Bank of England erhöht Zins wie erwartet - Bilanzabbau beginnt

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft. Der geldpolitische Ausschuss (MPC) hob die Bank Rate um 50 Basispunkte auf 2,25 Prozent an, wie die BoE mitteilte. Das entsprach der Prognose von Volkswirten. Allerdings war das Abstimmungsergebnis heterogen: Fünf MPC-Mitglieder votierten für eine Anhebung um 50 Basispunkte, drei waren für 75 Basispunkte und ein Mitglied für 25. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, unmittelbar nach dem Beratungen mit dem Verkauf von Staatsanleihen zu beginnen. Die BoE will ihre Bestände demnach über die nächsten zwölf Monate um 80 Milliarden Pfund verringern.

Japan interveniert zugunsten des Yen am Devisenmarkt

Japan hat am Donnerstag am Devisenmarkt zugunsten des Yen interveniert - erstmals seit 24 Jahren. Der stellvertretende Finanzminister Masato Kanda bestätigte die Intervention gegenüber Journalisten, indem er sagte, man habe entschiedene Maßnahmen ergriffen, um den zuvor als unerwünscht bezeichneten Fall des Yen aufzuhalten. Zuvor hatten für einen US-Dollar 145,87 Yen gezahlt werden müssen. Das war der schwächste Wechselkurs seit 1998. Nach der Intervention waren es nur noch 140,98 Yen, gegen 10.50 Uhr kostete ein Dollar 141,42 Yen.

Kuroda: Bank of Japan plant vorerst keine Zinserhöhung

Die Bank of Japan (BoJ) plant nach Aussage ihres Gouverneurs Haruhiko Kuroda für die nächsten Jahre keine Zinserhöhung. "Wir werden ohne zu zögern zusätzliche Lockerungsmaßnahmen ergreifen, falls erforderlich", sagte Kuroda auf einer Pressekonferenz. Kuroda bezeichnete den Kursverfall des Yen als "einseitig und von Spekulationsgeschäften beeinflusst", bekräftigte aber auch, dass die BoJ die Lockerung der Geldpolitik beibehalten werde, um Japans wirtschaftliche Erholung von der Pandemie zu unterstützen. Die Zinsen werden Kuroda zufolge vorerst auf dem derzeitigen oder einem niedrigeren Niveau bleiben. Er fügte hinzu, dass die japanische Zentralbank beabsichtigt, die Leitzinsen für zwei bis drei Jahre beizubehalten.

SNB erhöht Leitzins um 75 Basispunkte und will Liquidität abschöpfen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) strafft ihre Geldpolitik wie erwartet und plant zudem Maßnahmen zur Abschöpfung von Liquidität. Wie die SNB im Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte, steigt der Leitzins um 75 Basispunkte auf 0,50 Prozent. Ökonomen hatten mit einer Zinsanhebung dieses Ausmaßes gerechnet. Weitere Zinserhöhungen seien "nicht ausgeschlossen", heißt es im geldpolitischen Statement. Zudem sei sie zu Interventionen am Devisenmarkt bereit, um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen. Sichtguthaben der Banken werden bis zu einer bestimmten Grenze zum SNB-Leitzins verzinst. Sichtguthaben oberhalb dieses Limits werden zu null verzinst. Zusätzlich wird die SNB liquiditätsabschöpfende Maßnahmen einsetzen.

Norges Bank hebt Leitzins um 50 Basispunkte an

Norwegens Zentralbank hat ihre Geldpolitik erneut gestrafft und eine weitere Zinserhöhung für November in Aussicht gestellt. Laut Mitteilung der Norges Bank steigt der Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,25 Prozent. Das entspricht den Erwartungen von Analysten. Eine weitere Zinserhöhung sei sehr wahrscheinlich, hieß es weiter. Die Zentralbank verwies auf den Anstieg der Inflation, der deutlich stärker als erwartet ausgefallen sei und länger als bisher angenommen anhalten dürfte. Nach ihrer Einschätzung bremst die Geldpolitik bereits die Wirtschaftsaktivität.

Türkische Zentralbank senkt Leitzins überraschend um 100 Basispunkte

Die Zentralbank der Türkei hat ihren Leitzins trotz steigender Inflation in einem überraschenden Schritt um 100 Basispunkte auf 12 Prozent gesenkt. Analysten hatten weitgehend mit einem unveränderten Zinsniveau gerechnet.

