Euroraum-Teuerung steigt im August unerwartet auf 9,1 Prozent

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im August entgegen den Erwartungen zugenommen und an Breite gewonnen. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lagen um 9,1 (Juli: 8,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von 0,4 und 8,9 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak) stiegen um 0,5 Prozent auf Monats- und 4,3 (4,0) Prozent auf Jahressicht. Volkswirte hatten Anstiege von 0,3 und 4,1 Prozent vorhergesagt.

Nagel: EZB-Rat muss bei nächster Sitzung entschlossen handeln

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel in der nächsten Woche "entschlossen handeln". In einer Erklärung Nagels zum überraschenden Anstieg der Euroraum-Inflation auf 9,1 Prozent im August heißt es: "Es besteht das Risiko, dass die Phase hoher Inflation noch länger anhält und die aktuelle Teuerungswelle nur langsam abebbt. Daher ist es dringend notwendig, dass der EZB-Rat bei seiner nächsten Sitzung entschlossen handelt, um die Inflation zu bekämpfen." Andernfalls könnten sich die Inflationserwartungen Nagel zufolge dauerhaft über der EZB-Zielmarke von 2 Prozent festsetzen. "Wir brauchen im September eine kräftige Zinsanhebung. Und in den folgenden Monaten ist mit weiteren Zinsschritten zu rechnen", so Nagel.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im August weiter

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im August wegen des anhaltenden Zustroms ukrainischer Flüchtlinge erneut erhöht. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 28.000, nachdem sie im Juli um 45.000 zugenommen hatte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 5,5 (Juli: 5,4) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 32.000 und eine Quote von 5,5 Prozent prognostiziert.

Scholz: Schließen Arbeit an maßgeschneidertem Entlastungspaket bald ab

Das von der Regierung geplante Entlastungspaket soll nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schnell kommen und zielgerichtete Maßnahmen enthalten. Es gehe darum, "ein sehr präzises, sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket zu entwickeln", sagte Scholz nach der Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg. "Diese Arbeit werden wir bald abschließen", kündigte er an. Einen genauen Termin wollte Scholz aber auch auf Nachfrage nicht nennen. Man wolle dazu beitragen, "dass die Preise nicht durch die Decke schießen", und zugleich Bürger und Unternehmen entlasten, damit sie "diese schwierige Zeit gut durchstehen" könnten.

DIW sieht deutsche Wirtschaft vor schwierigem Herbst

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt im August mit 78,7 Punkten um knapp 7 Punkte über dem Stand vom Juli, verharrt aber damit laut dem Institut weit unter der 100-Punkte-Schwelle, die für ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft steht. Angesichts des schwierigen Umfelds mit hoher Inflation, Energiekrise und Dürre halte sich die deutsche Wirtschaft zwar "noch erstaunlich gut". Für das dritte Quartal sei dennoch mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen. Die Wirtschaft stehe vor einem schwierigen Herbst.

Stadtwerke in Deutschland kalkulieren immense Zahlungsausfälle von Kunden ein

Die Stadtwerke in Deutschland stellen sich angesichts der Energiekrise auf viele Zahlungsausfälle ihrer Kundinnen und Kunden ein. "Bisher lagen die Zahlungsausfälle unter 1 Prozent", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Viele Stadtwerke kalkulierten nun aber schon bis zu 8 und einige bis zu 15 Prozent an Verlusten ein. "Das wird dann bedrohlich."

Containerumschlag stagniert im Juli auf hohem Niveau

Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Stagnation des weltweiten Containerumschlags im Juli festgestellt. Der Containerumschlag-Index des RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) sei nach der aktuellen Schnellschätzung mit saisonbereinigt 126,2 Punkten gegenüber dem Vormonat, für das der Wert auf 126,2 revidiert wurde, unverändert geblieben.

Bericht: Verfassungsschutz prüft Spionageverdacht im Bundeswirtschaftsministerium

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) geht einem Bericht zufolge dem Verdacht nach, dass zwei leitende Beamte des Bundeswirtschaftsministeriums für Russland spioniert haben. Die fraglichen Personen arbeiteten in einem besonders sensiblen Bereich, der sich mit der Energiepolitik der Bundesregierung befasse, berichtete die Wochenzeitung Die Zeit. Eine Ministeriumssprecherin erklärte, zu etwaigen Einzelfällen könne das Ressort keine Kommentierung vornehmen.

