Euroraum-Industrie-PMI sinkt im Oktober deutlich

Die Aktivität in der Industrie des Euroraums ist im Oktober deutlich gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 46,4 (September: 48,4) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung gemeldeten Werts von 46,6 prognostiziert. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

S&P Global: Aktivität in deutscher Industrie schwächer als erwartet

Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im Oktober deutlicher als bisher angenommen gesunken. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 45,1 (September: 47,8) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung gemeldeten Werts von 45,7 prognostiziert. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt weniger stark als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im Oktober etwas weniger stark als erwartet zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, erhöhte sich die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 8.000, nachdem sie im September um 13.000 gestiegen war. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem Vormonatsniveau von 5,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 15.000 und eine Quote von 5,6 Prozent prognostiziert.

VDMA: Auftragseingang im Maschinenbau steigt im September überraschend

Der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau ist im September nach Angaben des Branchenverbands VDMA überraschend gestiegen. "Nachdem die Bestellungen im August preisbereinigt bereits wieder das Vorjahresniveau erreichten, legten sie im September sogar um real 5 Prozent zu", teilte der VDMA mit. Der Anstieg ging allein auf die Auslandsorders zurück, die um 8 Prozent stiegen. Die Bestellungen aus den Euro-Ländern (plus 9 Prozent) und Nicht-Euro-Ländern (plus 8 Prozent) lagen dabei fast gleichauf.

DIHK erwartet für 2023 BIP-Rückgang um rund 3 Prozent

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) befürchtet für 2023 wegen schlechter Geschäftserwartungen der Unternehmen einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um rund 3 Prozent. Die Unternehmen stellten sich laut Konjunkturumfrage für die nächsten zwölf Monate auf einen weiteren Wirtschaftseinbruch ein, sodass "der Rückenwind zum Gegenwind" werde. Die Unternehmen befürchten, dass das Schlimmste noch kommt", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Der Wirtschaft stehe nicht nur ein harter Winter bevor, sondern auch ein schwieriges Jahr. "2023 erwarten wir aufgrund der konkreten Meldungen und Einschätzungen aus den Unternehmen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von rund 3 Prozent."

Moody's senkt Ausblick für deutschen Bankensektor

Die Ratingagentur Moody's wird skeptischer für den deutschen Bankensektor. Die Agentur hat den Ausblick nach eigenen Angaben auf negativ von stabil gesenkt. Die Analysten rechnen mit schwächerer Profitabilität und abnehmender Qualität der Vermögenswerte in den nächsten zwölf bis 18 Monaten.

EZB setzt Banken Fristen für Berücksichtigung von Klimarisiken

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt den Großbanken des Euroraums Fristen für eine angemessene Berücksichtigung ihrer Klima- und Umweltrisiken. Wie die EZB im Ergebnis einer "thematischen Überprüfung" mitteilte, wenden zwar 85 Prozent der Institute auf diesen Gebieten bewährte Praktiken an, doch fehle es ihnen immer noch an ausgefeilteren Methoden und detaillierten Informationen über Klima- und Umweltrisiken. Die EZB befürchtet zudem, dass die Institute nicht in der Lage sind, diese Praktiken auch wirksam umzusetzen. In einem ersten Schritt erwartet die EZB von den Banken, dass sie Klima- und Umweltrisiken angemessen kategorisieren und bis spätestens März 2023 eine umfassende Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Banken vornehmen.

EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 194,5 Mio zu erhöhtem Zins zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 194,5 Millionen US-Dollar an vier Banken zugeteilt und dabei eine Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte in den USA unterstellt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,08 (zuvor: 3,33) Prozent. Analysten erwarten, dass die US-Notenbank ihren Leitzins am Mittwoch um 75 Basispunkte anheben wird.

