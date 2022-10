Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation im September zweistellig

Die Inflation in Deutschland hat im September erstmals seit über 70 Jahren wieder zweistellige Werte erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 10,9 (Vormonat: 8,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. September. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der HVPI um 2,2 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

IMK: Inflation steigt in kommenden Monaten zunächst noch weiter

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat nach der Bekanntgabe der detaillierten Zahlen über die Inflation im September ein weiteres Anziehen der Teuerung vorhergesagt. "Die Inflationsrate dürfte in den kommenden Monaten zunächst noch weiter steigen", sagte IMK-Chef Sebastian Dullien. Wichtig dürften dabei weitere Preiserhöhungen beim Erdgas sein, wobei die weiter hohen Großhandelspreise von den Versorgern über die Jahreswende verstärkt an die Privathaushalte weitergegeben würden.

IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko aktuell über 80 Prozent

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerät, ist nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung erneut deutlich gestiegen. Für das Jahresschlussquartal von Oktober bis Ende Dezember weist der Konjunkturindikator des Instituts ein Rezessionsrisiko von 80,8 Prozent aus. Anfang September betrug dieser Wert für die folgenden drei Monate noch 64,1 Prozent, wie das IMK mitteilte.

Hauck Aufhäuser Lampe: EZB erhöht Zins um 75 Basispunkte

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seine Zinsen nach Einschätzung von Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, Ende des Monats um 75 Basispunkte anheben. "Die EZB wird auch im Dezember weitermachen und die Zinsen am Ende sicher bis auf 3,50 Prozent anheben", sagte Krüger. Die Glaubwürdigkeit der EZB würde erheblichen Schaden nehmen, wenn es ihr nicht gelinge, die Kerninflation zu brechen. Helfen könnte der EZB dabei laut Krüger eine Verkleinerung ihrer Bilanz.

Mizuho: Kernteuerung dürfte Fed unbeirrt lassen

Die Kerninflation in den USA bietet laut den Mizuho-Zinsexperten Peter McCallum und Evelyne Gomez-Liechti Raum für eine kleine Überraschung nach oben. Sollte es dazu tatsächlich kommen, dürfte das aber nichts an der Erwartung einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die US-Notenbank im November ändern. "Sofern es keine signifikante Überraschung nach oben gibt, wie ein Plus der Kernmonatsrate von über 0,8 Prozent, hat die Fed wenig Grund, von einer Anhebung um 75 Basispunkte im November abzuweichen", befinden die Analysten.

November-Zielmarke für Gasspeicherstände nahezu erreicht

Die von der Bundesregierung ausgewiesene Zielmarke einer Befüllung der Gasspeicher in Deutschland von 95 Prozent ist nahezu erreicht. Das geht aus Angaben des Portals Gas Infrastructure Europe (GIE) sowie der Bundesnetzagentur hervor. GIE wies zuletzt einen durchschnittlichen Füllstand von 94,97 Prozent aus, laut Bundesnetzagentur läuft die Befüllung weiter. Die aktuellsten Angaben von GIE beziehen sich auf Mittwoch. Die Plattform deckt zwar einen Großteil der deutschen Gasspeicher ab, aber nicht alle. Die Bundesnetzagentur gab den durchschnittlichen Füllstand am Mittwochmittag mit 94,67 Prozent an.

Deutschland und 14 Verbündete wollen Luftverteidigung aufbauen

Deutschland will zusammen mit 14 verbündeten Ländern eine europäische Luftverteidigung aufbauen. Insgesamt 15 Staaten unterzeichneten am Rande des Nato-Rats in Brüssel eine Absichtserklärung für einen "European Sky Shield", wie Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mitteilte. Ziel sei, bei der "Luftverteidigung die Lücken zu schließen", sagte Lambrecht. Die Nato begrüßte die Initiative.

Frankreich beginnt mit Gaslieferungen an Deutschland

Frankreich hat am Donnerstag mit Gaslieferungen nach Deutschland begonnen. Um 06.00 Uhr morgens sei erstmals Gas aus Frankreich über den Grenzort Medelsheim im Saarland nach Deutschland geflossen, teilte der französische Gasnetzbetreiber GRTgaz mit. Demnach liefert Frankreich zunächst täglich Gas mit einer Energieleistung in Höhe von 31 Gigawattstunden.

Scholz: Unterstützen Ukraine so lange wie nötig

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Ukraine einer anhaltenden deutschen Hilfe im Kampf gegen Russland versichert, dessen Aggression sich gegen den gesamten Westen richte. "Wir werden unsere Unterstützung fortsetzen, so lange es dauert, so lange es nötig ist", sagte Scholz in einer Videobotschaft auf Englisch für den Progressive Government Summit in Berlin. "Dieser Krieg ist nicht nur gegen die Ukraine", sagte Scholz.

Ukraine meldet russische Drohnenangriffe auf Kiew

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge am frühen Donnerstag Ukraines Hauptstadt Kiew mit Drohnen iranischer Herstellung angegriffen. Es habe "einen weiteren Angriff mit Kamikaze-Drohnen auf essentielle Infrastruktur" gegeben, erklärte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, ohne weitere Details zu nennen. Die russische Armee hatte bereits am Montag zahlreiche Raketenangriffe auf ukrainische Städte verübt. In der Hauptstadt Kiew und im westukrainischen Lwiw schlugen dabei zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketen ein.

IEA: Opec-Kürzung droht Weltwirtschaft in Rezession zu stürzen

Eine Drosselung der Ölversorgung durch die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) droht aus Sicht der Internationale Energie-Agentur (IEA) die weltweite Energiekrise zu vertiefen, indem sie die Ölpreise in einer Zeit erhöhter Inflation und schwachen Wirtschaftswachstums in die Höhe treibt. Die in der vergangenen Woche vorgenommene Opec-Förderkürzung um 2 Millionen Barrel pro Tag, die von den USA und ihren Partnern scharf kritisiert wurde, werde den Ölmarkt in einem Moment extremer Anfälligkeit weiter verengen.

Saudi-Arabien weist Vorwurf der Parteinahme für Russland zurück

Saudi-Arabien wehrt sich gegen den Vorwurf der USA, sich im Krieg gegen die Ukraine auf die Seite Russlands gestellt zu haben. Nach der starken Drosselung der Ölförderung durch die Opec+ hatte US-Präsident Joe Biden mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. In einer Erklärung bekräftigte das Königreich, die Entscheidung der 23 Mitglieder der Opec+ sei rein wirtschaftlich motiviert gewesen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)