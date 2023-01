Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt im Dezember - Kernrate steigt

Der Preisdruck in der Eurozone hat sich im Dezember insgesamt weiter abgeschwächt, weil Kraftstoffe und Heizöl billiger wurden und die deutsche Regierung die Gasabschlagszahlungen für viele Bürger im Dezember übernommen hat. Die Kernteuerungsrate legte dagegen zu. Die jährliche Inflation sank in der Gesamtrate auf 9,2 (November: 10,1) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 6. Januar.

Villeroy de Galhau: Zins-Guidance von Lagarde gilt noch

Die Aussagen von Präsidentin Christine Lagarde zum voraussichtlichen Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) von Dezember gelten nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau weiterhin. "Ich möchte an die Worte von Präsidentin Lagarde bei der Pressekonferenz im Dezember erinnern: Wir sollten davon ausgehen, dass die Zinsen für einige Zeit um 50 Basispunkte angehoben werden müssen. Diese Worte haben weiter Gültigkeit", sagte der Präsident der Banque de France beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos zu Bloomberg TV.

Rehn: EZB muss entschlossen genug handeln

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn jetzt ausreichend energisch straffen, um die Verankerung der Inflationserwartungen zu bewahren und einen noch stärkeren geldpolitischen Schock zu vermeiden. "Die Leitzinsen werden noch erheblich steigen müssen, um ein Niveau zu erreichen, das ausreichend restriktiv ist, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zu gewährleisten", schrieb der Gouverneur der finnischen Zentralbank in einem Blog-Beitrag für das Centre for Economic Policy Research (CEPR).

Kuroda: Bank of Japan hält an Obergrenze für Renditeziel fest

Der japanische Notenbankchef Haruhiko Kuroda erwägt nach eignen Angaben vorerst nicht, die Obergrenze von 0,5 Prozent für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen anzuheben. Kuroda sagte bei einer Pressekonferenz, es werde einige Zeit dauern, bis sich der Markt an die neuen Leitlinien, die bei der Sitzung am 20. Dezember festgelegt wurden, angepasst habe. Er rechne aber damit, dass sich die Funktionsweise des Marktes bald verbessern werde.

IEA: Ölnachfrage steigt 2023 auf Rekordniveau

Die rasche Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach Jahren der Abriegelung dürfte die Ölnachfrage in diesem Jahr auf ein Rekordniveau steigen lassen, erwartet die Internationale Energie-Agentur (IEA). Die Energieaufsichtsbehörde hob ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage in diesem Jahr um fast 200.000 Barrel pro Tag auf 1,9 Millionen Barrel pro Tag an.

DSGV: Sparkassen-Chefvolkswirte erwarten 2023 BIP-Rückgang um 0,8 Prozent

Nach Berechnungen der Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 0,8 Prozent schrumpfen. Das gab der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) bekannt. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland sei allerdings besser, als noch im Herbst 2022 zu erwarten gewesen sei. Die Aussichten hellten sich deutlich auf, betonte DSGV-Präsident Helmut Schleweis bei der Vorstellung der Prognose. Er hielt es auch für denkbar, dass das Ergebnis besser ausfällt.

Baubranche warnt wachsender Wohnungsnot

Das deutsche Baugewerbe warnt angesichts rückläufiger Baugenehmigungen vor einer steigenden Wohnungsnot und fordert die Politik zum Handeln auf. Im November seien 16 Prozent weniger Baugenehmigungen erteilt worden als im Vorjahreszeitraum, wie der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Baugewerbes, Felix Pakleppa, erklärte. Auch bereits genehmigte Projekte würden immer häufiger storniert. Denn wegen steigender Preise, hoher Bauzinsen und einer veränderten Förderpolitik verschöben Bauherren ihre Projekte auf ungewisse Zeit oder werfen ganz das Handtuch.

IfW: Deutscher Auftragsbestand 30% über Stand von 2020

IfW-Volkswirt Nils Jannsen weist nach dem abermaligen Rückgang der Auftragsbestände der deutschen Industrie im November darauf hin, dass diese derzeit immer noch um 30 Prozent über dem 2020 verzeichneten Niveau gelegen haben. "Sofern die Auftragseingänge für einen längeren Zeitraum weiter deutlich zurückgehen, könnten die hohen Auftragsbestände zwar rasch aufgezehrt sein, insbesondere wenn es zusätzlich noch zu umfangreichen Stornierungen kommen sollte. Derzeit spricht aber mehr dafür, dass sich die Auftragseingänge wieder stabilisieren", schreibt Jannsen in einem Kommentar.

Umfrage: Ein Viertel ausländischer Fachkräfte geht wegen Aufenthaltsrecht

Je ein Viertel der ausländischen Fachkräfte hat Deutschland aus aufenthaltsrechtlichen Gründen oder aus berufliche Gründen verlassen. Eine von der Bundesagentur für Arbeit (BA) beauftragte Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) zeigte zudem, dass auch eine fehlende soziale Integration und Diskriminierungen Motivation für den Wegzug war. Wirtschaftliche oder familiäre Gründe würden hingegen weniger einer Rolle spielen. Die BA forderte die Bundesregierung zum Handeln auf, um die Fachkräfte in Deutschland zu halten.

Ifo-Institut: Europäischer Bau wächst künftig schwächer

Das Wachstum im europäischen Bau wird in den Jahren 2023 bis 2025 nach Einschätzung des Ifo-Instituts schwächer ausfallen. Dabei erfahre besonders der Wohnungsbau in Deutschland aufgrund der höheren Zinsen spürbaren Gegenwind. Die stärksten positiven Impulse sollten hingegen vom europäischen Tiefbau ausgehen. Das zeigen Berechnungen der Forschergruppe Euroconstruct, der das Ifo-Institut angehört.

ZVEI: 2022 knapp 4 Prozent Produktionsplus der Elektro- und Digitalindustrie

Die Unternehmen der deutschen Elektro- und Digitalindustrie haben 2022 ein Produktionsplus von knapp 4 Prozent verbucht und erwarten für 2023 eine Konsolidierung auf dem erreichten Niveau. "2022 war - trotz aller Widrigkeiten - ein starkes Jahr für die deutsche Elektro- und Digitalindustrie", sagte der Präsident des ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Gunther Kegel, bei der Auftakt-Pressekonferenz des Verbands.

Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz getötet

Bei einem Hubschrauberabsturz nahe Kiew ist nach Angaben der ukrainischen Polizei der Innenminister des Landes getötet worden. Es gebe insgesamt "Informationen über 16 Tote, darunter zwei Kinder", erklärte die Polizei. Unter den Todesopfern seien der Innenminister der Ukraine, sein Stellvertreter und ein weiterer hochrangiger Regierungsvertreter.

Erdogan kündigt Wahlen in der Türkei für den 14. Mai an

Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei werden nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bereits am 14. Mai stattfinden. In einer Ansprache vor Vertretern seiner Regierungspartei AKP ließ Erdogan durchblicken, dass die Wahl an diesem Tag abgehalten werden solle, ohne allerdings das Datum genau zu nennen. Es war bereits damit gerechnet worden, dass Erdogan die Wahlen früher als wie geplant im Juni ansetzen könnte.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 13. Jan +27,9% auf 238,7 (Vorwoche: 186,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 13. Jan +24,7% auf 198,7 (Vorwoche: 159,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 13. Jan +34,2% auf 438,3 (Vorwoche: 326,7)

January 18, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)