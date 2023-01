Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: Chinas Öffnung wird zusätzliche Inflation erzeugen

Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde damit, dass die Aufhebung der Anti-Corona-Maßnahmen in China zu einem höheren Inflationsdruck führen wird. "Es wird von dort höheren Inflationsdruck geben", sagte Lagarde auf eine entsprechende Frage in einer Podiumsdiskussion beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Als einen Übertragungskanal nannte Lagarde eine stärkere Nachfrage Chinas nach Flüssiggas, der ein nahezu unelastisches Angebot gegenüberstehe.

Kuroda: Bank of Japan hofft auf steigende Löhne

Die Bank of Japan (BoJ) hofft nach Aussage ihres scheidenden Präsidenten Haruhiko Kuroda darauf, dass die Inflation im Zuge höherer Löhne auf 2 Prozent steigen wird. Bis dahin will die BoJ an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten, wie Kuroda in einer Podiumsdiskussion beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte.

Georgieva: IWF könnte deutsche BIP-Prognose für 2023 anheben

Der Internationale Währungsfonds (IWF) könnte seine Prognose für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2023 nach Aussage seiner Geschäftsführenden Direktorin anheben. Kristalina Georgieva sagte in einer Podiumsdiskussion beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos, dass der IWF im Oktober ein BIP-Minus von 0,3 Prozent prognostiziert worden sei. Es könne sein, dass die Prognose auf bis zu plus 0,5 Prozent angehoben werden könne.

Verband: Staatliche Hilfsmaßnahmen bremsen Anstieg notleidender Kredite

Die Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) rechnet für 2023 mit einer geringeren Zunahme notleidender Kredite als zuvor erwartet. Die hohe Inflationsrate, steigende Zinsen und das abnehmende Wirtschaftswachstum belasteten Unternehmen wie private Haushalte, erklärte der Verband, der nach eigenen Angaben 34 im Sekundärmarkt tätige Unternehmen vertritt. Die Risikomanager der Banken erwarteten daher eine Zunahme notleidender Kredite. "Dieser Anstieg dürfte aber nicht so stark ausfallen wie noch vergangenen Sommer befürchtet", sagte BKS-Präsident Jürgen Sonder.

Neuer Flächenentwicklungsplan zum Ausbau der Offshore-Windenergie

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat den neuen Flächenentwicklungsplan zum Ausbau der Offshore-Windenergie veröffentlicht. Der Plan ist laut Bundeswirtschaftsministerium ein "wichtiger Schritt" hin zur Verwirklichung der Ausbauziele für Windenergie auf See, auf die sich die Ampel-Parteien in ihrem Koalitionsvertrag verständigt haben. Die bestehenden Leistungen von 8 Gigawatt (GW) sollen bis zum Jahr 2030 auf 30 GW ausgebaut und damit fast vervierfacht werden.

Nächstes schwimmendes LNG-Importterminal in Deutschland angekommen

Im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel ist das nächste von der Bundesregierung gecharterte schwimmende Importterminal für Flüssiggas (LNG) angekommen. Das 294 Meter lange und 46 Meter breite Terminalschiff "Höegh Gannet" legte dort am Freitag im Elbehafen an, wie die Landesregierung von Schleswig-Holstein mitteilte. An einem symbolischen Empfang nahmen demnach neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der RWE-Vorstandsvorsitzende Markus Krebber teil.

Heil: Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Dringlichkeit verstärkter Anstrengungen zur Sicherung von Fachkräften betont, über die der Bundestag am Morgen in einer Debatte beraten wird. "Fachkräftesicherung ist Wohlstandssicherung, und wenn wir das nicht hinbekommen, kostet uns das Wachstum", sagte Heil im ARD-Morgenmagazin. "Es fängt jetzt erst an", hob er hervor. Ab 2025 verließen die geburtenstarken Jahrgänge zusätzlich den Arbeitsmarkt.

Jeder dritte neue Mietvertrag in großen Städten 2022 an Inflation gekoppelt

Der Deutsche Mieterbund hat eine dramatische Zunahme sogenannter Indexmieten in neuen Mietverträgen beklagt. In sechs großen untersuchten Städten sei im Schnitt 2022 jeder dritte neue Mietvertrag an die Inflation gekoppelt gewesen, erklärte der Verband. Justizminister Marco Buschmann (FDP) müsse nun "endlich handeln und Indexmieten verbieten", forderte Verbandspräsident Lukas Siebenkotten. "Zwingend erforderlich" sei auch eine Kappungsgrenze für bestehende Indexmietverträge.

Hebestreit: Kein Junktim bei Lieferung von deutschen und US-Kampfpanzern

Für die Bundesregierung gibt es kein Junktim zwischen einer Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzern und der Lieferung von amerikanischen Kampfpanzer an die Ukraine, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin erklärte. Er verwies erneut auf die drei Prinzipien, die die Bundesregierung mit Blick auf die Ukraine leite: Man unterstütze die Ukraine so stark wie möglich, Deutschland und die Nato dürften keine Kriegspartei werden und es dürfe keine nationalen Alleingänge geben.

US-Verteidigungsminister ruft zu mehr Unterstützung für Kiew auf

Zum Auftakt des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin dazu aufgerufen, die Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskrieges weiter zu verstärken. Der Kampf der Ukraine gegen die russische Invasion befinde sich derzeit in einem "entscheidenden Moment", sagte Austin auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Es sei daher nicht nicht der Zeitpunkt nachzulassen. "Das ukrainische Volk sieht uns zu. Der Kreml sieht uns zu. Und die Geschichte sieht uns zu", sagte Austin an die Teilnehmer des Treffens gewandt.

Finnland will Ukraine schwere Artillerie und Munition liefern

Finnland hat der Ukraine weitere Militärhilfe im Wert von 400 Millionen Euro zugesagt, die schwere Artillerie und Munition umfasst. Der finnische Verteidigungsminister Mikko Savola erklärte, die Ukraine benötige weiterhin "Unterstützung bei der Verteidigung ihres Territoriums". Sein Ministerium machte keine näheren Angaben zur Militärhilfe, Sonderberater Miikka Pynnönen sagte der Nachrichtenagentur AFP jedoch, sie enthalte keine Leopard-Panzer.

Kreml: Westliche Panzerlieferungen werden "nichts ändern"

Vor dem Hintergrund des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein hat der Kreml sich überzeugt von einem Sieg Russlands gezeigt. Westliche Panzerlieferungen würden in der Ukraine "nichts ändern", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Der Westen habe die "dramatische Wahnvorstellung", dass die Ukraine Erfolg "auf dem Schlachtfeld" haben könnte. "Man sollte die Bedeutung solcher Lieferungen mit Blick auf die Fähigkeit, etwas zu ändern, nicht übertreiben", sagte Peskow vor Journalisten.

Trump wegen Klage gegen Clinton zu fast 1 Million Dollar Strafe verurteilt

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist wegen einer Klage gegen Hillary Clinton zu einer Geldstrafe von fast 1 Million Dollar verurteilt worden. Trump zeige ein "anhaltendes Muster des Missbrauchs der Gerichte" und habe die Klage eingereicht, "um auf unehrliche Weise ein politisches Narrativ voranzutreiben", erklärte Richter John Middlebrooks.

