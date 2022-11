Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Risiken für Finanzstabilität haben zugenommen

Die Risiken für die Finanzstabilität des Euroraums haben nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) zugenommen. In einem aktuellen Bericht weist die EZB darauf hin, dass gestiegene Energiepreise und Inflationsraten sowie ein geringeres Wirtschaftswachstum die entscheidenden Gründe seien. "Nach unserer Einschätzung haben die Risiken für die Finanzstabilität zugenommen, und eine technische Rezession im Euroraum ist wahrscheinlicher geworden", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bei der Vorstellung des Berichts. Die EZB warnte erneut vor den Risiken, die von Investmentfonds ausgehen.

EZB besorgt über Stabilitätsrisiken durch Energiehändler

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht sich nach der Verstaatlichung von Uniper Sorgen über die Risiken für die Finanzstabilität, die von Energiehändlern ausgehen. In ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht weist die EZB darauf hin, dass diese Unternehmen sowohl über Kredite als auch über die Absicherung von Marktrisiken mit dem Bankensektor verbunden sind. Mit dem Anstieg der Energiepreise in diesem Jahr haben sich die Einschussanforderungen für Futures und Swaps, die von Energieerzeugern und -verteilern genutzt werden, fast um das Doppelte erhöht.

LBBW: EZB-Einlagenzins erreicht im März Höhepunkt von 3,00 Prozent

Der Einlagenszins der Europäischen Zentralbank (EZB) - derzeit 1,50 Prozent - wird nach Einschätzung von LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer seinen zyklischen Hochpunkt von 3,00 Prozent im März erreichen. "Wir rechnen für Dezember mit einer Zinserhöhung von erneut 75 Basispunkten, im nächsten Jahr dürfte es noch zwei kleinere Schritte geben", sagte Kraemer im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Der Ökonom erwartet, dass die Inflation im Februar ihr zyklisches Hoch erreichen wird, das er in Deutschland bei 12 Prozent sieht.

LBBW: Deutsches BIP sinkt 2023 um 1,5 Prozent

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird laut der aktuellen Prognose der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) im nächsten Jahr um 1,5 Prozent sinken, wobei der Beginn der Rezession ins laufende vierte Quartal fallen dürfte. "Der private Konsum wird schlecht laufen", sagt Chefvolkswirt Moritz Kramer. Als ein Problem betrachtet er die "Wohnungsarmut" in Deutschland, die innerhalb der EU nur in Griechenland noch stärker sei. Gemeint ist damit der hohe Anteil der Haushalte, die 40 Prozent oder mehr ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen ausgeben müssen. Diese Haushalte litten dann auch besonders stark unter dem Anstieg der Nahrungsmittelpreise um 20 Prozent im Jahresabstand.

Berliner Abgeordnetenhauswahl muss vollständig wiederholt werden

Die Berliner Abgeordnetenhauswahl muss vollständig wiederholt werden. "Die verbundenen Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen werden im gesamten Wahlgebiet für ungültig erklärt", sagte die Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichtshofs, Ludgera Selting, bei der Entscheidungsverkündung. Dies sei "wegen Häufigkeit und Schwere der Wahlfehler erforderlich". Die Wahlen im September vergangenen Jahres waren von zahlreichen Pannen geprägt gewesen.

Handel pocht auf spürbares Belastungsmoratorium für Unternehmen

Der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, hat "ein effektives Belastungsmoratorium für die Unternehmen" gefordert. Ansonsten drohe durch neue Gesetze und einen weiteren Zuwachs an Bürokratie eine massive Überforderung vieler Händler, erklärte er bei dem vom HDE veranstalteten Handelskongress Deutschland. "Wir sind in einer Krisenschleife gefangen, wie wir sie in der Nachkriegszeit noch nicht hatten. Erst Corona, dann die massiven Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine", so der HDE-Präsident.

Bitkom: Wachsender Mangel an IT-Kräften Haupthindernis bei Transformation

In Deutschland hat sich der Mangel an IT-Fachkräften trotz der schwierigen konjunkturellen Lage und der im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stehenden Verwerfungen verschärft. Nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom fehlen derzeit in Deutschlands Unternehmen 137.000 IT-Experten quer durch alle Branchen. Vor einem Jahr lag die Lücke bei lediglich 96.000 Fachkräfte.

Scholz sichert der Ukraine weiter Unterstützung im Krieg zu

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine weiter Unterstützung der westlichen Verbündeten in der Abwehr des russischen Angriffskriegs zugesagt. Im Interview mit dem Fernsehsender Welt betonte Scholz zum Abschluss des G20-Gipfels auf Bali zudem, dass die Absage der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) an den Einsatz von Atomwaffen besonders zum aktuellen Zeitpunkt bedeutsam sei. Die westlichen Verbündeten der Nato-Staaten hätten auf dem zweitägigen Treffen in Indonesien bei aller Gelegenheit deutlich gemacht, dass diejenigen, die die Ukraine unterstützten, dies solange wie notwendig und erforderlich auch weiter tun würden.

