S&P Global: Euroraum-Rezession wird wahrscheinlicher

Die Aktivität in der Euroraum-Privatwirtschaft hat im September wie erwartet abgenommen, womit aus Sicht von S&P Global die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zunimmt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank wie erwartet auf 48,2 (August: 48,9) Punkte, was am verschärften Mangel an Neuaufträgen infolge steigender Lebenshaltungskosten und immer düsterer Aussichten lag. Der im verarbeitenden Gewerbe erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) ging auf 48,5 (August: 49,6) Punkte zurück, während die Prognose auf 48,7 gelautet hatte. Der Service-PMI sank auf 48,9 (49,8) Punkte, erwartet worden waren 49,2 Punkte.

S&P Global: Deutsche Wirtschaft schrumpft im 3. Quartal

Die Aktivität der deutschen Wirtschaft hat sich im September noch stärker als zuvor verlangsamt, was vor allem am Dienstleistungssektor lag. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 45,9 von 46,9 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 48,3 (August: 49,1) Punkte. Volkswirte hatten einen Stand von 48,4 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging auf 45,4 (47,7) Punkte zurück. Hier hatte die Prognose auf 47,1 gelautet.

ZIA-Umfrage: Stimmung in der Immobilienwirtschaft bleibt angespannt

Die Stimmung in der deutschen Immobilienwirtschaft hat sich gegenüber dem vorigen Quartal leicht verbessert, bleibt aber insgesamt aufgrund der schwierigen ökonomischen Gesamtlage angespannt. Der ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex des Spitzenverbands der Immobilienwirtschaft (ZIA) stieg auf 21,8 Punkten nach 21,5 Punkten im Vorquartal. Vor einem Jahr wurden hier noch 71,7 Punkte registriert. Die Veränderung bei den Erwartungen fiel hingegen deutlich besser aus. Dieser Wert liegt nun bei minus 21,2 nach minus 42,9 Punkten im Vorquartal.

Britische Regierung kündigt Steuersenkungen an

Die britische Regierung hat am Freitag ein umfangreiches Paket von Steuersenkungen und Regulierungsreformen vorgestellt, mit der sie die von Inflation geplagte britische Wirtschaft wieder in Schwung bringen will. Schatzkanzler Kwasi Kwarteng sagte, die Regierung werde in den nächsten zwei Jahren die Lohnsteuer senken, die Körperschaftssteuer einfrieren, eine Obergrenze für Banker-Boni abschaffen und Milliarden für die Subventionierung von Energierechnungen ausgeben.

Habeck baut Ministerium um und schafft neue Abteilung Energiesicherheit

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sein Ministerium umstrukturiert und eine neue Abteilung für Energiesicherheit und Wirtschaftsstabilisierung geschaffen. Damit soll die Schlagkraft des Hauses im Umgang mit den wirtschaftlichen und energiepolitischen Fragen in der aktuellen Energiekrise und der geplanten Klimaneutralität erhöht werden, wie ein Ministeriumssprecher erklärte.

Bundestag bringt Gesetz zur Stabilisierung der Krankenkassen auf den Weg

Der Bundestag hat den Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Finanzen in der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte bei der ersten Lesung am Freitag im Bundestag, durch die geplante Regelung würden die Lasten zum Ausgleich des Milliardendefizits der Kassen gerecht verteilt. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und der Sozialverband VdK kritisierten aber die geplante Erhöhung des Zusatzbeitrages für Millionen Versicherte.

Großteil der Dividenden der DAX-Konzerne fließt ins Ausland - Studie

Die Dividenden der deutschen Großkonzerne fließen wegen der Internationalisierung der Eigentümerstruktur mehrheitlich ins Ausland. Wie aus einer Studie von Ernst & Young (EY) hervorgeht, gingen knapp 27 Milliarden Euro der von den DAX-Konzernen in diesem Jahr ausgeschütteten Rekorddividenden von knapp 51 Milliarden Euro an ausländische Investoren. Im Vorjahr waren 19,5 Milliarden in Ausland geflossen.

Hongkong beendet Hotelquarantäne-Pflicht

Nach zweieinhalb Jahren schafft Hongkong die obligatorische Hotel-Quarantäne für alle Ankömmlinge aus dem Ausland ab. Ab Montag reichten PCR-Tests und ein dreitägiges Verbot, Lokale zu besuchen, sagte Hongkongs Regierungschef John Lee am Freitag. Hongkongs bisherige Corona-Regeln zählten zu den strengsten weltweit und hatten der Wirtschaft der Finanzmetropole geschadet. Japans Regierung kündigte an, ab dem 11. Oktober eine Reihe von Corona-Restriktionen für Touristen zu streichen.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep 47,8 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep PROGNOSE: 50,0

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug war 50,6

Einkaufsmanagerindex Service Sep 53,0 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Sep PROGNOSE: 50,6

Einkaufsmanagerindex Service Aug war 51,2

Einkaufsmanager-Sammelindex Sep 51,2 (1. Veröff.)

Einkaufsmanager-Sammelindex Aug war 50,4

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Composite Sep 48,4 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Composite Sep PROG: 49,0

Einkaufsmanagerindex Composite Aug war 49,6

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep 48,5 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep PROG: 47,2

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug war 47,3

Einkaufsmanagerindex Service Sep 49,2 (1. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Sep PROG: 50,0

Einkaufsmanagerindex Service Aug war 50,9

