Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklimaindex im November höher als erwartet

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im November deutlicher erwartet aufgehellt, was allerdings alleine an den besseren Geschäftserwartungen lag. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,3 (Oktober revidiert: 84,5) Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 85,0 Punkte prognostiziert. Basis war ein vorläufiger Oktober-Wert von 84,3 gewesen.

ING: Ifo-Signal für Stabilisierung auf niedrigem Niveau

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski sieht in dem deutlichen Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas nur eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. "Es gibt noch keinen Grund, die Rezessionsmeldung zu ändern", erklärt Brzeski in einem Kommentar. "Die bloße Tatsache, dass sich die Lage nicht mehr verschlechtert, bedeutet nicht, dass eine Besserung in Sicht ist." Der Ifo-Index zeige nur, dass die Hoffnung bei den Unternehmen zurück sei.

KfW: Spürbarer Ifo-Anstieg ist gerechtfertigt

Der deutliche Anstieg der Ifo-Geschäftserwartungen ist aus Sicht von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib gerechtfertigt, denn die Unternehmen seien "zuletzt so uferlos pessimistisch gewesen" wie bisher nur vor den größten Rezessionen. "Einbrüche wie in der Finanz- oder Corona-Krise sind jedoch nur bei einer Gasmangellage wahrscheinlich und an der dürften wir dank voller Speicher und vor allem erheblicher Sparanstrengungen von Unternehmen und Haushalten vorbeikommen", schreibt die Expertin in einem Kommentar.

LBBW: Ifo-Erwartungen verbessern sich auf "düster"

Jens-Oliver Niklasch, Senior Economist bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), beurteilt den Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas mit Sarkasmus. "Wir rücken vor aus der Zone der Untergangsangst in den Bereich normaler Rezessionssorgen. Die Erwartungen waren katastrophal, jetzt sind sie nur noch düster", schreibt Niklasch in einem Kommentar. Dazu dürften der erfolgreiche Aufbau der Gasspeicher und die fiskalpolitischen Maßnahmen beigetragen. Außerdem scheinen die Lieferketten wieder etwas stabiler.

Commerzbank: Rezession ja, aber kein Kollaps

Der deutliche Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas zeigt nach Ansicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, dass die Unternehmen eine gewisse Verbesserung der konjunkturellen Rahmenbedingungen erkennen. "So ist das Risiko einer Gasrationierung in den zurückliegenden Wochen deutlich gesunken, und die Bundesregierung hat ihr Entlastungspaket massiv aufgestockt", schreibt Krämer in einem Kommentar. "Außerdem hat der Schmerz bei den Materialengpässen weiter nachgelassen. Ich erwarte unverändert eine Rezession, mehr denn je aber keinen wirtschaftlichen Kollaps."

Bundesbank: Makrofinanzielles Umfeld deutlich verschlechtert

Die Stabilität des deutschen Finanzsystems wird nach den Worten von Bundesbankvizepräsidentin Claudia Buch von höheren Energiekosten und gestiegenen Zinsen bedroht. Buch sagte bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts der Bundesbank laut veröffentlichtem Redetext, höhere Energiekosten belasteten Unternehmen und Haushalte finanziell, weshalb künftige Kreditrisiken zunähmen. Zudem seien höhere Zinsen für Banken nicht nur vorteilhaft, sondern drückten auch den Kurs von Wertpapieren. Hinweise auf einen starken Einbruch der Immobilienpreise sieht die Bundesbank Buch zufolge nicht. Eine Senkung der antizyklischen Kapitalpuffer sei nicht angemessen.

Bundesbank mit Ausschüttungsplänen von Banken insgesamt zufrieden

Die Bundesbank ist mit den Plänen der Banken für die Ausschüttungen von Gewinnen insgesamt zufrieden, sieht aber durchaus noch Spielraum für höhere Risikorückstellungen. Gemessen an den für 2023/2024 geplanten Ausschüttungen sei "kein exzessiver Anstieg" erkennbar, sagte der im Bundesbankvorstand für Bankenaufsicht zuständige Joachim Wuermeling bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts.

Schwedens Notenbank erhöht Leitzins um 75 Basispunkte

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf 2,50 Prozent angehoben und ihren voraussichtlichen Zinspfad erhöht, um die hartnäckig hohe Inflation weiter zu bekämpfen. Die Mehrheit der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatte eine Erhöhung um 75 Basispunkte erwartet.

Türkische Zentralbank senkt Leitzins um 150 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins den vierten Monat in Folge auf einen einstelligen Wert gesenkt und damit die von Präsident Recep Tayyip Erdogan geforderte Geldpolitik trotz der hohen Inflationsrate verschärft. Der geldpolitische Ausschuss kappte den Leitzins um 150 Basispunkte auf 9,00 Prozent. Die Türkei stürzte im vergangenen Jahr in eine Währungskrise, nachdem die Zentralbank auf Drängen Erdogans eine Reihe von Zinssenkungen vorgenommen hatte.

Drei ukrainische Akws wieder ans Stromnetz angeschlossen

Die drei nach russischen Angriffen vom Stromnetz getrennten ukrainischen Atomkraftwerke (Akw) sind wieder ans Netz gegangen. Es sei gelungen, die drei von der Ukraine kontrollierten Anlagen wieder anzuschließen, teilte das ukrainische Energieministerium im Onlinedienst Telegram mit. Die Akws dürften demnach ab dem Abend wieder Strom liefern. Am Mittwoch hatte der staatliche Betreiber Energoatom auf Telegram erklärt, dass das Notfallsystem der drei Akws Riwne, Piwdennoukrainsk und Chmelnyzka infolge des russischen Beschusses aktiviert worden sei. Daraufhin seien alle Reaktoren automatisch vom Stromnetz abgetrennt worden.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2022 07:30 ET (12:30 GMT)