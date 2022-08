Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bundeskabinett beschließt Corona-Schutzregelungen

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch neue Corona-Schutzregeln für die Herbst- und Wintermonate beschlossen. Von Oktober bis zum 7. April soll ein mehrstufiges, lagebezogenes Schutzkonzept gelten, nach dem die Maskenpflicht im öffentlichen Flug- und Fernverkehr sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen weiter gelten soll. Den Bundesländern soll es zudem ab Oktober möglich sein, im Nahverkehr sowie in öffentlichen Innenräumen, Gaststätten, Kultur- und Sportstätten sowie in Geschäften das Tragen von Schutzmasken verpflichtend zu machen.

Bundeskabinett beschließt Verordnungen zum Energiesparen

Das Bundeskabinett hat angesichts der angespannten Energielage weitere Verordnungen zum Energieeinsparen beschlossen. Von September bis März sollen Einzelhändler die Türen zu ihren Läden geschlossen halten und die Werbebeleuchtung nachts abschalten. Zudem sollen Denkmäler nicht mehr angestrahlt und private Schwimmbäder nicht mit Gas oder Strom beheizt werden. In Arbeitsräumen soll die Raumtemperatur außerdem während der kalten Monaten auf 19 Grad begrenzt werden.

Bundeskabinett beschließt Vorrang für Energietransporte auf der Schiene

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch grünes Licht gegeben für den vorübergehenden Vorrang von Energietransporten auf der Schiene. Mit der sechsmonatigen Regelung will die Bundesregierung die Energieversorgung in Deutschland infolge der russischen Gaslieferkürzungen sichern. Ziel ist es, mit dem Transport von Erdöl und Erdölerzeugnissen sowie von festen, flüssigen und gasförmigen Energieträgern über die Schiene den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien und Stromnetzen sicherzustellen.

GdW fordert wegen hoher Gaspreise Hilfen für Wohnungswirtschaft, Mieter

Die sozial orientierten Wohnungsunternehmen und ihre Mieter sind einer neuen Umfrage zufolge angesichts der Gaspreiserhöhungen und der zusätzlichen Gasumlage von einem massiven Preisschock bis hin zur Insolvenz bedroht. Laut einer Umfrage des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW könnten gut ein Drittel der Wohnungsunternehmen die Gaspreissteigerungen nicht aus eigener Liquidität bewältigen und bräuchten staatliche Hilfen. Nötig seien daher staatliche Bürgschaften für Unternehmen und eine sozial gestaffelte Energiehilfe für bedürftige Haushalte.

ADAC : Eine Woche vor Auslaufen des Tankrabatts Spritpreise spürbar gestiegen

Eine Woche vor dem Auslaufen des Tankrabatts steigen die Kraftstoffpreise nach Angaben des ADAC "spürbar". Ein Liter Diesel kostet aktuell 1,988 Euro im bundesweiten Mittel und damit 6,3 Cent mehr als in der Vorwoche, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Super E 10 verteuerte sich binnen einer Woche um 2,6 Cent und kostet im Schnitt 1,734 Euro. Der ADAC erklärte, Rohöl der Nordseesorte Brent koste etwas mehr als 100 Dollar (100 Euro) und sei damit "deutlich" teurer als in der Vorwoche. Grund für den Preisanstieg an den Tankstellen dürfte laut Autoclub auch die höhere Nachfrage wegen des nahenden Endes des Tankrabatts sein.

Führung in Peking warnt vor Ernteausfällen im Herbst

Die Herbsternte in China ist wegen der Rekordtemperaturen in vielen Teilen des Landes akut bedroht. Das Landwirtschaftsministerium in Peking rief am Dienstag zusammen mit drei weiteren Ministerien dazu auf, die Pflanzen zu schützen und Wasser äußerst sparsam zu verwenden. Der Sommer dieses Jahr ist der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1961. Der Fluss Yangtse ist stellenweise ausgetrocknet, in vielen Regionen wird der Strom rationiert.

Behörden in China ermitteln gegen vier Manager staatlicher Immobilienkonzerne

Die Behörden in China haben Ermittlungen gegen vier hohe Verantwortliche in staatlichen Immobilienunternehmen aufgenommen. Sie stünden wegen "schwerer Verletzungen der Disziplin und des Gesetzes" unter Verdacht, teilten die Behörden am Mittwoch mit - in China oft eine Umschreibung für Korruption oder Unterschlagung. In der Volksrepublik steckt der gesamte Immobiliensektor seit Monaten in Schwierigkeiten.

Japan erwägt Neubau von Atomreaktoren "der nächsten Generation"

Angesichts der weltweiten Energiekrise erwägt Japan den Neubau von Atomreaktoren "der nächsten Generation". Die Regierung werde zudem darüber diskutieren, mehr Kernkraftwerke ans Netz anzuschließen und die Lebensdauer von Reaktoren zu verlängern, sagte Regierungschef Fumio Kishida am Mittwoch. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 waren die Reaktoren des Landes abgeschaltet worden, nur etwa ein Drittel davon läuft wieder.

USA fliegen Luftangriffe auf pro-iranische Milizen im Osten Syriens

Die USA haben am Dienstag Stützpunkte von pro-iranischen Milizen im Osten Syriens bombardiert. Bei den Luftangriffen in der Provinz Deir Essor seien "Infrastruktureinrichtungen" von Milizen getroffen worden, die mit den iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stünden, teilte ein Sprecher des Zentralkommandos der US-Armee (Centcom) mit - die USA stufen die iranische Eliteeinheit als Terrororganisation ein.

Thailands Verfassungsgericht suspendiert Ministerpräsident Prayut

Thailands Verfassungsgericht hat Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha vom Amt suspendiert. Das Gericht nahm am Mittwoch eine Klage der Opposition zur Verhandlung an, wonach der seit einem Putsch im Jahr 2014 amtierende Regierungschef das Ende seiner von der Verfassung auf acht Jahre beschränkten Amtszeit bereits erreicht hat. Bis zu einer Entscheidung soll ein Interimsministerpräsident die Amtsgeschäfte führen. Als Favorit gilt Prayuts derzeitiger Stellvertreter Prawit Wongsuwan.

USA

MBA Market Index Woche per 19. Aug -1,2% auf 270,1 (Vorwoche: 273,3)

MBA Purchase Index Woche per 19. Aug -0,5% auf 202,8 (Vorwoche: 203,8)

MBA Refinance Index Woche per 19. Aug -2,8% auf 609,8 (Vorwoche: 627,1)

