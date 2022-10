Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Index sinkt im Oktober nur wenig - Erwartungen

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 84,3 (September revidiert: 84,4) Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 83,6 Punkte prognostiziert. Basis war ein vorläufiger September-Wert von 84,3 gewesen. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen ging auf 94,1 (Vormonat: 94,5) Punkte zurück. Erwartet worden waren 92,5. Der Index für die Geschäftserwartungen erhöhte sich auf 75,6 (revidiert 75,3) Zähler. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 75,0 Punkte erwartet. Für September waren ursprünglich 75,2 Punkte gemeldet worden.

EZB: Banken straffen Kreditstandards im 3. Quartal wie erwartet

Die Banken des Euroraums haben ihre Kreditvergabestandards im dritten Quartal verschärft und wollen das auch im laufenden vierten Quartal tun. Wie aus dem Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Kreditvergabe hervorgeht, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strengeren Unternehmenskreditstandards den Prozentsatz von Instituten mit lockereren Standards um 19 Punkte. Die Banken selbst hatten einen "Straffungssaldo" von 18 Punkten erwartet. Für das vierte Quartal wird ein entsprechender Saldo von 29 Punkten prognostiziert. Im zweiten Quartal hatte der Saldo 16 Punkte betragen.

DSGV: Hohe Inflation belastet 90 Prozent der Menschen

Steigende Lebenshaltungskosten, der Krieg gegen die Ukraine und die anhaltende Coronavirus-Pandemie wirken sich laut einer Umfrage auf die finanzielle Situation der Menschen in Deutschland aus. Nur noch 34 Prozent fühlten sich finanziell gut oder sogar sehr gut aufgestellt, so der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in seinem aktuellen Vermögensbarometer. 2021 waren es demnach noch 43 Prozent. "Damit ist der positive Trend der letzten Jahre gebrochen", erklärte der Verband. "Rund 90 Prozent der Befragten treibt die Inflation um", sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis.

Bericht: Trotz Rezession rund 110 Milliarden Euro Steuer-Mehreinnahmen erwartet

Trotz Wirtschaftsabschwungs kann der Staat nach Handelsblatt-Informationen in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen. Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai könnten Bund, Länder und Gemeinden über den Prognose-Zeitraum von 2022 bis 2026 mit rund 110 Milliarden Euro mehr kalkulieren, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Koalitions- und Schätzerkreise. Dies gehe aus den Schätzvorlagen für die Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor.

Charles III. ernennt Rishi Sunak zum britischen Premierminister

König Charles III. hat den früheren Finanzminister Rishi Sunak am Dienstag zum neuen Premierminister Großbritanniens ernannt. Vom Buckingham Palast veröffentlichte Fotos zeigen, wie der Monarch Sunak bei der Ernennung die Hand schüttelt. Der 42-jährige Sunak tritt die Nachfolge von Liz Truss an, die nach nur anderthalb Monaten ihr Amt als Regierungschefin und Vorsitzende der konservativen Tories abgeben musste. Sunak sagte in seiner ersten Ansprache, er wolle "unverzüglich" zuvor gemachte Fehler korrigieren. Auch kündigte er "schwierige Entscheidungen" an.

BSI-Lagebericht: Gefährdungslage bei IT-Sicherheit so hoch wie nie

Die ohnehin angespannte IT-Sicherheitslage in Deutschland hat sich infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine weiter zugespitzt. "Die Bedrohung im Cyber-Raum ist damit so hoch wie nie", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Lagebericht 2022 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Im Berichtszeitraum von Juni 2021 bis Mai 2022 wurde wie im Vorjahr eine hohe Bedrohung durch Cyber-Kriminalität beobachtet. "Hinzu kamen verschiedene Bedrohungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine."

Weinlese fällt trotz trockenen Sommers gut aus

Die Weinlese in Deutschland ist besser ausgefallen als angesichts des sehr trockenen Sommers erwartet. Die Erntemenge beläuft sich auf voraussichtlich rund neun Millionen Hektoliter und somit zwei Prozent mehr als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) in Bodenheim am Dienstag mitteilte. Die Qualität fiel demnach besonders bei Rotweinen sehr gut aus.

Meloni bekennt sich in erster Rede als Ministerpräsidentin im Parlament zu Europa

Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich in ihrer ersten Rede in ihrem neuen Amt vor dem Parlament in Rom zu Europa bekannt. "Italien ist voll und ganz Teil Europas und der westlichen Welt", sagte die Vorsitzende der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia (FDI) am Dienstag. Meloni versicherte, Italien wolle die europäische Integration nicht "bremsen oder sabotieren".

Berufsverband für Pflegeberufe sieht Deutschland vor großer Pflegekrise

Die Präsidentin des Berufsverbands für Pflegeberufe, Christel Bienstein, sieht Deutschland vor einer großen Pflegekrise. In den kommenden zehn Jahren verliere die Branche mehrere hunderttausend Pflegende, die in den Ruhestand gingen, sagte Bienstein am Dienstag im Deutschlandfunk. Das bedeute, dass viele Menschen keinen ambulanten Pflegedienst mehr fänden. Auch werde es schwieriger, pflegebedürftige Angehörige in stationären Einrichtungen unterzubringen, weil das Personal fehle.

Katar sieht sich wegen Fußball-WM einer "beispiellosen Kampagne" ausgesetzt

Das Golfemirat Katar sieht sich angesichts der anhaltenden Kritik an dem Land zur Ausrichtung der Fußball-WM in einem Monat einer "beispiellosen Kampagne" ausgesetzt. Vergleichbares habe noch kein Gastgeberland erlebt, sagte Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani in einer Rede am Dienstag.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)