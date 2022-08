Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Wirtschaft verliert im August erneut an Schwung

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im August erneut an Schwung verloren. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 49,2 (Juli: 49,9) Punkte, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 49,0 Punkte prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 49,7 (49,8) Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 49,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor ging auf 50,2 (51,2) Punkte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 50,5 Punkte erwartet.

Deutsche Wirtschaft im August schwächer als erwartet

Der Output der deutschen Wirtschaft hat sich im August verringert, was vor allem an der Schwäche des Dienstleistungssektors lag. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 47,6 (Juli: 48,1) Punkte, wie aus der ersten Veröffentlichung hervorgeht. Das war der niedrigste Stand seit über zwei Jahren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbe stieg auf 49,8 (49,3) Punkte, während Volkswirte einen Rückgang auf 48,1 prognostiziert hatten. Dafür sank der Dienstleistungs-PMI stärker als erwartet, und zwar auf 48,2 (49,7) Punkte. Erwartet worden waren 49,0 Punkte.

WSI-Studie: Tariflohnabschlüsse für 2022 signalisieren Reallohnverluste

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat in den aktuellen Lohnverhandlungen die Maßhalteappelle an die Gewerkschaften kritisiert. Statt einer Lohn-Preis-Spirale drohten vielen Beschäftigten im zweiten Jahr in Folge deutliche Reallohnverluste. Nach Berechnungen des Instituts steigen die bislang vereinbarten Tariflöhne für 2022 durchschnittlich nominal um 2,9 Prozent. Unter Berücksichtigung der Inflationsrate sinken die Tariflöhne damit real um 3,6 Prozent.

Ifo: Inflation frisst die Ersparnisse der Deutschen auf

Die hohe Inflation hat die während der Corona-Pandemie aufgebauten Ersparnisse der Deutschen aufgefressen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts, die auf einer aktuellen Analyse der Bankbilanzen basiert. "Die Sparpolster aus der Corona-Zeit sind bei vielen Haushalten nunmehr abgeschmolzen. Gleichzeitig werden die Verbraucherpreise weiter kräftig steigen. Damit wird der private Konsum im weiteren Verlauf des Jahres als Konjunkturmotor in Deutschland leider ausfallen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

THE: Deutschland kann nicht alle Speicher bis Nov zu 95% füllen

Deutschland wird nicht alle seine Gasspeicher wie gesetzlich gefordert bis November zu 95 Prozent füllen können. Das befürchtet der Geschäftsführer des Unternehmens Trading Hub Europe (THE), Torsten Frank, wie er der Rheinischen Post sagte. THE ist der Zusammenschluss der Ferngas-Netzbetreiber. Am Dienstag lag der Füllstand der Speicher laut Daten der Speicherbetreiber im Schnitt bei 80 Prozent - bis Oktober sollen es 85 Prozent sein.

Bauern beklagen weiteres unterdurchschnittliches Erntejahr

Die Deutschen Landwirtinnen und Landwirte haben dieses Jahr etwa 43 Millionen Tonnen Getreide geerntet und damit etwas mehr als 2021. Allerdings lag die Ernte erneut unter dem Durchschnitt der vergangenen acht Jahre, wie der Bauernverband am Dienstag auf Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Bauernpräsident Joachim Rukwied betonte, die regionalen Unterschiede bei der Erntebilanz seien wegen des unregelmäßig verteilten Niederschlags sehr groß. Insgesamt bleibe die Versorgungslage "angespannt".

USA rufen Syriens Konfliktparteien zum Einhalten der Waffenstillstandslinien auf

Nach Berichten über zwei Angriffe mit über 20 zivilen Todesopfern an Syriens nördlicher Grenze zur Türkei haben die USA zur Einhaltung der "Waffenstillstandslinien" aufgerufen. Ein Sprecher des Außenministerium in Washington erklärte am Montag, die Vereinigten Staaten seien "zutiefst beunruhigt" über die jüngste Gewalt entlang der Grenze.

Irans Staatsmedien melden Tod von General der Revolutionsgarden in Syrien

Ein General der iranischen Revolutionsgarden ist laut Berichten von iranischen Staatsmedien während einer "Mission" in Syrien getötet worden. Auf der Website des staatlichen Fernsehens hieß es am Dienstag, General Abolfasl Alidschani sei als "militärischer Berater" in Syrien gewesen und am Sonntag dort den "Märtyrertod gestorben".

Vermehrte Vorfälle mit russischen Militärflugzeugen über Ostsee

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und den damit einhergehenden Spannungen mit der Nato hat die Zahl der militärischen Begegnungen mit russischen Flugzeugen über der Ostsee zugenommen. "Ja, das merken wir durchaus: Wir haben mehr Vorfälle, so wie wir das nennen", sagte der Generalinspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Russische Militärflugzeuge näherten sich dabei dem Nato-Luftraum und würden daraufhin von Nato-Flugzeugen begleitet.

FRANKREICH

Einkaufsmanager-Sammelindex Aug 49,8 (1. Veröff.)

Einkaufsmanager-Sammelindex Juli war 51,7

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug 49,0 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug PROGNOSE: 49,0

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli war 49,5

Einkaufsmanagerindex Service Aug 51,0 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Aug PROGNOSE: 53,0

Einkaufsmanagerindex Service Juli war 53,2

Einkaufsmanager-Sammelindex Aug 49,8 (1. Veröff.)

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Composite Aug 50,9 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Composite Aug PROG: 51,0

Einkaufsmanagerindex Composite Juli war 52,1

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug 46,0 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug PROG: 51,0

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli war 52,1

Einkaufsmanagerindex Service Aug 52,5 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Aug PROG: 52,0

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2022 07:37 ET (11:37 GMT)