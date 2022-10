Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Erwartungsindex steigt im Oktober wider Erwarten leicht

Die Erwartungen der Börsen- und Finanzexperten haben sich im Oktober leicht verbessert. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 59,2 Punkte von minus 61,9 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf minus 65,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage gab jedoch deutlich nach, und zwar auf minus 72,2 Punkte nach minus 60,5 Zählern im Vormonat. "Damit hat sich der Konjunkturausblick für Deutschland, trotz des leichten Anstiegs der Erwartungen, deutlich verschlechtert", erklärte das ZEW.

IMK: Inflationsbelastung bei einkommensschwachen Familien am höchsten

Einkommensschwache Familien sind weit überdurchschnittlich von der aktuellen Inflation betroffen als Singles mit hohem Einkommen, wie eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ergab. Die Inflationsbelastung von einkommensschwachen Familien lag im September bei 11,4 Prozent. Dagegen weisen Alleinlebende mit hohem Einkommen wie in den Vormonaten die im Vergleich geringste haushaltsspezifische Teuerungsrate auf: 8,0 Prozent.

Regierung wegen Klimapolitik vor Europäischem Gerichtshof verklagt

Die Bundesregierung wird von einer Gruppe deutscher Jugendlicher und junger Erwachsener erstmals vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen ihrer Klimapolitik verklagt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) unterstützt nach eigener Aussage die neun Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ihrer Klage. Im vergangenen Jahr hatten junge Menschen die Bundesregierung bereits vor dem Bundesverfassungsgericht wegen ihrer Klimapolitik verklagt. Das Verfassungsgericht ordnete an, dass die Regierung das Bundesklimaschutzgesetz nachbessern muss. Doch die Überarbeitung ist nach Ansicht der neun Kläger und der Deutschen Umwelthilfe unzureichend.

Baerbock: Werden jeden Zentimeter unseres Bündnisgebietes verteidigen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat ihre Entschlossenheit bei der Verteidigung des westlichen Bündnisgebietes sowie bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland betont. Die "Sicherheit Osteuropas ist unsere Sicherheit und wir werden im Ernstfall jeden Zentimeter unseres Bündnisgebietes verteidigen", sagte Baerbock beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung. Die europäische Solidarität sei "kein Selbstzweck", sondern "unsere Lebensversicherung".

Video zeigt Ausmaß der Zerstörung an Nord Stream 1

Unterwasseraufnahmen haben erstmals das volle Ausmaß der Zerstörungen an der Pipeline Nord Stream 1 durch eine Explosion Ende September veranschaulicht. Auf von der Zeitung Expressen veröffentlichten Videos war zu sehen, dass mindestens 50 Meter der Gasleitung zerstört oder unter dem Meeresboden begraben wurden. Die am Montag in 80 Metern Tiefe gefilmten Aufnahmen zeigten unter anderem große Risse und verbogenes Metall. Trond Larsen, Drohnenpilot der norwegischen Firma Blueye Robotics, sagte zu Expressen, nur "extreme Gewalt kann solch dickes Metall auf diese Weise verbiegen".

Selenskyj: 30 Prozent ukrainischer Elektrizitätswerke zerstört

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb einer Woche ein Drittel der Strom-Infrastruktur der Ukraine durch seine Angriffe zerstört. "Seit dem 10. Oktober wurden 30 Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört, was zu massiven Stromausfällen im ganzen Land geführt hat", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es gebe "keinen Raum mehr für Verhandlungen" mit dem "Regime" von Russlands Präsident Wladimir Putin , fügte Selenskyj hinzu.

Australien erkennt Jerusalem nicht länger als Hauptstadt Israels an

Die Regierung Australiens erkennt West-Jerusalem nicht länger als Hauptstadt Israels an - und hebt damit eine kontroverse Entscheidung der Vorgängerregierung auf. Der endgültige Status von Jerusalem müsse in Friedensverhandlungen zwischen Israel und dem palästinensischen Volk geklärt werden, erklärte die australische Außenministerin Penny Wong. "Wir unterstützen kein Vorgehen, das diese Perspektive untergräbt", erklärte Wong weiter. Israel reagierte mit scharfer Kritik auf die Entscheidung.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)