach denen Gas nicht länger zur Produktion von Strom eingesetzt werden dürfe.

Ifo-Umfrage: Fachkräftemangel in Deutschland erreicht neuen Höchststand

Der Fachkräftemangel hat in Deutschland laut einer Umfrage des Ifo-Instituts ein neues Allzeithoch erreicht. Im Juli waren 49,7 Prozent der Unternehmen beeinträchtigt. Der bisherige Rekord vom April (43,6 Prozent) wurde damit deutlich übertroffen. "Immer mehr Unternehmen müssen ihre Geschäfte einschränken, weil sie einfach nicht genug Personal finden", sagte Ifo-Experte Stefan Sauer. "Mittel- und langfristig dürfte dieses Problem noch schwerwiegender werden."

Studie: Westliche Sanktionen schaden russischer Wirtschaft massiv

Die Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland haben einer Studie zufolge der Wirtschaft im Land massiv geschadet. Die Sanktionen hätten "nicht nur funktioniert", sondern "die russische Wirtschaft auf allen Ebenen gründlich lahmgelegt", heißt es in dem kürzlich veröffentlichten Report der Yale School of Management. Zudem seien Russlands Einnahmen durch Öl - und Gasexporte zuletzt deutlich gesunken. Die von Wirtschaftswissenschaftlern und Management-Experten verfasste Studie stellt zudem die Annahme in Frage, dass die monatlichen Einnahmen durch Öl- und Gasexporte in zweistelliger Milliardenhöhe die russische Wirtschaft über Wasser hielten.

Immowelt: Nur noch moderate Preissteigerungen für Eigentumswohnungen

Eigentumswohnungen haben sich in vielen deutschen Großstädten innerhalb der vergangenen zwölf Monate erneut verteuert. In den hochpreisigen Städten ist allerdings es zu einem Ende des Immobilienbooms gekommen. Das ergab eine Auswertung der inserierten Angebote von 69 Großstädten durch das Immobilienportal Immowelt. In den Metropolen gab es demnach moderate Preissteigerungen unterhalb der Inflationsrate.

Spanien erlässt strenge Maßnahmen zum Energiesparen

Weniger heizen, weniger kühlen, Licht aus: Die spanische Regierung hat ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Einsparung von Energie verabschiedet, um so die Abhängigkeit von russischem Gas weiter zu reduzieren. Die Maßnahmen gelten für Geschäfte, kulturelle Einrichtungen und den Verkehrssektor, also auch für Flughäfen und Bahnhöfe, wie Umweltministerin Teresa Ribera nach einer Kabinettssitzung sagte.

Heeresinspekteur fürchtet lange Dauer des Ukraine-Krieges

Der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, glaubt nicht an ein schnelles Kriegsende in der Ukraine. "Militärisch fürchte ich, wird der Krieg noch lange dauern - gegebenenfalls zwischenzeitlich einfrieren", sagte Mais zu Zeit Online. Die Möglichkeiten weiterer Waffenlieferungen aus Bundeswehr -Beständen schätzte Mais als begrenzt ein. "Ich frage mich ganz persönlich oft, wie soll ein Frieden mit dem System Putin überhaupt aussehen", sagte Mais. Für ihn könne es jedenfalls nur die Perspektive einer "vollständig wiederhergestellten territorialen Integrität des UN-Mitglieds Ukraine" geben.

Russische Justiz stuft Asow-Regiment als "terroristisch" ein

Der Oberste Gerichtshof Russlands hat das ukrainische Asow-Regiment als "terroristische Organisation" eingestuft. Die paramilitärischen Asow-Einheiten würden als "terroristische Organisation" eingestuft und deren Aktivitäten in Russland verboten, sagte eine Richterin des Gerichtshofs der russischen Nachrichtenagentur Tass. Für die von Russland gefangen genommenen Mitglieder des Asow-Regiments, das durch die erbitterten Kämpfe um die ukrainische Hafenstadt Mariupol bekannt wurde, könnte die Entscheidung eine sehr harte Bestrafung nach sich ziehen.

