Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Industrie-PMI Euroraum steigt im November - Italien stark

Die Aktivität des verarbeitenden Sektors im Euroraum ist im November nach Angaben von S&P Global in etwa wie erwartet geschrumpft. Wie aus der zweiten Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe hervorgeht, gab es aber in Frankreich und Deutschland negative Überraschungen. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 47,1 (Oktober: 46,4) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 47,3 Punkte gemeldet. Indexwerte unter 50 deuten auf eine sinkende Aktivität hin.

Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im Oktober unerwartet

Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im Oktober unerwartet zurückgegangen. Nach Mitteilung von Eurostat sank sie auf 6,5 (September: 6,6) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Quote von 6,6 Prozent prognostiziert. Gemäß Schätzungen von Eurostat waren 10,872 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Das waren 1,053 Millionen weniger als im Oktober 2021. Die Zahl der Arbeitslosen im Alter von unter 25 Jahren lag bei 2,326 Millionen und damit 81.000 niedriger als vor einem Jahr. Die Quote betrug 15,2 Prozent.

EU-Kommission will Preisobergrenze für russ. Gas von 60 Dollar - Kreise

Die EU-Kommission hat die 27 Mitgliedstaaten der Union gebeten, eine Preisobergrenze für russisches Öl in Höhe von 60 Dollar pro Barrel zu genehmigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Alle 27 Mitgliedstaaten müssen demnach der Höhe der Preisobergrenze zustimmen, und die Verhandlungen können fortgesetzt werden, oder man könnte sich später am Donnerstag auf eine andere Höhe einigen. Die Mitglieder hätten sich jedoch weitgehend auf einen Preis von 60 Dollar pro Barrel verständigt, so dass die Kommission glaube, eine Einigung auf diesem Niveau erzielen zu können, sagten die Personen.

EZB/Enria: Einige Banken sind nicht vorsichtig genug

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten des Chefs ihrer Bankenaufsicht, Andrea Enria, die Kapitalpläne einiger Banken und ihre Kreditvergabe an bereits hoch verschuldete Unternehmen genaue runter die Lupe nehmen. Enria sagte zur Eröffnung einer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments außerdem, dass die EZB einen Fokus auf die Exponierung der Banken gegenüber energieintensiven Unternehmen richte. Die Aufsichtsschwerpunkte für 2023 sollen in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

S&P Global: Deutsche Industrie etwas schwächer als erwartet

Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im November stärker als im Vormonat gewachsen, allerdings nicht so deutlich wie zunächst angenommen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 46,2 (Oktober: 45,1) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 46,7 Punkte erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

VDMA: Auftragseingang im Maschinenbau im Oktober 12% unter Vorjahr

Die Auftragseingänge des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus sind nach zwei Monaten mit unerwarteten Zuwächsen im Oktober um real 12 Prozent unter ihrem Vorjahreswert geblieben. Laut Mitteilung des Branchenverbands VDMA sanken die Inlandsorders um 13 Prozent und die Bestellungen aus dem Ausland um 11 Prozent. Aus dem Euro-Raum kamen 16 Prozent weniger Orders, aus den Nicht-Euro-Ländern waren es 9 Prozent weniger Aufträge.

Ifo-Beschäftigungsbarometer gestiegen

Die Unternehmen in Deutschland wollen nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung mehr Personal einstellen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im November von 97,8 Punkten auf 99,6 gestiegen, wie das Institut mitteilte. Vor dem Hintergrund abnehmender Unsicherheit könnte die Zahl der Beschäftigten weiter steigen. Der Fachkräftemangel werde aber ein dauerhaftes Problem bleiben. In der Industrie sei das Beschäftigungsbarometer erstmals seit fünf Monaten wieder gestiegen.

HWWI: Deutsche Wirtschaft weiterhin im Krisenmodus

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) sieht die deutsche Wirtschaft in seiner neuen Konjunkturprognose "weiterhin im Krisenmodus". Für dieses Jahr sagen die Ökonomen insgesamt noch eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,6 Prozent voraus, für nächstes dann aber eine Schrumpfung um 0,5 Prozent und für 2024 wieder ein kräftigeres Wachstum von 1,9 Prozent. Trotz Krisen sei die deutsche Wirtschaft bis zum Herbst noch leicht gewachsen, die Inflation habe sich dabei allerdings beschleunigt. "Für das Winterhalbjahr 2022/23 zeichnet sich nun aber eine rezessive Entwicklung ab", erklärte das HWWI.