ADP: US-Privatsektor schafft im Oktober mehr Stellen als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 239.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 195.000 Jobs vorausgesagt. Im September waren unter dem Strich 192.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 16.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

IW: Krieg und Pandemie kosten 420 Milliarden Euro

Ohne Coronavirus-Pandemie und Ukraine-Krieg wäre die Wertschöpfung in Deutschland 2020 bis 2022 um insgesamt 420 Milliarden Euro höher ausgefallen, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Um den Verlust zu beziffern, könne der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung ein kontrafaktischer Konjunkturverlauf gegenübergestellt werden, erklärte das IW. Es werde von einer Welt ohne die Krisen der vergangenen drei Jahre ausgegangen, der erwartete Konjunkturverlauf der IW-Prognose vom Winter 2019 werde fortgeschrieben. "Für Deutschland ergibt sich so ein Verlust des preisbereinigten BIP von 420 Milliarden Euro."

Russland beteiligt sich wieder an Getreide-Abkommen mit der Ukraine

Russland beteiligt sich wieder an dem Getreide-Abkommen mit der Ukraine. Moskau habe von Kiew "schriftliche Garantien" erhalten, dass der für den Getreidetransport genutzte Schiffskorridor nicht für militärische Zwecke genutzt werde, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch auf dem Onlinedienst Telegram. Moskau hatte das Abkommen am Samstag ausgesetzt und als Grund einen Angriff auf seine Schwarzmeerflotte angegeben.

Taxibranche fordert finanzielle Unterstützung

Die deutsche Taxibranche hat finanzielle Unterstützung gefordert und gemahnt, bei einem bundesweiten Nahverkehrsticket nicht die Menschen auf dem Land zu vergessen. Auch auf dem Land lebten Steuerzahler - in den Genuss eines 49-Euro-Tickets kämen aber nur die, "bei denen auch Busse und Bahnen fahren", erklärte der Bundesverband Taxi und Mietwagen am Mittwoch.

Plastikhersteller sollen für Abfallbeseitigung an öffentlichen Orten zahlen

Hersteller von Produkten aus Einwegplastik sollen in Zukunft an den Kosten für die Abfallbeseitigung in Parks und Straßen beteiligt werden. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch in Berlin ein Gesetz, womit eine jährliche Abgabe der Unternehmen für die Kommunen eingeführt wird. Je mehr Plastik die Hersteller auf den Markt bringen, desto mehr müssen sie demnach zahlen.

Netanjahu offenbar auf dem Weg zurück an die Macht

Nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Israel ist der ehemalige langjährige Regierungschef Benjamin Netanjahu offenbar auf dem Weg zurück an die Macht. Er sei "einem großen Sieg nahe" und setze auf die Bildung einer rechten Regierung, sagte Netanjahu am Mittwoch. Laut ersten Teilergebnissen käme seine Likud-Partei zusammen mit ultrarechten und religiösen Parteien auf eine absolute Sitzmehrheit - allerdings könnten schon kleine Abweichungen im Endergebnis zu einem völlig anderen Kräfteverhältnis in der Knesset führen.

Dänische Regierungschefin will nach Wahlsieg breites Bündnis

Das Linksbündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat die Parlamentswahl in Dänemark gewonnen. Dem in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichten Endergebnis zufolge entfielen auf Frederiksens "roten Block" insgesamt 90 von 179 Sitzen im dänischen Parlament - und somit eine knappe Regierungsmehrheit. Frederiksen kündigte nach Bekanntgabe des Ergebnisses noch für Mittwoch den formellen Rücktritt ihrer Regierung und Koalitionsverhandlungen für eine breite Koalition an.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt 47,2 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt PROG: 47,4

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep war 47,7

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt 46,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt PROG: 46,9

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep bei 48,3

USA

US/MBA Market Index Woche per 28. Okt -0,5% auf 200,1 (Vorwoche: 201,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 28. Okt -0,8% auf 160,5 (Vorwoche: 161,8)

US/MBA Refinance Index Woche per 28. Okt +0,2% auf 386,7 (Vorwoche: 386,1)

