Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Index im Dezember höher als erwartet - Lagebeurteilung besser

Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im letzten Monat das Jahres 2022 besser als erwartet entwickelt, wozu sowohl Geschäftslage als auch Geschäftserwartungen beitrugen. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 88,6 (November: 86,4) Punkte, während Volkswirte einen Anstieg auf 87,4 Punkte prognostiziert hatten. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 94,4 (93,2) Punkte. Erwartet worden war dagegen ein Rückgang auf 93,0. Der Index der Geschäftserwartungen kletterte auf 83,2 (80,2) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 82,0 prognostiziert. "Die deutsche Wirtschaft schöpft zum Weihnachtsfest Hoffnung", kommentierten die Konjunkturforscher das Ergebnis.

Arbeitskostenanstieg im Euroraum verlangsamt sich im 3Q

Der Anstieg der Arbeitskosten im Euroraum hat sich im dritten Quartal deutlich verlangsamt, was vor allem an Deutschland lag. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die nominalen Arbeitskosten pro Stunde in der Gesamtwirtschaft gegenüber dem Vorquartal um 2,9 Prozent, nachdem sie im zweiten und ersten Quartal um 4,2 und 4,1 Prozent zugelegt hatten. Die Lohnkosten erhöhten sich um 2,1 (zweites Quartal: 3,2) Prozent und die Lohnnebenkosten um 5,3 (6,0) Prozent. Die Arbeitskosten in der gewerblichen Wirtschaft erhöhten sich um 2,5 (3,9) Prozent und die in der nicht-gewerblichen Wirtschaft um 2,6 (3,6) Prozent. Am schwächsten fiel der Arbeitskostenanstieg in Deutschland aus: Das Plus belief sich lediglich auf 0,1 (4,2) Prozent, wobei die Lohnkosten sogar um 1,5 (plus 3,0) Prozent sanken, die Lohnnebenkosten aber um 5,7 (8,5) Prozent zulegten.

EZB: Analysten sahen Zinshöhepunkt im Dezember bei 2,75 Prozent

Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des Survey of Monetary Analysts befragten Volkswirte haben den Zinshöhepunkt im aktuellen Zyklus im Vorfeld der jüngsten EZB-Ratssitzung bei 2,75 Prozent (Einlagensatz) gesehen. Wie die EZB mitteilte, sahen sie diesen Gipfel im März 2023 erreicht. Im Oktober hatten die gleichen Analysten einen Maximalzins von 2,50 Prozent prognostiziert - ebenfalls für März. Nach den Aussagen des EZB-Rats in der vergangenen Woche dürften diese Erwartungen weiter gestiegen sein. Zugleich erwarteten die Analysten, dass die EZB im März (zuvor: Juni) 2023 mit dem Abbau ihrer unter dem APP-Programm erworbenen Anleihebestände beginnen würde. Sie prognostizierten, dass der APP-Anleihebestand von 3,434 auf 2,402 (2,655) Billionen Euro im vierten Quartal 2026 sinken würde.

Erstmals können Menschen in China mit Corona-Symptomen zur Arbeit gehen

Auch mit Corona-Symptomen können Menschen in einer der größten Städte Chinas erstmals wieder "ganz normal" zur Arbeit gehen. "Leicht symptomatische" Angestellte der Regierung, der Partei und des Staates in der 32-Millionen-Einwohner-Stadt Chongqing im Süden des Landes könnten "nach persönlichen Schutzmaßnahmen entsprechend ihrer körperlichen Verfassung und den Erfordernissen ihrer Arbeit ganz normal arbeiten", berichtete die Zeitung "Chongqing Daily" am Montag unter Berufung auf eine Mitteilung der städtischen Behörden.

Russland kündigt gemeinsame Marinemanöver mit China an

Russland hat am Montag gemeinsame Marinemanöver mit China angekündigt. Mehrere russische Kriegsschiffe würden an den Manövern teilnehmen, die zwischen Mittwoch und dem 27. Dezember im ostchinesischen Meer stattfinden sollen, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag. Die Hauptziele der Übungen seien die "Stärkung der Zusammenarbeit der Marine" zwischen Russland und China und die "Wahrung von Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region".

