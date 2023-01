Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Talfahrt der deutschen Wirtschaft fast gestoppt

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Januar weiter erholt und befindet sich kurz vor der Rückkehr auf den Wachstumspfad. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 49,7 von 49,0 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft wieder knapp im Wachstumsbereich

Die Eurozone -Wirtschaft hat im Januar wieder ein kleines Wachstum verzeichnet, nachdem sie zuvor sechs Monate lang geschrumpft ist. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 50,2 Zähler von 49,3 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 49,7 Punkte vorhergesagt.

Coba: Euroraum-PMIs sprechen gegen Konjunktureinbruch

Die erneut unerwartet gute Entwicklung der Euroraum-Einkaufsmanagerindizes (PMIs) im Januar erhöht nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil die Wahrscheinlichkeit weiterer signifikanter Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). "Die heutigen Daten dürften die EZB in ihrer Einschätzung bestätigen, dass die Wirtschaft im Euroraum nur eine milde Rezession durchlaufen wird", schreibt Weil in einem Kommentar.

DWS: Schwächephase in Deutschland endet langsam

DWS-Volkswirtin Mirjam Eckert sieht im unerwartet deutlichen Anstieg des Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors Anzeichen dafür, dass die Schwächephase der deutschen Wirtschaft langsam zu Ende geht. "Dazu trägt sicherlich auch der Arbeitsmarkt bei, der sich als sehr robust erwiesen hat", schreibt sie in einem Kommentar. Die aktuelle Lage in der Industrie habe sich zwar nicht verbessert, doch blickten die Unternehmen wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft.

Kazimir: EZB muss Zinsen noch zwei Mal um 50 Basispunkte erhöhen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte das Ausmaß ihrer Zinserhöhungen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir noch nicht reduzieren. "Wir müssen zwei weitere Zinsschritte von 50 Basispunkten liefern", sagte der Chef der slowakischen Zentralbank laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Rückgang der Inflationsrate in zwei aufeinander folgenden Monaten sei eine gute Nachricht, sei aber nicht genug, um das Tempo der Zinserhöhungen zu verringern.

Knot: FSB bleibt bei Krypto-Regulierung hart

Der Financial Stability Board (FSB) wird nach den Worten seines Chefs Klaas Knot bei der Regulierung von Krypto Assets hart bleiben, obwohl der aktuelle Krypto-Crash im traditionellen Finanzsektor bisher kaum Schaden angerichtet hat. Bei einer Konferenz des Institute for Law and Finance sagte Knot, dass es drei Hauptgründe dafür gebe, warum der FSB in seinen Bemühungen um eine stärkere Krypto-Regulierung nicht nachlassen werde.

EZB veröffentlicht Klima-Indikatoren für Finanzsektor

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Klimaindikatoren für den Finanzsektor veröffentlicht. Wie die EZB mitteilte, sollen sie dazu dienen, die klimabedingten Risiken für den Finanzsektor zu analysieren und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu beobachten.

Verfassungsgericht: Parteien steht weniger Geld vom Staat zu

Den Parteien steht weniger Geld vom Staat zu. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte die Anhebung der Obergrenze von staatlichen Zuschüssen für verfassungswidrig und nichtig, womit ein Antrag der Bundestagsfraktionen von FDP, Grünen und Linkspartei Erfolg hatte. Der Bundestag hatte die Aufstockung von 165 auf 190 Millionen Euro im Jahr 2018 mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen.

Pistorius: Entscheidung über Leopard-Panzer in Kürze

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet in Kürze eine Entscheidung über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine. "Ich habe immer gesagt, ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt, und davon gehe ich nach wie vor aus", sagte Pistorius bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er habe "ausdrücklich die Partnerländer ermuntert", mit der Ausbildung ukrainischer Kräfte daran zu beginnen. "Da stehen wir nicht im Weg", hob Pistorius hervor. Stoltenberg begrüßte "die Botschaft des Ministers, dass es bald eine Entscheidung geben wird".

Polen beantragt Genehmigung Berlins für Leopard-Lieferung

Polen hat bei der Bundesregierung offiziell beantragt, Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu können. Deutschland habe "unsere Anfrage bereits erhalten", erklärte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak im Onlinedienst Twitter. Er rief Berlin zudem dazu auf, sich "der Koalition von Ländern anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen".

Moskau warnt Berlin vor Folgen von Leopard-Lieferungen

Russland hat Deutschland vor den Folgen der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine gewarnt. Die Lieferungen in Deutschland gefertigter Kampfpanzer würde "nichts Gutes" für die deutsch-russischen Beziehungen bedeuten und "unauslöschliche Spuren hinterlassen", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Deutschland steht derzeit international unter Druck, grünes Licht für die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine zu geben.

Außenminister: Finnland muss Nato-Beitritt ohne Schweden in Betracht ziehen

Angesichts eines möglichen Neins der Türkei zu einem Nato-Beitritt Schwedens muss Finnland nach Einschätzung seines Außenministers Pekka Haavisto einen Beitritt zum Verteidigungsbündnis ohne Stockholm in Betracht ziehen. Zwar bleibe ein gemeinsamer Beitritt der beiden Länder die "erste Option", sagte Haavisto im finnischen Fernsehen. Sein Land müsse aber "bewerten, ob etwas passiert ist, das Schweden längerfristig daran hindern würde, weiterzukommen". Es sei jedoch zu früh, "um eine Position einzunehmen", sagte Haavisto.

Brasilien und Argentinien erwägen Parallelwährung

Brasilien und Argentinien haben erste Gespräche über die Einführung einer gemeinsamen Parallelwährung aufgenommen, wobei ihre linksgerichteten Führer einen Vorschlag wiederbelebt haben, der von Ökonomen und Zentralbankern seit langem kritisiert wird. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva möchte den Handel mit Argentinien, dem drittgrößten Handelspartner seines Landes, ankurbeln und gleichzeitig die wirtschaftliche Zusammenarbeit verbessern, wie er in einer gemeinsamen Stellungnahme mit seinem argentinischen Amtskollegen erklärte.

