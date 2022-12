Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IW: Mehrheit der Wirtschaftsverbände pessimistisch für 2023

Die Aussichten der deutschen Wirtschaft auf das kommende Jahr sind düster und deuten einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge auf eine Rezession hin. Insgesamt sei die Stimmung bei den Wirtschaftsverbänden deutlich schlechter als Ende 2021. Eine Mehrheit der 49 befragten Verbände erwarte für 2023 schlechtere Ergebnisse, da die Energiepreise Rekordhöhen erreichten und die Inflation so hoch wie schon lange nicht mehr sei.

IW rechnet 2023 mit deutlichem Rückgang der Inflation

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet für das kommende Jahr einen deutlichen Rückgang der Inflation. Einige Indikatoren deuteten darauf hin, dass man den Höhepunkt bereits erreicht habe, sagte Michael Hüther im Deutschlandfunk. So registriere man seit mehreren Monaten niedrigere Erzeugerpreise, und auch bei den Kosten für Energie deute sich eine Entlastung an. Zudem habe sich der Euro gegenüber dem US-Dollar erholt. "Die Inflation wird im Laufe des Jahres doch deutlich geringer Richtung 6 Prozent" gehen, sagte Hüther.

Gasspeicherstände steigen in Deutschland weiter

Die Speicherstände der deutschen Gasspeicher sind in den vergangenen Tagen konstant gestiegen und gut gefüllte Gasspeicher bedeuten nach Angabe der Bundesnetzagentur Versorgungssicherheit für 2023. "Deutschland speichert seit fünf Tagen wieder Gas ein", erklärte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. "Das milde Wetter, damit niedrigere Verbräuche, mehr Windenergie, damit weniger Gasverstromung und geringere Exporte nach Frankreich haben uns geholfen." Nach Angaben des europäischen Speicherverbands GIE stieg der Speicherstand vom Sonntag zum Montag um 0,38 Prozent auf 88,22 Prozent.

Ökostrom-Branche: Erneuerbaren-Ausbau braucht 2023 mehr Tempo

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) fordert von der Bundesregierung, 2023 zum Jahr der Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbaus zu machen, um so im kommenden Winter einer Energieknappheit wegen knappen Erdgases vorzubeugen. Hier müsse die Regierung bei allen Fortschritten in diesem Jahr nun noch mehr Tempo machen.

Sanktionen belasten Russlands Gasproduktion

Russland erwartet, dass seine Erdgasproduktion in diesem Jahr wegen der internationalen Sanktionen um 12 Prozent sinken wird und die Exporte um etwa ein Viertel zurückgehen werden. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak erklärte im Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, dass der Rückgang der Gasproduktion im Vergleich zum Vorjahr größtenteils auf die Schließung der Exportinfrastruktur zurückzuführen sei. Der Großteil der russischen Erdgasexporte erfolgt über Pipelines, vor allem nach Europa.

China will Servicesektor und Binnenkonsum stärker ankurbeln

Die chinesische Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde will die finanzielle Unterstützung für Unternehmen im Dienstleistungssektor, die von den Covid-19-Ausbrüchen betroffen sind, verstärken und den Binnenkonsum ankurbeln. Die chinesische Aufsichtsbehörde erklärte, sie werde ihre Bemühungen verstärken, Unternehmen bei der Überwindung finanzieller Schwierigkeiten zu helfen, einschließlich solcher im Gaststättengewerbe und im Tourismussektor, wobei kleinen und privaten Unternehmen Vorrang eingeräumt werde.

China revidiert BIP-Wachstum für 2021 nach oben

China hat seine Daten für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 nach oben revidiert. Demnach ist das Bruttinlandsprodukt (BIP) um 8,4 (bisher: 8,1) Prozent gewachsen. Das BIP betrug nach den neuen Zahlen 114,9 Billionen Yuan (16,5 Billionen US-Dollar), 556,7 Milliarden Yuan mehr als zuvor berechnet, teilte das Nationale Statistikamt mit.

Taiwan verlängert Wehrpflicht wegen Bedrohung durch China

Taiwan hat mit Blick auf eine zunehmende Bedrohung durch China die Wehrpflicht von vier Monaten auf ein Jahr verlängert. "Wir haben beschlossen, den einjährigen Wehrdienst von 2024 an wieder einzuführen", sagte die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen nach einer Kabinettsitzung zur nationalen Sicherheit. Als Grund gab sie an, dass Chinas "Einschüchterungen und Drohungen gegen Taiwan" immer "offensichtlicher" werden.

Japan verlangt ab Freitag bei Einreise aus China Coronatest

Japan wird ab Freitag bei der Einreise aus China einen negativen Coronatest verlangen. Wer aus China kommt oder sich innerhalb der vergangenen sieben Tage dort aufgehalten hat, muss sich bei der Ankunft in Japan testen lassen, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida vor Journalisten. Falle der Test positiv aus, werde eine siebentägige Isolation in einer dafür vorgesehenen Einrichtung nötig. Tokio werde zudem die Zahl der Flüge aus China begrenzen, sagte Kishida. Mit der Testpflicht reagiere seine Regierung auf Informationen, "dass sich die Infektion in China schnell ausbreitet", sagte Kishida.

