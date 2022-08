Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

European Labour Market Barometer deutet auf steigende Arbeitslosigkeit

Ein Frühindikator des europäischen Arbeitsmarkts hat im August erstmals seit anderthalb Jahren wieder eine Zunahme der Arbeitslosigkeit signalisiert. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte, sank der Arbeitsmarkt-Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte auf 100,9 Punkte, wobei die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit um 0,7 Punkte auf 99,3 Punkte zurückging. Sie sank damit zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren unter die neutrale Marke von 100, was steigende Arbeitslosigkeit signalisiert.

Arbeitsmarkt bekommt Dämpfer - Bedarf an Arbeitskräften bleibt enorm

Der boomende Arbeitsmarkt bekommt einen Dämpfer, aber der Bedarf an Arbeitskräften bleibt enorm: So fasst das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die derzeitige Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt zusammen. Das sogenannte IAB-Arbeitsmarktbarometer sank im August zum vierten Mal in Folge und lag bei 101,3 Punkten, wie das zur Bundesagentur für Arbeit gehörende Institut am Montag mitteilte.

TTF-Gaspreis kommt leicht zurück - Frontmonat unter 300 EUR

Nachdem die Erdgaspreise an der niederländischen Börse TTF am Freitag neue Allzeithochs markiert haben, kommen sie am Montagmorgen leicht zurück. Zum Vorwochenschluss waren bei einigen Kontrakten in der Spitze Preise über 350 Euro pro Megawattstunde aufgerufen worden. Der am Dienstag letztmalig gehandelte September-Kontrakt ermäßigt sich aktuell um 12,2 Prozent auf 297,75 Euro pro Megawattstunde. Der dann marktführende Oktober-Kontrakt gibt 5,4 Prozent ab und hält sich mit 327,73 Euro aber über der 300-EUR-Marke.

Bundesregierung und EU-Kommission einigen sich auf Klarstellungen zu CETA

Das Bundeswirtschaftsministerium und die EU-Kommission haben sich auf Klarstellungen beim Investitionsschutz im Handelsabkommen CETA mit Kanada verständigt. Bei den präziseren Definitionen geht es laut Wirtschaftsministerium darum, dass notwendige Maßnahmen im Rahmen der Klima-, Energie- oder Gesundheitspolitik nicht von Investoren ausgehebelt werden oder zu Schadenersatzansprüchen führen können. Ziel müsse es sein, Rechtssicherheit zu gewährleisten und jeglichen Missbrauch des CETA-Abkommens auszuschließen.

Scholz ruft zu europäischer Einigkeit und zur EU-Reformen auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer europapolitischen Grundsatzrede an der Karls-Universität in Prag Einigkeit und Reformen innerhalb der Europäischen Union angemahnt. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine müsse die EU nicht nur nach innen, sondern ihre Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Stabilität auch gegenüber Herausforderungen von außen sichern.

China und weitere Länder bei Militärmanöver in Russland

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen dem Westen und Moskau sind in Russland Streitkräfte aus mehreren Ländern zu gemeinsamen Militärmanövern eingetroffen, darunter auch Soldaten aus China. Die Übung namens "Wostok-2022" findet vom 1. bis 7. September im Osten Russlands statt, wie die russische Armee am Montag mitteilte. Demnach nehmen unter anderen auch Indien, Belarus und Syrien an dem Manöver teil.

Millionen von Menschen kämpfen weiter gegen Überschwemmungen in Pakistan

Nach der Überschwemmungskatastrophe in Pakistan kommt die internationale Hilfe langsam in Gang. Millionen von Menschen kämpften am Montag weiter gegen die Folgen der ungewöhnlich heftigen Monsun-Regen, denen seit Juni bereits über 1.060 Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Behörden rechneten mit weiteren Toten, da hunderte Bergdörfer im Norden des Landes immer noch von der Außenwelt abgeschnitten waren. Premierminister Shebaz Sharif sprach am Montag von den schwersten Monsun-Regen seit 30 Jahren.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)