Habeck fordert einstimmige Einigung bei Gaspreisdeckel

Vor den erneuten Beratungen der EU-Energieminister über die Einführung eines Preisdeckels auf Gas hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine einstimmige Einigung gefordert. Es hänge "vom Verhandlungsgeschick, der Diplomatie und der Kraft von allen ab", um "hier gemeinsam und geschlossen rauszugehen und keine Gewinner und Verlierer zu produzieren, sondern nur noch Gewinner", sagte Habeck am Montag in Brüssel.

Bartsch: Bundesregierung lässt Teile der Bevölkerung im Stich

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat der Bundesregierung vorgeworfen, Teile der Bevölkerung angesichts der hohen Inflation mit einem Weihnachtsfest sozialer Kälte im Stich zu lassen. "Für Millionen wird es das sozial kälteste Weihnachtsfest seit Jahrzehnten", sagte Bartsch der Augsburger Allgemeinen. Viele Menschen würden von den in der Energiekrise beschlossenen Entlastungspaketen wenig profitieren. "Bei 10 Prozent Inflation kann man von Entlastung nicht sprechen", sagte Bartsch.

Uniper und Bund schaffen mit Rahmenvertrag Grundlage für Verstaatlichung

Der Energieversorger Uniper hat mit der Bundesregierung die Rahmenbedingungen für seine im September beschlossene Verstaatlichung festgezurrt. Der infolge der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland in Schieflage gerate Konzern schloss am Montag mit seinem finnischen Mutterkonzern Fortum und dem Bund einen Rahmenvertrag zur Konkretisierung der vereinbarten Stabilisierungsmaßnahmen, wie die Uniper SE mitteilte.

Lambrecht: Projekt Puma an entscheidender Wegmarke

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht das Projekt Puma nach den jüngsten Ausfällen "an einer entscheidenden Wegmarke". Die Aufgaben bei der Nato-Eingreiftruppe sollen nun laut einer Mitteilung des Ministeriums von Panzern des Typs Marder erfü+llt wrerden. "Die neuerlichen Ausfälle des Schützenpanzers PUMA sind ein herber Rückschlag", erklärte Lambrecht laut der Mitteilung. Sie habe bis Ende nächster Woche eine Analyse durch beteiligte Stellen des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr , der Heeresinstandsetzungslogistik GmbH sowie der Industrie beauftragt. "Das Projekt Puma steht an einer entscheidenden Wegmarke, und das habe ich allen Beteiligten unmissverständlich klar gemacht", betonte sie. "Bevor sich das Fahrzeug nicht als stabil erweist, wird es kein zweites Los geben", kündigte Lambrecht an.

Länder verabschieden auf COP15 UN-Artenschutzabkommen

Auf der Weltnaturkonferenz COP15 im kanadischen Montreal haben sich die Teilnehmerländer in der Nacht zum Montag auf ein historisches Artenschutzabkommen geeinigt. "Das Abkommen ist angenommen", sagte der chinesische Umweltminister und Konferenzvorsitzende Huang Runqiu bei einer nächtlichen Plenarsitzung. Bei der Konferenz hatten knapp 5000 Delegierte aus 193 Ländern zwei Wochen lang um das Abkommen gerungen.

CDU-Generalsekretär kritisiert Zustimmung in Bautzen für AfD-Antrag

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat Parteikollegen im sächsischen Bautzen für die Zustimmung zu einem AfD-Antrag kritisiert. "Das geht auf gar keinen Fall, wir stimmen mit AfD-Anträgen nicht mit", sagte Czaja am Montag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Das Votum mehrerer CDU-Kreisabgeordneter für einen AfD-Antrag wertete er als Verstoß gegen die Parteilinie.

Südafrikas ANC wählt Ramaphosa erneut zum Vorsitzenden

Trotz einer Korruptionsaffäre hat Südafrikas Regierungspartei ANC ihren Vorsitzenden Cyril Ramaphosa wiedergewählt und damit für ihn auch den Weg zu einer zweiten Amtszeit als Präsident freigemacht. Die Partei teilte am Montag in Johannesburg mit, dass Ramaphosa mit einem großen Vorsprung von 2476 Stimmen gegenüber 1897 für seinen Herausforderer Zweli Mkhize bei der Abstimmung über den Parteivorsitz gewonnen habe. Der 70-jährige Ramaphosa könnte damit auch eine zweite Amtszeit als Präsident antreten, sollte der ANC wie erwartet die Wahlen 2024 gewinnen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2022 07:30 ET (12:30 GMT)