Lagarde: EZB wird lange genug restriktiv bleiben

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde an ihrem jüngsten geldpolitischen Kurs festhalten. "Wir sind entschlossen, die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Wir werden Kurs halten, bis wir lange genug in restriktivem Territorium waren", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion bei Weltwirtschaftsforum in Davos. Lagarde zufolge achtet die EZB nicht nur auf die Gesamtinflation. "Die Inflation ist gemessen an allen Messgrößen viel zu hoch", sagte sie.

Knot: EZB wird Zinsen mehrmals um 50 Basispunkte anheben - TV

EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat Aussagen widersprochen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) das Ausmaß ihrer Zinserhöhungen nach dem für Februar erwarteten Schritt von 50 Basispunkten drosseln wird. Die EZB plane "mehrfache Zinsschritte von 50 Basispunkten" sagte Knot am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in einem Interview mit CNBC. Die EZB werde nicht nach einem einzigen Schritt von 50 Basispunkten aufhören, versicherte er. Die EZB sehe derzeit ausschließlich das Risiko, zu wenig zu tun. "Ich würde unsere Aussagen ernst nehmen." Knot gilt innerhalb des EZB-Rats als ausgesprochener "Falke".

Norwegens Notenbank belässt Leitzins bei 2,75 Prozent

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins bei 2,75 Prozent konstant belassen und erklärt, dass sie den Zinssatz wahrscheinlich im März weiter anheben wird. Eine knappe Mehrheit der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatte erwartet, dass die Zinssätze unverändert bleiben, aber einige Experten hatten mit einer Anhebung auf 3,00 Prozent gerechnet, nachdem die Zentralbank im Dezember erklärt hatte, dass sie den Zinssatz höchstwahrscheinlich im ersten Quartal 2023 anheben würde.

Euroraum-Leistungsbilanz im November wieder mit Überschuss

Die Leistungsbilanz des Euroraums ist im November 2022 wieder positiv gewesen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies sie saisonbereinigt einen Überschuss von 14 Milliarden Euro auf, nachdem im Oktober ein Defizit von 1 Milliarde verzeichnet worden war. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 7 (Oktober: minus 3) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 258 (256) Milliarden Euro anzogen, aber die Importe auf 251 (258) Milliarden Euro nachgaben.

IMK: Inflation belastet ärmere Haushalte am stärksten

Ärmere Familien hatten im Dezember nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) mit weiterhin fast 10 Prozent die höchste Inflationsbelastung zu tragen, einkommensreiche Singles die niedrigste. Das gleiche Muster zeigt sich auch für das gesamte Jahr 2022, für das nun ebenfalls vollständige Daten vorliegen, wie das Institut mitteilte.

DIHK fordert neuen Schwung zwischen Berlin und Paris

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat aus Anlass des 60. Jahrestages des Elysee-Vertrags eine Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern angemahnt. "Deutschland und Frankreich müssen wieder neuen Schwung in ihre langjährigen und erfolgreichen bilateralen Wirtschaftsbeziehungen bringen - und dazu die Irritationen der letzten Monate überwinden", forderte DIHK-Präsident Peter Adrian.

Erwerbstätigkeit älterer Menschen stark gestiegen - Deutschland über EU-Schnitt

In Europa arbeiten ältere Menschen immer häufiger. In Deutschland erhöhte sich die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen innerhalb von zehn Jahren um 10 Prozentpunkte auf 72 Prozent im Jahr 2021, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. In der gesamten EU stieg die Erwerbsquote demnach im selben Zeitraum noch stärker, um 13 Prozentpunkte, sie lag aber unter dem Niveau von Deutschland.

Bevölkerung in Deutschland auf 84,3 Millionen gewachsen

Die Bevölkerung in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Ende 2022 lebten nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamts (Destatis) mindestens 84,3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik und damit so viele wie noch nie am Ende eines Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Bevölkerungszahl um 1,1 Millionen. Der Grund für dieses starken Wachstums war eine Nettozuwanderung auf Rekordniveau. Die Nettozuwanderung ist der Saldo aus Zuzügen und Fortzügen.

Pistorius will Bundeswehr schnell stark machen

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat angekündigt, die Bundeswehr in seiner Amtsführung stärken zu wollen. "Der Bundeswehr kommt in der Zeitenwende eine Schlüsselrolle zu", sagte Pistorius, der nach seiner Ernennung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Vereidigung im Bundestag am Vormittag im Bundesverteidigungsministerium mit militärischen Ehren empfangen worden war. "Es geht jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen, es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit."

Massive Proteste in Frankreich gegen Rentenreform

Aus Protest gegen eine geplante Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre haben am Donnerstag zahlreiche Beschäftigte in Frankreich gestreikt. Viele Grundschulen blieben geschlossen, der öffentliche Rundfunk sendete Musik anstatt des üblichen Morgenprogramms, und Beschäftigte des Energiekonzerns EDF fuhren die Stromproduktion leicht hinunter. Bahnverbindungen und der Pariser Nahverkehr waren massiv gestört. Bei Demonstrationen in mehr als 200 Städten werden Hunderttausende Menschen erwartet.

Ischinger fordert deutsche Kampfpanzer für Kiew

Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Bundesregierung aufgefordert, der Ukraine den Einsatz von deutschen Kampfpanzern zu ermöglichen. Alle Welt warte darauf, dass Deutschland - mit den USA oder ohne sie - grünes Licht gebe, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Dabei sollte es sowohl um Leopard-Panzer aus Beständen diverser Partner als auch um ein kleineres Kontingent aus Deutschland gehen. Ischinger warnte vor einer Isolierung Deutschlands in dieser Frage. Die Ukraine stehe vor einem schmerzhaften Jahr und unter enormem Druck. Wenn man den Krieg früh beenden wolle, müsse man nachlegen.

Schweden will der Ukraine Artilleriesystem Archer schicken

Schweden will der Ukraine im Kampf gegen Russland das Artilleriesystem Archer zur Verfügung stellen. Dies gehöre zu einem dreiteiligen militärischen Unterstützungspaket für die Ukraine, auf das sich die schwedische Regierung geeinigt habe, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson bei einer Pressekonferenz. Wie viele Archer-Haubitzen-Systeme geliefert werden sollen, war zunächst unklar. Daneben plant Schweden den Angaben zufolge, der Ukraine 50 Schützenpanzer vom Typ CV-90 und NLAW-Panzerabwehrwaffen zu schicken.

Ukraine drängt auf Lieferung von Leopard-Panzern

Die Ukraine hat Deutschland, die Türkei und weitere Länder dringend gebeten, Leopard-Kampfpanzer an Kiew zu liefern. In einer gemeinsamen Erklärung appellierten das Verteidigungs- und das Außenministerin an "alle Partnerländer", ihren Beitrag zur Stärkung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeiten "deutlich zu verstärken". Insbesondere die rund ein dutzend Staaten, die im Besitz von Leopard-Panzern seien, darunter Deutschland und die Türkei, sollten diese an die Ukraine liefern.

Südafrika hält Marinemanöver mit Russland und China ab

Südafrika hat eine gemeinsame Marineübung mit Russland und China angekündigt. Die Manöver zur Stärkung der "bereits florierenden Beziehungen zwischen Südafrika, Russland und China" sollen vom 17. bis zum 27. Februar vor der Küste der Hafenstadt Durban und dem 180 Kilometer entfernten Richards Bay stattfinden, erklärte die südafrikanische Armee.