Französisches Geschäftsklima sinkt im September wie erwartet

Das Geschäftsklima in Frankreich hat sich im September wie erwartet eingetrübt. Laut Mitteilung der Statistikbehörde Insee der Geschäftsklimaindex auf 102 (August revidiert: 103) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 102 Punkte prognostiziert, Basis dafür war ein vorläufiger Wert für August von 104.

Lindner: Inflationsausgleichsgesetz erhält Kaufkraft in Mitte der Gesellschaft

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat klargestellt, dass die Koalition mit dem von ihm eingebrachten Inflationsausgleichsgesetz der fiskalischen Neutralität folge. Man wolle in dieser Phase weder Nachfrage und Wachstum stimulieren noch die Nachfrage in bestimmen Bereichen bremsen, sagte Lindner im Bundestag bei der ersten Lesung zweier Gesetze zur Umsetzung von Vereinbarungen des Koalitionsausschusses für ein Entlastungspaket.

Lindner: Beim Thema Schuldenbremse wird es "einsamer um mich"

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat erneut das Festhalten an der Schuldenbremse verteidigt; er sieht zugleich aber die Unterstützung dafür schwinden. "Ich habe gesehen, dass es einsamer um mich wird, nachdem auch Markus Söder jetzt gesagt hat, die Schuldenbremse sei eine Prinzipienreiterei", sagte Lindner dem Portal The Pioneer mit Blick auf Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden. Söder hatte sich zuletzt mehrfach darüber beklagt, dass den Ländern durch die Schuldenbremse die Hände gebunden seien, während der Bund mit "Schattenhaushalten" arbeite.

BDI: Industrie hält trotz Energiekrise an ehrgeizigen Klimaschutzzielen fest

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich trotz der gegenwärtigen Energiekrise zu ehrgeizigen Klimaschutzzielen bekannt. "Die deutsche Industrie hält an den Klimazielen für 2030 und 2045 fest", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm auf einem Klimakongress des Verbandes in Berlin. " Auch wenn die Energiekrise so ernst ist, dass es in den kommenden Wochen um nichts weniger geht, als das Überleben der Industrie in Deutschland und Europa zu sichern: Klimaschutz muss hohe Priorität behalten."

EuGH: Urlaubsanspruch verjährt bei fehlendem Hinweis durch Arbeitgeber nicht

Der Anspruch auf bezahlten Urlaub verjährt nicht nach drei Jahren, wenn der Arbeitgeber nicht darauf hingewiesen hat, dass die Urlaubstage genommen werden müssen. Außerdem verfällt der Anspruch bei einem solchen fehlendem Hinweis auch dann nicht, wenn ein Arbeitnehmer später im Jahr erwerbsunfähig wird, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Donnerstag entschied. Es ging um Fälle aus Deutschland. (Az. C-120/21 u.a.)

Britische Regierung hebt wegen Energiekrise Fracking-Verbot auf

Die britische Regierung hebt wegen der hohen Energiepreise das 2019 erlassene Fracking-Verbot im Land auf. Das Moratorium sei zur "Verbesserung der Energiesicherheit" am Donnerstag aufgehoben worden, teilte das zuständige Energieministerium in London mit. Premierministerin Liz Truss hatte den Schritt bereits vor zwei Wochen angekündigt.

EuGH: Pandemie ändert nichts an Frist für Abschiebung in anderes EU-Land

Auch die Pandemie ändert nichts an den Fristen für Abschiebungen in andere EU-Länder. Wird ein Asylbewerber nicht rechtzeitig innerhalb von sechs Monaten zurückgebracht, geht die Zuständigkeit für den Asylantrag auf den Staat über, in dem er sich aktuell aufhält, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg entschied. Es ging um Asylbewerber, die über Italien nach Deutschland eingereist waren. (Az. C-245/21 und C-248/21)

Neue Umfrage sieht SPD vor Landtagswahl in Niedersachsen weiter vorn

Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen sieht eine neue Umfrage die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil weiter vorn. Die Sozialdemokraten kommen in der am Donnerstag vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) veröffentlichten Befragung des Instituts Infratest dimap auf 32 Prozent, wenn schon am Sonntag gewählt würde. Die CDU um Vizeministerpräsident und Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann erreicht 28 Prozent.

INDONESIEN

Zentralbank erhöht Leitzins (Reposatz) um 50 Bp auf 4,25%

PHILIPPINEN

Zentralbank ändert Einlagensatz auf 4,25% von 3,75%

Zentralbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

TAIWAN

Zentralbank erhöht Leitzins um 12,5 Bps

Zentralbank ändert Diskontsatz auf 1,625% von 1,5%

