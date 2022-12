Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Spaniens Inflation sinkt im Dezember spürbar

Die jährliche Inflationsrate in Spanien ist im Dezember den fünften Monat in Folge gesunken und hat den niedrigsten Stand seit November 2021 erreicht, was insbesondere auf niedrigere Energiepreise zurückzuführen ist. Nach Angaben der Statistikbehörde INE sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im Dezember auf 5,6 (November: 6,7) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 6,5 Prozent vorhergesagt.

Esken weist Lindner-Vorstoß zur Senkung der Einkommenssteuer zurück

SPD-Chefin Saskia Esken hat den Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Senkung der Einkommenssteuer zurückgewiesen und stattdessen höhere Steuern für Reiche gefordert. "Wenn wir uns die Aufgaben anschauen, die vor uns liegen mit der Bildungsgerechtigkeit, der Digitalisierung , dem klimaneutralen Umbau dessen, wie wir wirtschaften und leben, dann denke ich eher, dass die sehr hohen Einkommen und Vermögen dazu mehr beitragen müssten", sagte Esken der Funke Mediengruppe.

BVR übernimmt Federführung der Deutschen Kreditwirtschaft

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) übernimmt zum 1. Januar 2023 die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) vom Bundesverband deutscher Banken (BdB). Zentrales Thema des kommenden Jahres sei aus Sicht der DK die Krisenbewältigung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, teilte der Dachverband der deutschen Kreditinstitute mit. Hierfür sei auch die Förderung der Kreditvergabefähigkeit der Banken und Sparkassen als Finanzierungsmotor wichtig.

NGO: Fast 1.700 getötete Journalisten seit 2003

In den vergangenen 20 Jahren sind weltweit insgesamt 1.668 Journalisten getötet worden. Das macht durchschnittlich 80 tote Journalisten und Medienschaffende jedes Jahr, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) in einer Bilanz bekannt gab. Die gefährlichsten Länder für Journalisten sind demnach Syrien und der Irak, wo in dem Zeitraum 578 Journalisten und damit mehr als ein Drittel der Gesamtzahl ums Leben kamen.

Putin will stärkere militärische Zusammenarbeit mit China

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Videotelefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping seinen Willen zu einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit der beiden Länder bekundet. "Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften Russlands und Chinas stärken", sagte Putin zu Xi.

Ukrainische Luftwaffe wehrt nächtliche Drohnenangriffe ab

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben nächtliche russische Drohnenangriffe auf die Ukraine abgewehrt. In der Nacht auf Freitag "griff der Feind die Ukraine mit Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart an", erklärte die ukrainische Luftwaffe in den Online-Netzwerken. Insgesamt seien 16 Drohnen aus südöstlicher und nördlicher Richtung abgeschossen und allesamt von der ukrainischen Luftabwehr zerstört worden. Auch die Hauptstadt Kiew war demnach Ziel der Attacke.

