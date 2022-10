Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im September mit Rekordrate

Der außergewöhnlich hohe Preisdruck auf der Ebene der deutschen Produzenten hat im September angehalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahr um 45,8 (August: 45,8) Prozent. Somit wurden im August und September die höchsten Anstiege der Erzeugerpreise gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 gemessen. Die von Dow Jones Newswires befragten Analysten hatten eine Jahresteuerung von 44,0 Prozent prognostiziert.

Commerzbank: Hoffnung auf nachlassende Preisdynamik

Die Commerzbank hebt bei den deutschen Erzeugerpreisen hervor, dass die unterliegende Dynamik bei weitem nicht mehr so hoch ist wie in der ersten Hälfte dieses Jahres. Das sei "in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Vorleistungsgüterpreise seit einigen Monaten praktisch stagnieren, wofür wohl unter anderem die zuletzt gefallenen Preise der meisten anderen Rohstoffe verantwortlich sind", schreibt Ökonom Ralph Solveen in einem Kommentar. "Damit ist einer der beiden Haupttreiber (neben der Verteuerung von Energie) für den starken Anstieg der Erzeugerpreise weggefallen."

Euroraum-Leistungsbilanz im August mit Defizit von 26 Mrd Euro

Die Leistungsbilanz des Euroraums hat im August wie schon im Vormonat ein deutliches Defizit verzeichnet, was insbesondere an den hohen Preisen für importierte Energie lag. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt ein Defizit von 26 (Vormonat: 20) Milliarden Euro auf.

Ifo: Stimmung in Glasbranche auf Tiefpunkt

Die Geschäftserwartungen der Produzenten von Glas, Keramik, Steinen und Erden sind auf den schlechtesten Stand seit 1991 gesunken. Die Ifo-Umfrage ermittelte im September für diese energieintensive Sparte einen Wert von minus 62 Punkten. "Die getrübte Stimmung im Bau, sehr hohe Energiepreise und die Unsicherheit über die weitere Gasversorgung lassen die Branche so pessimistisch wie noch nie in die Zukunft blicken", erklärte Ifo-Branchenexperte Nicolas Bunde.

Morgan Stanley: EZB erhöht nochmals um 75 Basispunkte

Ausweislich der Protokolle über die September-Sitzung glaubt die Europäische Zentralbank (EZB) nicht, dass die Rezession ausreichen wird, um die Inflation im Euroraum zu senken, wie die Ökonomen von Morgan Stanley festhalten. Angesichts einer anhaltenden und höheren Kerninflation erwarten die Experten, dass die EZB die Zinsen im Oktober um 75 Basispunkte und im Dezember um 50 Basispunkte anheben wird, um bis Ende 2022 ein Niveau zu erreichen, das viele im Rat als nahe der neutralen Rate, das heißt 2,00 Prozent, betrachten könnten. Danach werde sich das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen, und die EZB werde ihren Zinserhöhungszyklus im März 2023 bei 2,50 Prozent beenden.

Barclays: EZB dürfte TLTRO-Arbitrage einschränken

Die Barclays-Ökonomen nehmen die risikofreien Profite in den Blick, welche die Eurozone -Banken mittels der TLTRO-III-Geschäfte mit der Europäischen Zentralbank (EZB) erzielen. Bei der Preisgestaltung für TLTRO-Darlehen werden die Kreditkosten jedes Jahr als durchschnittlicher Satz über die gesamte Laufzeit des Geschäfts festgelegt. Dadurch entsteht eine positive Differenz zwischen dem Einlagensatz (an dem die Banken verdienen) und dem TLTRO-Satz (den die Banken zahlen), so dass für die Banken wenig bis gar kein Anreiz zur vorzeitigen Rückzahlung der TLTRO-Darlehen besteht.

Türkische Notenbank senkt Leitzins um 150 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins gesenkt und damit eine Wirtschaftspolitik verschärft, die zu einem Einbruch der türkischen Währung geführt hat. Der geldpolitische Ausschuss kappte den einwöchigen Reposatz um 150 Basispunkte auf 10,5 Prozent. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Zentralbank unter Druck gesetzt, die Zinssätze zu senken, obwohl die Türkei unter einer der höchsten Inflationsraten der Welt leidet - mehr als 83 Prozent.

Italiens Staatspräsident beginnt Konsultationen zur Regierungsbildung

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat die Konsultationen zur Bildung einer neuen Regierung aufgenommen. Die Gespräche mit Vertretern von Parlament und Parteien sollen nach Angaben des Präsidialamtes am Freitag abgeschlossen sein. Mit der Regierungsbildung könnte dann nach italienischen Medienberichten bereits am Freitagabend offiziell die Chefin der ultrarechten Fratelli d'Italia (FDI), Giorgia Meloni, beauftragt werden. Die Wahlsiegerin will eine rechte Drei-Parteien-Koalition schmieden.

Scholz: Taktik der verbrannten Erde wird Russland nicht helfen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen und der Ukraine eine anhaltende Unterstützung der Weltgemeinschaft zugesagt. "Bewusste Angriffe auf die Zivilbevölkerung sind Kriegsverbrechen", sagte Scholz bei einer Regierungserklärung im Bundestag zum am Donnerstag und Freitag geplanten EU-Gipfel . Die jüngsten Eskalationen Moskaus lasse man nicht unbeantwortet. "Auch eine solche Taktik der verbrannten Erde wird Russland nicht helfen, den Krieg zu gewinnen", hob der Kanzler hervor.

Kiew ruft Ukrainer zum Stromsparen auf

Nach zahlreichen russischen Angriffen auf die Strom-Infrastruktur im Land sind die Ukrainer ab Donnerstag zum Stromsparen aufgerufen. Der "russische Terror wird sich gegen Energieanlagen richten", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Ansprache und appellierte an das Land, ab 07.00 Uhr (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) sparsam mit der Energie umzugehen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bat die Bewohner der Hauptstadt, keine größeren Elektrogeräte zwischen 07.00 und 23.00 Uhr anzuschalten.

US-Admiral: Invasion Chinas in Taiwan womöglich noch dieses Jahr

Das US-Militär muss nach Angaben eines hochrangigen US-Admirals womöglich noch in diesem Jahr und damit früher als bisher angenommen mit einer Invasion Chinas in Taiwan rechnen. Aus seiner Sicht müssten sich die USA auf "ein Zeitfenster 2022 oder möglicherweise 2023" einstellen, sagte Michael Gilday, Chef der US-Marine, in einem Gespräch mit der US-Denkfabrik Atlantic Council.

Bolsonaro holt vor Stichwahl in Brasilien in Umfragen auf

Rund zehn Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien holt Amtsinhaber Jair Bolsonaro in Umfragen gegenüber seinem Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva auf. Einer Befragung des Datafolha Instituts zufolge kommt der linksgerichtete Ex-Präsident Lula derzeit auf 52 Prozent der Stimmen, während der rechtsextreme Bolsonaro auf 48 Prozent kommt. In der vorangegangenen Woche waren es noch 53 beziehungsweise 47 Prozent gewesen.