Türkisches BIP im 2. Quartal um 7,6 Prozent über Vorjahr

Die türkische Wirtschaft ist im zweiten Quartal mit nahezu konstantem Tempo gewachsen. Wie die Statistikbehörde mitteilte, stieg das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,6 Prozent, nachdem es im ersten Jahresviertel um 7,5 Prozent zugelegt hatte. Ohne Preisbereinigung nahm das BIP auf Jahressicht um 114,6 Prozent zu. Gegenüber dem Vorquartal stieg die Wirtschaftsleistung preis-, saison- und kalenderbereinigt um 2,1 Prozent.

Taiwans Armee droht China bei Eindringen in Hoheitsgebiet mit "Gegenangriff"

Taiwans Armee hat inmitten der massiven Spannungen mit China mit einem "Gegenangriff" gedroht, sollten chinesische Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in sein Hoheitsgebiet eindringen. Wenn chinesische Flugzeuge und Schiffe in die Zwölf-Meilen-Zone vor der taiwanischen Küste eindringen sollten, habe Taiwan ein "Recht auf Selbstverteidigung" und werde zum Gegenangriff übergehen, sagte der Generalleutnant Lin Wen-huang am Mittwoch vor Journalisten.

Japans Regierung beantragt erneute Erhöhung der Militärausgaben

Das japanische Verteidigungsministerium hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der massiven Spannungen zwischen China und Taiwan eine weitere Erhöhung der Militärausgaben beantragt. Das Ministerium beantragte am Mittwoch ein Budget von 5,59 Billionen Yen (rund 40 Milliarden Euro) für das nächste Haushaltsjahr ab April 2023. Dabei handelt es sich zwar um einen neuen Rekord, nach einem Budget von 5,48 Billionen Yen im laufenden Jahr ist die Steigerung jedoch vergleichsweise moderat.

US-Justizministerium nennt detaillierte Gründe für Razzia bei Trump

Gut drei Wochen nach der Durchsuchung des Privatanwesens von Ex-Präsident Donald Trump hat das US-Justizministerium detaillierte Gründe für die Razzia genannt. Trump habe in seinem Luxusanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida "wahrscheinlich" Geheimdokumente "versteckt", um Ermittlungen der Bundespolizei FBI zu möglichen Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben zur Aufbewahrung geheimer Dokumente zu behindern, erklärte das Ministerium in einem am Dienstag (Ortszeit) eingereichten Gerichtsdokument.

Grünen-Politiker Ströbele 83-jährig gestorben

Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Ströbele starb am Montag im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit, wie sein Berliner Anwalt Johannes Eisenberg am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ströbele habe sich entschieden, "dass er den langen Leidensweg, den ihm seine Erkrankung zugemutet hat, nicht mehr fortsetzen wollte, und lebenserhaltende Maßnahmen reduziert", hieß es in einer Erklärung Eisenbergs. Der Politiker hatte ab 1998 fünf Legislaturperioden lang durchgehend für die Berliner Grünen im Bundestag gesessen, bevor er 2017 nicht erneut antrat. Als erster Grüner gewann er ein Direktmandat für den Bundestag. In den 70er Jahren war der in Halle an der Saale geborene Ströbele als Anwalt für RAF-Mitglieder tätig.

FRANKREICH

Privater Konsum Juli -0,8% gg Vm; -4,3% gg Vj

Privater Konsum Juli PROGNOSE -0,3% gg Vm; -4,0% gg Vj

Privater Konsum Juni rev +0,1% (vorl: +0,2%) gg Vm

ITALIEN

Verbraucherpreise Aug vorl. +0,8% gg Vm, +8,4% gg Vj

Verbraucherpreise Aug PROG: +0,3% gg Vm, +8,2% gg Vj

USA

MBA Market Index Woche per 26. Aug -3,7% auf 260,1 (Vorwoche: 270,1)

MBA Purchase Index Woche per 26. Aug -1,8% auf 199,1 (Vorwoche: 202,8)

MBA Refinance Index Woche per 26. Aug -7,8% auf 562,5 (Vorwoche: 609,8)

