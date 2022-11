Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB würde Zinsen trotz Rezession erhöhen

Die Europäische Zentralbank (EZB) würde nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Zweifelsfall auch in einer Rezession ihre Geldpolitik straffen, wenn das nötig ist. "Es stimmt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zugenommen hat und die Unsicherheit weiterhin groß ist. Unter diesen Umständen müssen wir alle unsere Arbeit machen", sagte Lagarde der lettischen Zeitung Delfi und fügte hinzu: "Eine Zentralbank muss sich auf ihr Mandat konzentrieren. Unser Mandat ist die Preisstabilität, und wir müssen dieses Ziel mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen, wobei wir diejenigen auswählen, die am geeignetsten und effizientesten sind."

Klitschko: Strom- und Wasserversorgung in Kiew wiederhergestellt

Nach den erneuten russischen Raketenangriffen auf Kiew ist die Wasser - und Stromversorgung in der ukrainischen Hauptstadt am Dienstag wiederhergestellt worden. "Die Wasserversorgung der Häuser der Kiewer Bürger wurde vollkommen wiederhergestellt", schrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in Online-Netzwerken. Auch die Stromversorgung funktioniere wieder. Es werde in der Stadt aber weiterhin geplante Unterbrechungen der Stromversorgung geben wegen "des beträchtlichen Defizits im Stromversorgungssystem nach den barbarischen Angriffen des Aggressors", fügte Klitschko mit Blick auf die russischen Raketenangriffe hinzu.

Drei weitere Getreide-Frachter aus ukrainischen Häfen aufgebrochen

Trotz Russlands Aussetzung des Getreide-Exportabkommens mit der Ukraine haben am Dienstagvormittag drei weitere Frachtschiffe mit Getreide ukrainische Häfen verlassen. Die Schiffe seien auf dem Weg zu dem sogenannten humanitären Seekorridor im Schwarzen Meer, teilte das Gemeinsame Koordinierungszentrum (JCC) in Istanbul mit. Die Fahrten der drei Getreide-Frachter seien von der ukrainischen, der türkischen und der UN-Delegation gebilligt worden, erklärte das JCC. "Die Delegation von Russland wurde informiert", hieß es weiter.

Russische Besatzer kündigen weitere Evakuierungen in Region Cherson an

Angesichts der ukrainischen Offensive zur Rückeroberung von Cherson haben die russischen Besatzungsbehörden in der südukrainischen Region die Evakuierung zehntausender weiterer Menschen angekündigt. "Wir werden bis zu 70.000 Personen neu ansiedeln und verlegen", sagte der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Cherson, Wladimir Saldo, in einer Live-Sendung im Rundfunk. Betroffen sind demnach die Menschen auf einem 15 Kilometer breiten Streifen östlich des Flusses Dnipro.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt 46,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt PROG: 45,8

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep war 48,4

Brasilien Industrieproduktion Sep -0,7% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Sep +0,4% gg Vorjahr - IBGE

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2022 08:30 ET (12:30 GMT)