Noguchi fordert Beibehaltung der ulralockeren BoJ- Geldpolitik

Die japanische Notenbank muss nach Einschätzung von Board-Mitglied Asahi Noguchi ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten, um das Lohnwachstum zu fördern. "Es ist wichtig, dass die Löhne schneller wachsen als dies mit dem Inflationsziel vereinbar ist, um angemessene Preissteigerungen auf stabile Weise zu erreichen", sagte Noguchi in einer Rede. Die japanischen Verbraucherpreise hatten im Oktober um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt, während die Barlöhne im September laut Regierungsdaten um 2,2 Prozent gestiegen waren.

Bundestag beschließt 200 Euro Einmalzahlung für Studierende

Alle Studierenden sowie Fachschülerinnen und Fachschüler sollen laut einem Beschluss des Bundestags 200 Euro als Einmalzahlung erhalten. Mit der Zahlung sollen laut Bildungsministerium rund 3,5 Millionen junge Menschen in Ausbildung entlastet werden. Gerade für sie seien die gestiegenen Kosten für Heizung, Strom und Lebensmittel häufig eine besondere Belastung. Anspruchsberechtigt sollen laut Bundestag konkret rund 2,95 Millionen Studierende und etwa 450.000 Fachschülerinnen und Fachschüler sein. Der Bundestag fasste den Beschluss mit breiter Mehrheit. Lediglich die AfD-Fraktion enthielt sich, wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bekanntgab.

Bundesverfassungsgericht verkündet im Januar Urteile zu Parteienfinanzierung

Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 24. Januar in Karlsruhe zwei Urteile zur Parteienfinanzierung. Den Termin kündigte das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe an. Einmal geht es um einen gemeinsamen Antrag der Bundestagsfraktionen von FDP, Linke und Grünen, die sich gegen eine Anhebung der Obergrenze der staatlichen Zuschüsse wenden. Außerdem urteilt das Gericht über die Frage, ob die Rechte der AfD-Fraktion bei diesem Gesetzgebungsverfahren verletzt wurden. (Az. 2 BvF 2/18 und 2 BvE 5/18)

Internationale Energieagentur warnt vor Fracking in Deutschland

Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht eine Ausweitung des Einsatzes der umstrittenen Fracking-Technologie zur Erdgasförderung in Deutschland kritisch. "Wenn Deutschland heute mit dem Fracking beginnt, wird es ewig dauern, bis das erste Gas daraus auf den Markt kommt. Ich wäre da sehr vorsichtig", sagte IEA-Chef Fatih Birol dem Nachrichtenportal Table.Media (Donnerstag). "Das Risiko, dass diese Investition nicht genutzt werden kann, ist groß."

AfD klagt in Karlsruhe auf Komplett-Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Die AfD-Bundestagsfraktion will vor dem Bundesverfassungsgericht eine komplette Wiederholung der Bundestagswahl im Land Berlin erreichen. Fraktionsjustiziar Stephan Brandner kündigte am Donnerstag in Berlin eine Klage vor dem Karlsruher Gericht gegen die Entscheidung des Bundestags an, die Wahl nur in 431 von 2257 Berliner Wahlbezirken wegen Pannen am Wahltag im vergangenen Jahr wiederholen zu lassen.

Frankreich plant für eventuelle stundenweise Stromausfälle im Winter

Frankreich bereitet sich auf mögliche stundenweise Stromausfälle im Winter vor. Davon könnten bis zu sechs Millionen Menschen gleichzeitig sowie auch Schulen, Züge und Metros betroffen sein, hieß es am Mittwochabend aus Regierungskreisen. Ein Krisenstab, der mehrere Ministerien umfasst, arbeitet derzeit an einer Hypothese von sechs bis zehn Stromausfällen im Winter.

BRASILIEN

BIP 3Q +3,6% gg Vorjahr

BIP 3Q +0,4% gg Vorquartal

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov 46,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov PROG: 46,2

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt war 46,2

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 07:42 ET (12:42 GMT)