Deutschland bietet Polen Hilfe bei Sicherung des Luftraums an

Nach dem Einschlag einer Rakete in Polen nahe der ukrainischen Grenze bietet Deutschland dem Nachbarland Unterstützung bei der Sicherung seines Luftraums an. Deutsche Eurofighter könnten dazu "bereits ab morgen" zum Einsatz kommen, "wenn Polen dies wünscht", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. Die Jets müssten dafür nicht nach Polen verlegt werden, sondern könnten von deutsche Luftwaffenbasen aus starten. Das Ministerium stehe bereits in Kontakt mit der polnischen Seite, sagte der Sprecher.

Polen: Rakete stammte "höchstwahrscheinlich" von ukrainischer Luftabwehr

Die Rakete, die am Dienstag auf polnischem Gebiet einschlug, stammte nach Angaben von Präsident Andrzej Duda "höchstwahrscheinlich" von der ukrainischen Luftabwehr. "Absolut nichts deutet darauf hin, dass dies ein absichtlicher Angriff auf Polen war", sagte der polnische Präsident vor Journalisten. "Höchstwahrscheinlich war dies eine Rakete, die in der Raketenabwehr eingesetzt wird, das heißt, dass sie von den ukrainischen Verteidigungskräften eingesetzt wurde", sagte Duda.

Rakete stammt wahrscheinlich von ukrainischer Luftabwehr - Kreise

Die Rakete, die in Polen abstürzte und zwei Menschen tötete, stammte nach Angaben zweier hochrangiger westlicher Regierungsbeamten, die mit den vorläufigen US-Einschätzungen vertraut sind, von einem ukrainischen Luftabwehrsystem, aber Polen setzt seine eigene Untersuchung der Explosion fort. Die ersten Ergebnisse sollen am Mittwoch bei einer Dringlichkeitssitzung der Nato erörtert werden. Die Botschafter der 30 Nato-Mitglieder wollen die Erkenntnisse überprüfen und ihre Optionen abwägen.

Belgische Regierung: Rakete gehört vermutlich zu ukrainischer Luftabwehr

Die tödliche Explosion in Polen geht nach Angaben der belgischen Regierung vermutlich auf eine ukrainische Luftabwehrrakete zurück. Die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder erklärte in Brüssel, nach Informationen der Nachrichtendienste Belgiens, die mit den Diensten der Nato-Partner in engem Kontakt stünden, seien die Einschläge "von ukrainischen Luftabwehrsystemen ausgelöst worden, die zur Abwehr russischer Raketen eingesetzt wurden".

Selenskyj macht Russland für Raketeneinschlag in Polen verantwortlich

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland erneut für den Einschlag einer Rakete in Polen verantwortlich gemacht. Der Raketeneinschlag sei eine "Botschaft Russlands an den G20-Gipfel" gewesen, sagte Selenskyj in einer Videoansprache kurz vor Ende des Gipfeltreffens auf der indonesischen Insel Bali. Der ukrainische Staatschef sagte, mit Russland gehöre den G20-Ländern auch ein "terroristischer Staat" an, gegen den sich die Ukraine verteidigen müsse. Das sei die "Realität". In Polen waren bei einem Raketeneinschlag in dem Dorf Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine am Dienstag zwei Menschen getötet worden.

Erdogan rechnet mit Verlängerung von Getreideabkommen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rechnet mit einer Verlängerung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine. "Ich bin der Meinung, dass es fortgesetzt wird", sagte Erdogan am Rande des G20-Gipfels auf Bali. Es gebe "kein Problem". Das von der UNO und der Türkei vermittelte Abkommen läuft am Samstag aus. Es wurde am 22. Juli in Istanbul unterzeichnet, um die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer und den Export von russischen Lebens- und Düngemitteln trotz des Krieges zu ermöglichen. Erdogan sagte auf Bali, er werde mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin darüber sprechen, sobald er in die Türkei zurückgekehrt.

Drohnenangriff auf Öltanker im Golf von Oman - Kreise

Ein in israelischem Besitz befindlicher Öltanker wurde am Dienstagabend im Golf von Oman mutmaßlich von einer iranischen Drohne getroffen, die ein Loch in das Schiff riss. Nach Angaben von Personen, die mit dem Angriff vertraut sind, forderte der Angriff weder Verletzungen noch Todesopfer. Die "Pacific Zircon" war im Golf von Oman unterwegs, als sie von einer einzelnen Drohne getroffen wurde, sagten die Personen. Der Tanker gehört Idan Ofer, einem israelischen Milliardär, der die Eastern Pacific Shipping gegründet hat, sagten die Personen.

November 16, 2022