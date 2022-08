Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD-Frühindikator deutet weiter auf schwächere Dynamik

Das Wachstum im OECD-Raum dürfte in den nächsten sechs bis neun Monaten weiter an Schwung verlieren. Darauf deutet der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hin. Wie die Organisation mitteilte, sank der Indikator im Juli um 0,22 Prozent auf 99,2 Punkte. Im Juni hatte der Index um 0,23 Prozent und im Mai um 0,24 Prozent nachgegeben.

Ifo: Chemieindustrie leidet besonders stark unter Gaspreisanstieg

Die chemische Industrie in Deutschland leidet besonders stark unter dem kräftigen Anstieg der Gaspreise. Wie das Ifo Institut berichtete, verschlechterte sich das Geschäftsklima in der Branche den vergangenen zwölf Monaten deutlich. Die Geschäftserwartungen fielen im Juli auf einen Tiefstand von minus 44,4 Punkten von plus 11,8 im Vorjahresmonat. Der Krieg in der Ukraine verschärfe die angespannte Lage in der Branche weiter.

Reallöhne in der EU könnten 2022 um bis zu 2,9 Prozent sinken

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Europäischen Union müssen sich im laufenden Jahr auf einen hohen Reallohnverlust gefasst machen. EU-weit könnten die Reallöhne 2022 um bis zu 2,9 Prozent sinken, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung mitteilte. Auch in Deutschland drohe ein Reallohnverlust von 2,9 Prozent. Die WSI-Experten plädierten für hohe Lohnforderungen in bestimmten Branchen.

Zwei weitere Schiffe mit Getreide verlassen ukrainischen Hafen

Zwei weitere Schiffe mit insgesamt rund 70.000 Tonnen Getreide an Bord haben den ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Tschornomorsk verlassen. "Das Schiff Rahmi Yaggi wird 5.300 Tonnen in die Türkei liefern, und fast 65.000 Tonnen Mais werden vom Frachter Ocean Lion nach Südkorea geliefert", teilte das ukrainische Ministerium für Infrastruktur über den Onlinedienst Telegram mit. Wegen des russischen Angriffskrieges waren in den vergangenen Monaten alle Getreide-Exporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeer-Häfen blockiert, was zu einer Lebensmittelkrise weltweit beigetragen hatte. Erst kürzlich einigten sich Russland, die Ukraine, die Türkei und die UNO auf ein Abkommen, um die Blockade zu überwinden.

Russland bringt iranischen Satelliten Chayyam auf seine Umlaufbahn

Russland hat einen iranischen Satelliten ins All gebracht, der westlichen Befürchtungen zufolge von der russischen Armee für ihren Krieg in der Ukraine genutzt werden könnte. Der Start der Sojus-Rakete mit dem Satelliten Chayyam vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan wurde live von der russischen Weltraumbehörde Roskosmos übertragen. Später bestätigte das Kontrollzentrum, dass der Satellit seine Umlaufbahn erreicht habe.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Verbraucherpreise Juli +0,74% (PROG: +0,73%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Juli +0,62% (PROG: +0,58%) gg Vm

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)