Deutsche Inflation sinkt um rund 1,5 Prozentpunkte

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte sich im Dezember wegen der einmaligen Entlastung privater Haushalte bei Gas und Fernwärme deutlich verringert haben. Nach der Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten durch sechs Statistische Landesämter zeichnet sich ein Rückgang der Preise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und eine um rund 1,5 Prozentpunkte niedrigere Jahresteuerung ab. Volkswirte erwarten bisher, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent gesunken sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 8,8 (10,0) Prozent, also um nur 1,2 Punkte, zurückgehen.

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Dezember unerwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Dezember entgegen den Erwartungen nicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, sank die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 13.000, nachdem sie im November um 15.000 zugenommen hatte. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem nach unten revidierten November-Niveau von 5,5 (vorläufig: 5,6) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 15.000 und eine unveränderte Quote von 5,6 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren stieg die Zahl der Arbeitslosen um 20.000 auf 2,454 Millionen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 5,4 (5,3) Prozent.

Özdemir rechnet nicht mit sinkenden Lebensmittelpreisen

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) rechnet nicht mit sinkenden Lebensmittelpreisen: "Die Preissteigerungen liegen an Putins Krieg und haben nichts mit Klima- und Artenschutz zu tun", sagte er am Dienstag der Rheinischen Post. Solange der russische Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führe, "werden wir irgendwie mit den Folgen umgehen müssen".

Arbeitgeber fordern wegen Fachkräftemangel Ende der Frühverrentung

Die deutschen Arbeitgeber haben angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels nachhaltige Reformen ohne Denkverbote gefordert, zu denen ihrer Ansicht nach auch die Abschaffung der Rente mit 63 gehören sollte. "Wir müssen mehr Lust auf Arbeit machen - statt Lust auf Ruhestand zu fördern", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger zu den neuesten Arbeitsmarktzahlen, die für 2022 einen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit zeigten. "Jetzt ist die Zeit, die nötigen Reformen ohne Denkverbote in die Tat umzusetzen. Entscheidend ist der Abbau von jedweden Frühverrentungsanreizen - die Rente mit 63 ist eine Wohlstandsbremse."

Geldvermögen der Deutschen wächst 2022 auf knapp 8 Billionen Euro

Das Geldvermögen der Deutschen ist auch im vergangenen Jahr gewachsen - auf fast 8 Billionen Euro, wie eine Studie der DZ Bank ergab. Allerdings war die Zunahme mit knapp zwei Prozent deutlich geringer als 2021, als das Vermögen noch um achteinhalb Prozent zugelegt hatte. Die Bank führte das auf die Aktienkursverluste nach Beginn des Ukraine-Kriegs zurück. Dafür blieben die Ersparnisse der Haushalte relativ hoch.

Frankreichs Regierung nimmt neuen Anlauf für Rentenreform

Die französische Regierung nimmt einen neuen Anlauf für eine Rentenreform. Dabei sei die ursprünglich geplante und heftig umstrittene Anhebung des Rentenalters von 62 auf 65 Jahre nicht in Stein gemeißelt, sagte Premierministerin Elisabeth Borne am Dienstag dem Sender France Info. Der Gesetzentwurf solle am 23. Januar im Kabinett vorgestellt werden, zwei Wochen später als zunächst angekündigt. Bis dahin will die Premierministerin mit den Sozialpartnern verhandeln.

Peking verurteilt Corona-Testpflicht für China-Reisende in diversen Ländern

Peking hat die Einführung einer Corona-Testpflicht für China-Reisende in mehreren EU-Ländern und einer Reihe anderer Staaten scharf kritisiert und mit "Gegenmaßnahmen" gedroht. Einige Länder hätten "Einreisebeschränkungen erlassen, die sich nur gegen chinesische Reisende richten", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Dienstag. Dies entbehre "einer wissenschaftlichen Grundlage", einige Praktiken seien "inakzeptabel".

Womöglich gut zwei Drittel der Shanghaier hatten in vergangenen Tagen Corona

Im Zuge des anhaltenden massiven Corona-Ausbruchs in China haben sich in der Millionenmetropole Shanghai in den vergangenen Tagen nach offiziellen Angaben möglicherweise mehr als zwei Drittel der Bewohner mit dem Virus infiziert. Der Ausbruch könne "70 Prozent der Bevölkerung" betroffen haben, sagte der stellvertretende Leiter des Ruijin-Krankenhauses, Chen Erzhen, laut einem Blog der "Chinesischen Volkszeitung". Für die kommenden Tagen befürchten die Behörden zudem einen massiven Ausbruch in ländlichen Regionen.

